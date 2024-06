Naturalisé nigérian en 2023, Josh Nebo désormais « recruté » par la Slovénie…

Après les expériences Anthony Randolph (champion d’Europe 2017) ou Mike Tobey, la Slovénie a dégoté un nouvel intérieur naturalisé. Il s’agit de Josh Nebo, qui a reçu son passeport slovène à deux semaines du TQO d’Athènes.

Le voilà donc trinational puisque le Texan avait déjà obtenu la nationalité nigériane en septembre 2023. Mais les turbulences financières de la fédération du Nigéria ont permis à son homologue slovène de se lancer sur le dossier, comme si l’on était sur le marché des transferts en club… Né à Houston, passé par le Zalgiris Kaunas, l’intérieur du Maccabi Tel-Aviv va désormais rejoindre ses nouveaux coéquipiers à Ljubljana. « Je suis très enthousiaste concernant cette opportunité et je me sens fier de pouvoir jouer pour l’équipe nationale slovène. Je suis impatient de vivre les prochains événements et j’espère qu’ils seront réussis. Je promets aux fans que je vais faire mon maximum pendant les entraînements et les matches pour obtenir les meilleurs résultats possibles. »

Malgré cela, sa participation n’est pas encore officielle. Il faudra convaincre le sélectionneur Aleksander Sekulic qu’il mérite plus sa place que Mike Tobey. Presque devenu un historique de la sélection, très complémentaire de Luka Doncic, le géant sort d’une saison très difficile à l’Étoile Rouge. D’où l’ouverture de la concurrence vers Josh Nebo…