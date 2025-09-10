Recherche
À l’étranger

Passé par la JL Bourg et Boulogne-Levallois, Jordan Theodore signe en Egypte

Six mois après son retour à la compétition réussie en Allemagne, l’ancien joueur des Mets et de Bourg-en-Bresse Jordan Theodore s’engage avec le club cairote d’Al Ahly, en Egypte.
00h00
Passé par la JL Bourg et Boulogne-Levallois, Jordan Theodore signe en Egypte

Jordan Theodore s’engage avec le club du Caire d’Al Ahly.

Crédit photo : Al Ahly

Après six mois de compétition en Allemagne à Francfort, avant-dernier de Bundesliga, l’Américain Jordan Theodore (1,84 m, 35 ans) s’est engagé au prestigieux club africain d’Al Ahly, en Egypte, comme l’a annoncé le club dans un communiqué.

Jordan Theodore sort d’une bonne demi-saison en Bundesliga avec Francfort, lui qui revenait d’une grave blessure à l’épaule nécessitant une opération. Entre décembre et mai, l’Américain apportait 12,7 points à 42% aux tirs, 3 rebonds et 4,2 passes décisives en 30 minutes de moyenne aux Skyliners. Il n’a toutefois pas pu empêcher la mauvaise saison du club, avec qui il avait pourtant remporté la FIBA Europe Cup en 2016, terminant 16e sur 17 avec 8 petites victoires au compteur en 32 rencontres.

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Jordan Theodore.jpg
Jordan THEODORE
Poste(s): Meneur
Taille: 184 cm
Âge: 35 ans (11/12/1989)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL
PTS
12,7
#32
REB
3
#104
PD
4,2
#17

De l’EuroLeague à la Basketball Africa League

Relégué avec la JL Bourg en 2015, Jordan Theodore a depuis beaucoup voyagé, entre Turquie, Russie, Italie, Espagne, Grèce ; et un passage éphémère aux Metropolitans 92 (12 matchs), avec qui il avait terminé sur quatre rencontres à 22 points ou plus avant de quitter le club en plein entraînement pour Baskonia, activant sa clause de sortie vers l’EuroLeague.

Avec Al Ahly, Theodore va découvrir une nouvelle compétition continentale, la BAL, au sein de l’une des plus grandes écuries africaines. Le club cairote compte 8 championnats et 11 coupes d’Egypte, mais aussi un titre en Basketball Africa League (en 2023) qu’il souhaite de nouveau remporter.

Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
