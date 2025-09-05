Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026

NBA - Après avoir refusé de revenir en équipe de France, Moussa Diabaté se prépare pour sa quatrième saison NBA. Sauf que les Charlotte Hornets prennent leur temps pour garantir son contrat pour la saison à venir, vu qu'ils doivent couper 3 joueurs. Un risque de mauvaise surprise ?
|
00h00
Résumé
Écouter
Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026

Après avoir refusé l’EuroBasket, ne pas faire le cut pour le roster NBA des Hornets serait le comble pour Diabaté

Crédit photo : Scott Kinser - Imagn Images

Il avait rapidement tourné la page de sa première campagne en équipe de France après avoir été coupé le 8 août. Si bien qu’il a refusé de retourner dans le groupe quand Freddy Fauthoux l’a rappelé le 16 pour pallier la blessure de Vincent Poirier. Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) avait indiqué « préférer se consacrer à sa future saison NBA » après concertation avec son entourage. Un choix critiqué par beaucoup de fans. Alors que la France est partie avec quatre intérieurs à l’EuroBasket – et même trois depuis la blessure d’Alexandre Sarr – Diabaté est reparti aux États-Unis pour s’entraîner. Actuellement à Charlotte, il prépare donc comme prévu sa quatrième saison en NBA. Pourtant, sur le plan contractuel, celle-ci… n’est pas garantie. La faute à la situation d’effectif complexe des Hornets.

LIRE AUSSI

Une équipe en chantier

18. C’est le nombre de joueurs actuellement sous contrat (hors two-way) avec la franchise de Caroline du Nord pour 2025/26. Ils étaient même 19 début juillet, avant que Josh Okogie ne soit coupé. Avant-derniers de la conférence Est la saison dernière, les Hornets sont en pleine reconstruction et testent des joueurs. Or 15 est le nombre maximal autorisé (avec 3 contrats two-way en plus). Trois joueurs vont donc devoir être coupés ou transférés d’ici la veille de l’opening night du 21 octobre. Un choix cornélien, vu qu’il y a soit des très jeunes joueurs (comme Tidjane Salaün), soit des vétérans confirmés (Spencer Dinwiddie, Pat Connaughton, Mason Plumlee). Les cibles faciles seraient sur le papier les joueurs avec des contrats non-garantis, pour ne pas perdre d’argent. Dans cet effectif, ils ne sont que deux : l’Américain DaQuan Jeffries et… Moussa Diabaté.

Après trois ans de two-way contracts d’abord aux Clippers puis aux Hornets, le Français a enfin signé un contrat de trois ans début février. Une récompense pour le travail accompli et l’acharnement montré sur le parquet à chacune de ses apparitions. Son profil unique de machine à rebonds offensifs et d’energizer a convaincu les dirigeants nord-carolinien. Mais pas complètement. Ces derniers ont gardé des réserves, puisque sur les 5,7 millions de dollars paraphés par les deux camps, seuls… 957 000 dollars étaient garantis (ceux de la saison 2024/25). Pour la suite, Diabaté va devoir continuer à convaincre sa franchise. Y compris pour cette saison 2025/26, afin de ne pas faire partie des trois coupés.

Apprécié du staff et des dirigeants

Que les fans français se rassurent : “Moose” (son surnom = l’élan) a de très bonnes chances d’être parmi les 15 joueurs conservés. C’est même « une évidence » pour les dirigeants selon le Swarm and Sting, surtout vu qu’ « il continue d’évoluer » comme l’explique son coach Charles Lee. Dans un secteur intérieur très faible – Mason Plumlee et le rookie Ryan Kalkbrenner sont les seuls autres pivots – Diabaté est l’une des rares valeurs sûres. Il devrait avoir un rôle important dans la rotation, comme la saison dernière (18 minutes de moyenne, pour 5,7 points et 6,2 rebonds). Un joueur extrêmement rentable pour les Hornets vu qu’il a… le plus petit salaire de l’équipe (maximum garanti : 2,3 millions de dollars).

Il est donc vraisemblable que le Parisien sera encore dans l’effectif le 20 octobre, date à laquelle son contrat deviendra garanti. Sauf que dans une franchise instable comme les Hornets, rien n’est jamais certain… L’insider Richie Randall a d’ailleurs révélé ces derniers jours que plusieurs équipes avaient fait part de leur intérêt pour un transfert.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jamesnaysmith
Oh non c’est trop triste !
Répondre
(1) J'aime
jeildo
Avec la blessure de Sarr, il a loupé une grosse opportunité de lui donner des arguments pour un contrat garanti et plus encore.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
bleus coupe europe 3x3
3x3
00h00Duos toulousains et bordelais pour les Bleus à la Coupe d’Europe 3×3
keith hornsby
Betclic ELITE
00h00Reconverti dans le coaching, Keith Hornsby a beaucoup appris avec Vincent Collet : « Je vais reprendre certaines de ses combinaisons »
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
power ranking eurobasket
EuroBasket
00h00La Turquie grimpe en flèche, la France baisse… Le Power Ranking de la FIBA avant la phase finale de l’EuroBasket
valkyries playoffs wnba
WNBA
00h00Avec 44 points de ses Françaises, les Valkyries se qualifient pour les playoffs : une première en WNBA
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
dazn liga endesa
Liga Endesa
00h00DAZN acquiert les droits de diffusion du championnat d’Espagne, la Liga Endesa
Yauhen Massalski en NCAA, contre Gonzaga
ELITE 2
00h00Un Biélorusse complète l’effectif de l’ASA pour la saison 2025-2026
BFM peut-il venir compléter l'offre DAZN pour la Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Bientôt du basket en clair sur les antennes de BFM ?
Manu Lecomte a marqué le panier de la victoire pour la Belgique
EuroBasket
00h00Manu Lecomte offre la victoire à la Belgique sur un game winner face à la Pologne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
1 / 0