Passé par la JL Bourg et Boulogne-Levallois, Jordan Theodore signe en Egypte

Après six mois de compétition en Allemagne à Francfort, avant-dernier de Bundesliga, l’Américain Jordan Theodore (1,84 m, 35 ans) s’est engagé au prestigieux club africain d’Al Ahly, en Egypte, comme l’a annoncé le club dans un communiqué.

Egyptian powerhouse Al Ahly bolsters its roster for the new season, signing guard Jordan Theodore. A major move for the club’s campaign. pic.twitter.com/0842Il0jH9 — Growing the Game (@growing_thegame) September 8, 2025

Jordan Theodore sort d’une bonne demi-saison en Bundesliga avec Francfort, lui qui revenait d’une grave blessure à l’épaule nécessitant une opération. Entre décembre et mai, l’Américain apportait 12,7 points à 42% aux tirs, 3 rebonds et 4,2 passes décisives en 30 minutes de moyenne aux Skyliners. Il n’a toutefois pas pu empêcher la mauvaise saison du club, avec qui il avait pourtant remporté la FIBA Europe Cup en 2016, terminant 16e sur 17 avec 8 petites victoires au compteur en 32 rencontres.

PROFIL JOUEUR Jordan THEODORE Poste(s): Meneur Taille: 184 cm Âge: 35 ans (11/12/1989) Nationalités: Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL PTS 12,7 #32 REB 3 #104 PD 4,2 #17

De l’EuroLeague à la Basketball Africa League

Relégué avec la JL Bourg en 2015, Jordan Theodore a depuis beaucoup voyagé, entre Turquie, Russie, Italie, Espagne, Grèce ; et un passage éphémère aux Metropolitans 92 (12 matchs), avec qui il avait terminé sur quatre rencontres à 22 points ou plus avant de quitter le club en plein entraînement pour Baskonia, activant sa clause de sortie vers l’EuroLeague.

Avec Al Ahly, Theodore va découvrir une nouvelle compétition continentale, la BAL, au sein de l’une des plus grandes écuries africaines. Le club cairote compte 8 championnats et 11 coupes d’Egypte, mais aussi un titre en Basketball Africa League (en 2023) qu’il souhaite de nouveau remporter.