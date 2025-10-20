Recherche
Betclic Élite

[Vidéo] La performance exceptionnelle d’Adam Atamna (24 points à 17 ans) contre Monaco

Betclic ELITE - À seulement 17 ans, Adam Atamna a brillé dimanche soir face à Monaco. Le jeune arrière de l’ASVEL a inscrit 24 points lors de la défaite des Villeurbannais (98-102), confirmant tout le potentiel entrevu ces derniers mois et rappelant pourquoi il est déjà annoncé pour la Draft NBA 2026.
[Vidéo] La performance exceptionnelle d'Adam Atamna (24 points à 17 ans) contre Monaco

Adam Atamna a marqué 24 points contre Monaco, à 17 ans

Crédit photo : Infinity Nine Media / Mathis Le Goff

Deux jours après qu’on l’évoquait dans le podcast Courtside parmi les jeunes Français les plus prometteurs, Adam Atamna (1,95 m, 17 ans) a signé une performance majuscule à l’Astroballe. Face à l’armada monégasque, le fils de Karim Atamna – ancienne figure de la Pro B et MVP de NM1 en 2009-2010 – a porté l’ASVEL avec sang-froid et précision : 24 points à 7/13 aux tirs (4/8 à 3-points), 2 passes décisives et 1 rebond en 25 minutes.

Déjà très inspiré avant la pause (14 points à 5/6), le jeune arrière a contribué à creuser un écart conséquent (56-41). Mais malgré cette première mi-temps pleine de réussite, la deuxième a tourné à l’avantage de Monaco, emmenée par un Mike James une nouvelle fois irrésistible.

« Il faut se servir de ça pour grandir »

« Il y a forcément une frustration mais dans l’engagement, il n’y a pas grand-chose à dire aux joueurs. Nous sommes tombés sur de très grands joueurs en seconde mi-temps et notamment un, qui a fait la différence tout seul, en l’occurrence Mike James. Cette semaine est difficile parce que nous sommes tombés sur Nunn, Edwards et James. Avec nos armes, nous avons fait une grande partie de ce que nous voulions faire et il faut se servir de ça pour grandir », a commenté Pierric Poupet dans Le Progrès.

Sans Thomas Heurtel, Shaquille Harrison ni Edwin Jackson, et avec Zac Seljaas vite pénalisé par les fautes, l’ASVEL a tout de même tenu tête jusqu’à la fin (98-97 à 1’26’’) avant de céder sur le fil. Rageant, mais plein d’enseignements.

Adam Atamna, un nom à retenir

Membre de l’équipe de France U18 cet été, Adam Atamna continue d’impressionner par sa maturité. Calme, lucide et techniquement très propre, il confirme match après match qu’il est l’un des arrières français les plus prometteurs de sa génération.

Sa prestation face à Monaco pourrait bien marquer un tournant : à seulement 17 ans, le jeune Villeurbannais a prouvé qu’il pouvait déjà briller face à une équipe d’EuroLeague. Retour sur son match en vidéo dans le tweet suivant :

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
