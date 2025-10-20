Recherche
À l’étranger

Frank Ntilikina brille avec l'Olympiakos, Evan Fournier de retour

Grèce - Frank Ntilikina a livré son match référence sous le maillot de l’Olympiakos avec 16 points face à la lanterne rouge du championnat grec Panionios. Evan Fournier, pour son premier match en championnat depuis sa blessure, a signé 5 points et 5 passes dans le large succès (81-66) des Rouge et Blanc.
00h00
Frank Ntilikina brille avec l’Olympiakos, Evan Fournier de retour

Match référence pour Frank Ntilikina avec l’Olympiakos

Crédit photo : Olympiacos B.C.

Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) a marqué les esprits ce week-end en Grèce. Le meneur/arrière français de l’Olympiakos a réalisé sa meilleure prestation depuis son arrivée au Pirée, avec 16 points, égalant son coéquipier, l’ancien Monégasque Donta Hall au rang de meilleur marqueur de la rencontre. De son côté, Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) effectuait son retour à la compétition, contribuant à la victoire 81-66 des siens face à la lanterne rouge toujours sans succès.

– Journée 3

 

 

Ntilikina, un match référence sous le maillot du Pirée

Après un début de saison discret dans l’armada grecque, l’ancien Knick semble avoir trouvé son rythme avec l’Olympiakos. Auteur de 16 points en 27 minutes, il a su imposer son tempo et montrer plus d’agressivité offensive. Il a colorié plusieurs cases statistiques à l’image de ses 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres pour un joli 22 d’évaluation. Une prestation qui confirme la montée en puissance de l’international français, encore en quête de régularité au haut niveau européen. Ce match pourrait marquer un tournant pour lui en ce début de saison, déjà salué par le public du Pirée pour son engagement défensif.

Frank NTILIKINA
Frank NTILIKINA
16
PTS
5
REB
2
PDE
Logo Esake
OLY
81 66
PAN

 

Evan Fournier retrouve le parquet

Pour Evan Fournier, cette rencontre marquait son retour après une blessure au pied qui l’avait éloigné des terrains en ce début de saison. Pour son premier match en GBL, l’arrière tricolore a su apporter sa vision du jeu (5 points, 4 interceptions et 5 passes décisives en 26 minutes) même s’il a été maladroit (1/5 à 3-points). Son coach, Georgios Bartzokas, a donné les plus gros temps de jeu à ses deux tricolores. Avec un effectif fourni et deux Français en rythme, l’Olympiakos a toutes les raisons de voir l’avenir avec confiance.

PROFIL JOUEUR
Evan FOURNIER
Poste(s): Arrière
Taille: 198 cm
Âge: 32 ans (29/10/1992)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Esake
PTS
5
#103
REB
0
#153
PD
5
#9

 

Premier match de championnat pour Evan Fournier dans la ligue grecque cette saison (photo : Olympiacos BC)

L’Olympiakos solide leader

Grâce à cette troisième victoire en trois matchs (81-66), les hommes du Pirée partagent la tête du championnat grec avec l’AEK Athènes. À l’inverse, leur adversaire du soir, toujours sans succès (0-3), reste lanterne rouge et pourrait rapidement procéder à un changement d’entraîneur sur son banc. Tout va donc bien pour les coéquipiers de Frank Ntilikina et Evan Fournier, qui confirment le bon départ de l’Olympiakos (3 victoires et 2 défaites) avant le retour de l’EuroLeague cette semaine contre les Allemands du Bayern Munich.

Grèce
Grèce
