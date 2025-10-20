Vassilis Spanoulis après la victoire à l’ASVEL : « Les matchs à l’extérieur façonnent le caractère d’une équipe »

À Villeurbanne, Vassilis Spanoulis a vu son équipe livrer deux visages contre l’ASVEL. En grande difficulté avant la pause (56-41), l’AS Monaco Basket a su trouver les ressources pour s’imposer 98 à 102 à l’Astroballe au terme d’une deuxième mi-temps renversante pour les Monégasques (42/61). L’entraîneur grec a tenu à retenir la réaction et le caractère de ses joueurs, symboles selon lui d’un collectif en construction mais déjà solide.

Une réaction d’orgueil signée Roca Team

Dominée en première période, la Roca Team est revenue sur le parquet avec une tout autre énergie. Mike James – top scoreur de la rencontre avec ses 25 points et 8 passes – a pris le match en main, bien épaulé par Kevarrius Hayes dans la raquette (12 points, 6 rebonds, 3 contres). En face, l’ASVEL, en réussite avant la pause et porté par un excellent Adam Atamna (24 points en 25 minutes) a progressivement perdu le fil face à l’intensité monégasque. Dans le dernier quart, les deux équipes se sont rendues coup pour coup avant que Monaco ne fasse la différence sur le fil notamment grâce à Matthew Strazel à trois points dans les dernières secondes, confirmant ainsi son statut de candidat au titre en Betclic Elite.

🔪 Mike James assassin 🆚️ ASVEL ♦️ 💢 25 points

🍬 8 passes décisives

🎯 4/6 à 3-points#RocaTeam #BetclicELITE pic.twitter.com/hxqLHT95gI — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) October 20, 2025

« On savait que ces deux semaines étaient importantes face à deux gros morceaux que sont Paris et l’Asvel explique Elie Okobo sur le site officiel de la Roca Team. On repart avec deux victoires, à l’extérieur en plus. Nous n’avons pas bien commencé en première période, trop mollement. On a su rectifier le tir. Avec Mike et Matthew ? On se fait confiance, ils ont mis tous les deux des gros shoots. »

Spanoulis : « Ce genre de match construit une équipe »

En conférence de presse, Vassilis Spanoulis a mis en avant la réaction mentale de son groupe :

« Nous avons montré deux visages analyse le coach dans l’Équipe. Je veux m’attarder sur la deuxième mi-temps et sur le caractère affiché. On score 61 points, on défend fort, on joue avec notre tête. On savait que le calendrier avec cinq matches en onze jours, dont quatre à l’extérieur, serait difficile pour tout le monde. Mais le bon côté c’est que les matches à l’extérieur façonnent le caractère d’une équipe. »

Sous la houlette du technicien grec, Monaco continue de progresser dans la cohésion et la constance, des qualités essentielles pour viser les sommets. Décrochant son deuxième succès consécutif en championnat, l’ASM grimpe à la deuxième place au classement ce lundi et inflige à Pierric Poupet et ses hommes son premier revers en championnat. Le club Princier rejoint le wagon de tête de la Bectlic Elite composé de Cholet, ASVEL, Strasbourg, Nanterre et Le Mans au même bilan comptable de 3 victoires en 4 rencontres. Prochain match face à Boulazac à Gaston Médecin le 26 octobre prochain pour les Monégasques.