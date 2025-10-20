Manresa – Gran Canaria, quand les Français marquent plus de points que les Espagnols en Liga Endesa

Le week-end a offert une scène plutôt révélatrice du basket espagnol actuel. Lors de la 3e journée de Liga Endesa, Gran Canaria a décroché sa première victoire de la saison (87-80) sur le parquet de Manresa. Mais au-delà du score, ce sont bien les joueurs français qui se sont distingués. Hugo Benitez (16 points), Pierre Pelos (11), Andrew Albicy (10) et Louis Labeyrie (4) ont cumulé 41 points à eux quatre, contre seulement 24 pour les principaux joueurs espagnols des deux équipes.

Les Français en lumière

L’ancien joueur de la JL Bourg a été le leader offensif de Manresa avec ses 16 points en plus de ses 2 rebonds et 3 passes. Particulièrement en verve, il a confirmé son statut de leader offensif des Catalans.

En face, le trio français du club insulaire a répondu présent. Pierre Pelos (11 points en 17 minutes), Andrew Albicy (10 points et 5 passes) et Louis Labeyrie (4 points, 4 rebonds) ont permis à Gran Canaria d’arracher son premier succès de la saison, après deux défaites initiales contre le Real Madrid et Malaga.

Un symbole du manque de responsabilités pour les Espagnols

Cette rencontre illustre surtout une tendance persistante en Liga Endesa : la baisse du temps de jeu et des responsabilités des joueurs espagnols. À Manresa, seuls Alejandro Reyes (10 points) et Dani Pérez (6 points) ont dépassé la barre des cinq unités. Côté Gran Canaria, Eric Vila (6 points) et Miquel Salvó (2 points) ont été discrets.

Au total, les Espagnols n’ont marqué que 24 points, soit près de moitié moins que les Français. Une statistique qui en dit long sur la difficulté pour les jeunes joueurs nationaux de s’imposer dans l’un des championnats les plus relevés d’Europe.

Gran Canaria débloque son compteur, Manresa recule

Avec cette victoire (87-80), Gran Canaria (13e) quitte la zone rouge tandis que Manresa (11e) concède son premier revers de la saison. Si les deux équipes restent en rodage, ce match pourrait bien alimenter le débat sur la formation et la place des joueurs espagnols dans leur propre championnat.