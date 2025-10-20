Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Vassilis Spanoulis après la victoire à l’ASVEL : « Les matchs à l’extérieur façonnent le caractère d’une équipe »

Betclic Elite - Après le succès de Monaco sur le parquet de l’ASVEL (98-102), Vassilis Spanoulis a salué la réaction et la force mentale de ses joueurs. Menée de 15 points à la mi-temps, la Roca Team a renversé la rencontre avec un Mike James encore décisif.
|
00h00
Résumé
Écouter
Vassilis Spanoulis après la victoire à l’ASVEL : « Les matchs à l’extérieur façonnent le caractère d’une équipe »

Beau succès pour Vasilis Spanoulis et ses hommes face à l’ASVEL pour ce duel du haut de tableau en Betclic Elite | Photo Miko Missana

Crédit photo : Miko Missana

À Villeurbanne, Vassilis Spanoulis a vu son équipe livrer deux visages contre l’ASVEL. En grande difficulté avant la pause (56-41), l’AS Monaco Basket a su trouver les ressources pour s’imposer 98 à 102 à l’Astroballe au terme d’une deuxième mi-temps renversante pour les Monégasques (42/61). L’entraîneur grec a tenu à retenir la réaction et le caractère de ses joueurs, symboles selon lui d’un collectif en construction mais déjà solide.

– Journée 4

Une réaction d’orgueil signée Roca Team

Dominée en première période, la Roca Team est revenue sur le parquet avec une tout autre énergie. Mike James – top scoreur de la rencontre avec ses 25 points et 8 passes – a pris le match en main, bien épaulé par Kevarrius Hayes dans la raquette (12 points, 6 rebonds, 3 contres). En face, l’ASVEL, en réussite avant la pause et porté par un excellent Adam Atamna (24 points en 25 minutes) a progressivement perdu le fil face à l’intensité monégasque. Dans le dernier quart, les deux équipes se sont rendues coup pour coup avant que Monaco ne fasse la différence sur le fil notamment grâce à Matthew Strazel à trois points dans les dernières secondes, confirmant ainsi son statut de candidat au titre en Betclic Elite.

Mike JAMES
Mike JAMES
25
PTS
2
REB
8
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
98 102
ASM

 « On savait que ces deux semaines étaient importantes face à deux gros morceaux que sont Paris et l’Asvel explique Elie Okobo sur le site officiel de la Roca Team. On repart avec deux victoires, à l’extérieur en plus. Nous n’avons pas bien commencé en première période, trop mollement. On a su rectifier le tir. Avec Mike et Matthew ? On se fait confiance, ils ont mis tous les deux des gros shoots. »

Spanoulis : « Ce genre de match construit une équipe »

En conférence de presse, Vassilis Spanoulis a mis en avant la réaction mentale de son groupe :

« Nous avons montré deux visages analyse le coach dans l’Équipe. Je veux m’attarder sur la deuxième mi-temps et sur le caractère affiché. On score 61 points, on défend fort, on joue avec notre tête. On savait que le calendrier avec cinq matches en onze jours, dont quatre à l’extérieur, serait difficile pour tout le monde. Mais le bon côté c’est que les matches à l’extérieur façonnent le caractère d’une équipe. »

Sous la houlette du technicien grec, Monaco continue de progresser dans la cohésion et la constance, des qualités essentielles pour viser les sommets. Décrochant son deuxième succès consécutif en championnat, l’ASM grimpe à la deuxième place au classement ce lundi et inflige à Pierric Poupet et ses hommes son premier revers en championnat. Le club Princier rejoint le wagon de tête de la Bectlic Elite composé de Cholet, ASVEL, Strasbourg, Nanterre et Le Mans au même bilan comptable de 3 victoires en 4 rencontres. Prochain match face à Boulazac à Gaston Médecin le 26 octobre prochain pour les Monégasques.

LIRE AUSSI
Monaco
Monaco
Suivre
ASVEL
ASVEL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Mam Jaiteh tout sourire de prolonger avec Dubai malgré sa blessure @Dubai BC
EuroLeague
00h00Mouhammadou Jaiteh prolonge jusqu’en 2028 avec Dubaï malgré sa blessure
Guillaume Quintard a été démis de ses fonctions au SCABB
ELITE 2
00h00Guillaume Quintard écarté du SCABB après un début de saison catastrophique
Betclic ELITE
00h00Vassilis Spanoulis après la victoire à l’ASVEL : « Les matchs à l’extérieur façonnent le caractère d’une équipe »
Match référence pour Frank Ntilikina avec l'Olympiakos
À l’étranger
00h00Frank Ntilikina brille avec l’Olympiakos, Evan Fournier de retour
Liga Endesa
00h00Manresa – Gran Canaria, quand les Français marquent plus de points que les Espagnols en Liga Endesa
NBA
00h00Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?
Guillaume Quintard est déjà sous pression alors que le SCABB occupe la dernière place d'ELITE 2
ELITE 2
00h00Caen et le SCABB, deux projets ambitieux dans la tourmente, Guillaume Quintard déjà sous pression
J.T. Shumate quitte déjà la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg se sépare de son ailier-fort
Adam Atamna a marqué 24 points contre Monaco, à 17 ans
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] La performance exceptionnelle d’Adam Atamna (24 points à 17 ans) contre Monaco
Alain Contensoux assiste à un entraînement de l'équipe de France à Katowice, fin août 2025, lors du premier tour de l'EuroBasket
Équipe de France
00h00Le grand entretien avec Alain Contensoux, DG et DTN de la FFBB : « On sait très bien faire les choses, mais on ne sait pas les vendre »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Portland mise 82 millions sur un Belge de 25 ans drafté en 52e position : Toumani Camara
NBA
00h00Kevin Durant prolonge aux Rockets et bat le record de gains NBA
NBA
00h00Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?
NBA
00h00Les Knicks coupent trois joueurs : il y aura bien trois Français à New-York cette saison !
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
1 / 0