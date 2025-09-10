Recherche
EuroBasket masculin

À 38 ans, Lassi Tuovi devient le plus jeune coach en demi-finales de l’EuroBasket depuis 2003

EuroBasket - Lassi Tuovi est devenu le plus jeune coach à atteindre les demi-finales d'un EuroBasket depuis plus de 20 ans.
00h00
À 38 ans, Lassi Tuovi devient le plus jeune coach en demi-finales de l’EuroBasket depuis 2003

Très vocal, Lassi Tuovi a emmené la Finlande en demi-finales de l’EuroBasket

Crédit photo : Julie Dumélié

Lassi Tuovi (38 ans et 251 jours) est entré dans l’histoire ce mercredi : le sélectionneur finlandais est le plus jeune entraîneur depuis plus de vingt ans à atteindre les demi-finales de l’EuroBasket. Le dernier à avoir réussi cet exploit remonte à 2003, quand Moncho López avait mené l’Espagne jusqu’au dernier carré à seulement 34 ans et 65 jours.

La jeunesse de Tuovi récompensée

En poste à la tête de la sélection finlandaise depuis 2022, après avoir été l’assistant d’Henrik Dettmann (coach de la Finlande de 2004 à 2022), Lassi Tuovi continue de marquer les esprits. Déjà quart-de-finaliste il y a trois ans, l’ancien coach de Strasbourg et assistant de Gravelines-Dunkerque est désormais l’un des acteurs principaux du bel été de la Susijengi.

Son parcours s’inscrit dans la lignée d’une génération montante qui n’hésite pas à bousculer la hiérarchie du basket continental. Malgré son jeune âge, Tuovi a déjà une solide expérience, que ce soit en club (Besiktas, Strasbourg, BCM, Virtus Bologne, au Japon) ou avec son rôle d’assistant dans différents staffs internationaux.

Un parallèle avec l’Espagne de 2003

Il faut remonter à l’EuroBasket 2003 pour retrouver trace d’un coach encore plus jeune en demi-finales. À l’époque, l’Espagnol Moncho López, alors âgé de 34 ans, avait mené une Roja en pleine ascension jusqu’au dernier carré. Vingt-deux ans plus tard, c’est au tour de Tuovi d’inscrire son nom dans ce cercle très fermé. Moncho López est désormais le coach d’Ourense, en deuxième division espagnole (Primera FEB).

La Finlande dans l’histoire

La qualification en demi-finales est déjà un exploit pour la Finlande, nation en constante progression sur la scène européenne. Avec un coach ambitieux et un collectif soudé autour de ses vedettes Lauri Markkanen et Mikael Jantunen, les Scandinaves rêvent désormais d’aller encore plus loin et d’offrir à leur pays une première médaille continentale. La prochaine étape est de gagner vendredi contre le vainqueur du dernier quart de finale entre l’Allemagne et la Slovénie. En phase de poule, la Finlande avait perdu de 30 points face à l’Allemagne.

