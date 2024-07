Surprise en ouverture du TQO : la Croatie administre une leçon de basket à la Slovénie !

Trois ans après l’inoubliable contre de Nicolas Batum sur Klemen Prepelic, la Slovénie, 4e des derniers JO, renouait avec son destin olympique ce mardi au Pirée. Et le chemin vers Paris ne s’est pas vraiment éclairci pour les coéquipiers de Luka Doncic, corrigés par la Croatie en ouverture du TQO.

Méconnaissable, la Slovénie a livré une partie terrifiante de faiblesse : peu d’efforts, peu d’intensité défensive, peu de cohésion et, comme par magie, aucune adresse… Alors que les flèches longue distance sur jeu rapide avaient incarné toute leur identité à Tokyo, les hommes d’Aleksandar Sekulic ont été privés de leur principale force : 0/14 de loin pour démarrer, 9/38 au final. À l’image d’un Luka Doncic, incapable de trouver la cible de loin (0/9), dont le triple-double masque mal la performance décevante (26 points à 8/23, 11 rebonds et 10 passes décisives), certainement encore émoussé par son harassante finale NBA, conclue en finale il y a moins de deux semaines. Si les efforts de Gregor Hrovat dans le garbage-time ont atténue la note finale (92-108), l’affaire a failli tourner à l’humiliation pour les partenaires du Dijonnais (73-102, 33e minute).

Sans intensité, ni défense, la Slovénie se retrouve donc déjà dos au mur. Une défaite jeudi mettrait fin à leur rêve olympique. Mais leur chance réside dans le niveau des adversaires : les faibles néo-zélandais ne proposeront certainement pas la même intensité que la Croatie, rayonnante. Avec leur tradition de toujours décevoir dans les compétitions internationales ces dernières années, on n’attendait pas grand chose de cette dernière et on a clairement eu tort. Lui aussi en triple-double (19 points à 7/14, 10 rebonds et 10 passes décisives), Dario Saric a prouvé qu’il méritait mieux que son actuel statut d’agent libre en NBA tandis qu’Ivica Zubac (18 points à 8/11, 8 rebonds et 5 passes décisives) a baptisé le naturalisé Josh Nebo dans le jeu FIBA. On retiendra aussi que la vraie surprise du jour est venue du méconnu Goran Filipovic, anonyme pensionnaire du BC Igokea, qui a livré le match de sa vie en sélection (21 points à 7/9, dont 6/7 à 3-points, 4 rebonds et 6 passes décisives). Mais au-delà des individualités, c’est la performance collective de la Croatie qui a impressionné. Et s’ils pouvaient être plus qu’un simple outsider du TQO ?

Au Pirée,