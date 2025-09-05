Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026

Il avait rapidement tourné la page de sa première campagne en équipe de France après avoir été coupé le 8 août. Si bien qu’il a refusé de retourner dans le groupe quand Freddy Fauthoux l’a rappelé le 16 pour pallier la blessure de Vincent Poirier. Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) avait indiqué « préférer se consacrer à sa future saison NBA » après concertation avec son entourage. Un choix critiqué par beaucoup de fans. Alors que la France est partie avec quatre intérieurs à l’EuroBasket – et même trois depuis la blessure d’Alexandre Sarr – Diabaté est reparti aux États-Unis pour s’entraîner. Actuellement à Charlotte, il prépare donc comme prévu sa quatrième saison en NBA. Pourtant, sur le plan contractuel, celle-ci… n’est pas garantie. La faute à la situation d’effectif complexe des Hornets.

Une équipe en chantier

18. C’est le nombre de joueurs actuellement sous contrat (hors two-way) avec la franchise de Caroline du Nord pour 2025/26. Ils étaient même 19 début juillet, avant que Josh Okogie ne soit coupé. Avant-derniers de la conférence Est la saison dernière, les Hornets sont en pleine reconstruction et testent des joueurs. Or 15 est le nombre maximal autorisé (avec 3 contrats two-way en plus). Trois joueurs vont donc devoir être coupés ou transférés d’ici la veille de l’opening night du 21 octobre. Un choix cornélien, vu qu’il y a soit des très jeunes joueurs (comme Tidjane Salaün), soit des vétérans confirmés (Spencer Dinwiddie, Pat Connaughton, Mason Plumlee). Les cibles faciles seraient sur le papier les joueurs avec des contrats non-garantis, pour ne pas perdre d’argent. Dans cet effectif, ils ne sont que deux : l’Américain DaQuan Jeffries et… Moussa Diabaté.

Après trois ans de two-way contracts d’abord aux Clippers puis aux Hornets, le Français a enfin signé un contrat de trois ans début février. Une récompense pour le travail accompli et l’acharnement montré sur le parquet à chacune de ses apparitions. Son profil unique de machine à rebonds offensifs et d’energizer a convaincu les dirigeants nord-carolinien. Mais pas complètement. Ces derniers ont gardé des réserves, puisque sur les 5,7 millions de dollars paraphés par les deux camps, seuls… 957 000 dollars étaient garantis (ceux de la saison 2024/25). Pour la suite, Diabaté va devoir continuer à convaincre sa franchise. Y compris pour cette saison 2025/26, afin de ne pas faire partie des trois coupés.

When Coach told the squad 🫎 Say it with us: MOOOOOOOOOSE! pic.twitter.com/JXaKtGUt3C — Charlotte Hornets (@hornets) February 9, 2025

Apprécié du staff et des dirigeants

Que les fans français se rassurent : “Moose” (son surnom = l’élan) a de très bonnes chances d’être parmi les 15 joueurs conservés. C’est même « une évidence » pour les dirigeants selon le Swarm and Sting, surtout vu qu’ « il continue d’évoluer » comme l’explique son coach Charles Lee. Dans un secteur intérieur très faible – Mason Plumlee et le rookie Ryan Kalkbrenner sont les seuls autres pivots – Diabaté est l’une des rares valeurs sûres. Il devrait avoir un rôle important dans la rotation, comme la saison dernière (18 minutes de moyenne, pour 5,7 points et 6,2 rebonds). Un joueur extrêmement rentable pour les Hornets vu qu’il a… le plus petit salaire de l’équipe (maximum garanti : 2,3 millions de dollars).

Il est donc vraisemblable que le Parisien sera encore dans l’effectif le 20 octobre, date à laquelle son contrat deviendra garanti. Sauf que dans une franchise instable comme les Hornets, rien n’est jamais certain… L’insider Richie Randall a d’ailleurs révélé ces derniers jours que plusieurs équipes avaient fait part de leur intérêt pour un transfert.