Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Liga Endesa

Manresa – Gran Canaria, quand les Français marquent plus de points que les Espagnols en Liga Endesa

Espagne - Lors du match Manresa – Gran Canaria (80-87), les joueurs français ont inscrit plus de points que les Espagnols. Hugo Benitez, Pierre Pelos, Andrew Albicy et Louis Labeyrie ont totalisé 41 points, contre seulement 24 pour leurs homologues espagnols. Un symbole du faible rôle des joueurs locaux en Liga Endesa.
|
00h00
Résumé
Écouter
Manresa – Gran Canaria, quand les Français marquent plus de points que les Espagnols en Liga Endesa

Gran Canaria vainqueur de Manresa avec 10 points pour Andrew Albicy @CB Gran Canaria

Crédit photo : CB Gran Canaria

Le week-end a offert une scène plutôt révélatrice du basket espagnol actuel. Lors de la 3e journée de Liga Endesa, Gran Canaria a décroché sa première victoire de la saison (87-80) sur le parquet de Manresa. Mais au-delà du score, ce sont bien les joueurs français qui se sont distingués. Hugo Benitez (16 points), Pierre Pelos (11), Andrew Albicy (10) et Louis Labeyrie (4) ont cumulé 41 points à eux quatre, contre seulement 24 pour les principaux joueurs espagnols des deux équipes.

– Journée 3

Les Français en lumière 

L’ancien joueur de la JL Bourg a été le leader offensif de Manresa avec ses 16 points en plus de ses 2 rebonds et 3 passes. Particulièrement en verve, il a confirmé son statut de leader offensif des Catalans.

Hugo BENITEZ
Hugo BENITEZ
16
PTS
2
REB
3
PDE
Logo Liga Endesa
MAN
80 87
CAN

En face, le trio français du club insulaire a répondu présent. Pierre Pelos (11 points en 17 minutes), Andrew Albicy (10 points et 5 passes) et Louis Labeyrie (4 points, 4 rebonds) ont permis à Gran Canaria d’arracher son premier succès de la saison, après deux défaites initiales contre le Real Madrid et Malaga.

Un symbole du manque de responsabilités pour les Espagnols

Cette rencontre illustre surtout une tendance persistante en Liga Endesa : la baisse du temps de jeu et des responsabilités des joueurs espagnols. À Manresa, seuls Alejandro Reyes (10 points) et Dani Pérez (6 points) ont dépassé la barre des cinq unités. Côté Gran Canaria, Eric Vila (6 points) et Miquel Salvó (2 points) ont été discrets.

Au total, les Espagnols n’ont marqué que 24 points, soit près de moitié moins que les Français. Une statistique qui en dit long sur la difficulté pour les jeunes joueurs nationaux de s’imposer dans l’un des championnats les plus relevés d’Europe.

Gran Canaria débloque son compteur, Manresa recule

Avec cette victoire (87-80), Gran Canaria (13e) quitte la zone rouge tandis que Manresa (11e) concède son premier revers de la saison. Si les deux équipes restent en rodage, ce match pourrait bien alimenter le débat sur la formation et la place des joueurs espagnols dans leur propre championnat.

T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
viking92
C'est compliqué pour les joueurs espagnols. Le niveau de la Liga Endesa est elévé et, en plus, si on prend le cas des 2 équipes, d'un coté il y a un Suisse et un Slovène qui sont JFL et de l'autre un italien et un danois donc forcément ca laisse peu de place pour les locaux. Ils devraient au moins passer à 5 JFLs sur les 12 inscrits sur la feuille même si ca ne réglerait pas le sort des joueurs espagnols. Quand on voit le match d'Atamna hier...
Répondre
(1) J'aime
djokeric
Il faudrait revenir au nombre de joueurs sélectionnables en équipe nationale. Faire une exception sportive à la loi sur le travail. Ća c'est dans l'intérêt des équipes nationales. Le problème est que çan'est pas possible pcq les instances. Européennes veulent tuer les nations et le patriotisme pour se fondre dans un seul état européen.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Match référence pour Frank Ntilikina avec l'Olympiakos
À l’étranger
00h00Frank Ntilikina brille avec l’Olympiakos, Evan Fournier de retour
Liga Endesa
00h00Manresa – Gran Canaria, quand les Français marquent plus de points que les Espagnols en Liga Endesa
NBA
00h00Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?
Guillaume Quintard est déjà sous pression alors que le SCABB occupe la dernière place d'ELITE 2
ELITE 2
00h00Caen et le SCABB, deux projets ambitieux dans la tourmente, Guillaume Quintard déjà sous pression
J.T. Shumate quitte déjà la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg se sépare de son ailier-fort
Adam Atamna a marqué 24 points contre Monaco, à 17 ans
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] La performance exceptionnelle d’Adam Atamna (24 points à 17 ans) contre Monaco
Alain Contensoux assiste à un entraînement de l'équipe de France à Katowice, fin août 2025, lors du premier tour de l'EuroBasket
Équipe de France
00h00Le grand entretien avec Alain Contensoux, DG et DTN de la FFBB : « On sait très bien faire les choses, mais on ne sait pas les vendre »
Francesco Tabellini a adressé un attention particulière au retour d'Enzo Sharhvin et à la performance d'Ismaël Bako face à Dijon.
Betclic ELITE
00h00Francesco Tabellini « heureux » pour Enzo Shahrvin et Ismaël Bako après la victoire face à Dijon
Betclic Élite
00h00Monaco vient à bout de l’ASVEL malgré le record d’Atamna (24 points)
Auteur de 17 points, Sebastian Herrera savoure la victoire face à Dijon.
Betclic ELITE
00h00Sébastian Herrera heureux mais exigeant après la victoire contre Dijon : « On ne peut pas se relâcher »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Portland mise 82 millions sur un Belge de 25 ans drafté en 52e position : Toumani Camara
NBA
00h00Kevin Durant prolonge aux Rockets et bat le record de gains NBA
NBA
00h00Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?
NBA
00h00Les Knicks coupent trois joueurs : il y aura bien trois Français à New-York cette saison !
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
1 / 0