Équipe de France

[L’œil de coach Soares] Quels ont été les problèmes récurrents du jeu des Bleus à l’EuroBasket ?

72 heures après la sortie de route des Bleus face à la Géorgie en 1/8e de finale de l'EuroBasket, le coach Guillaume Soares revient sur les aspects défaillants du jeu de l'équipe de France dans sa chronique tactique.
00h00
La défense sur pick and roll fait partie des aspects défaillants

Crédit photo : Julie Dumélié

Depuis la défaite de l’équipe de France, beaucoup de choses ont déjà été dites et semblent incontestables : manque de rigueur défensive sur les un-contre-un, manque de mouvement en attaque, peu d’inspiration… Pour autant, on peut essayer d’aller plus loin dans cette analyse et mettre en avant trois aspects défaillant du jeu de ces Bleus-là.

1. Le manque de communication
sur la défense de pick and roll…

Avec une préparation limitée en temps – empêchant de travailler des principes très précis autour de la défense de pick and roll – la cohésion défensive est primordiale, que ce soit en terme de lecture de jeu ou de communication. Tout au long de la compétition, les Bleus ont semblé perdu dans leurs choix, que ce soit sur la protection haute, les flash, les switchs ou des step-out même parfois. Mais surtout sur la principale observée : la protection basse.

En images, trois situations complètement loupées par les Français

… et les écrans sans ballon

On a aussi vu les arrières français vouloir beaucoup surpasser les écrans non porteur sans grande réussite, encore une fois sans doute par manque de communication et de lecture de la part des joueurs intérieurs.

En image, une situation de curl géorgien qui donne un dunk facile.

2. La qualité de lecture de passe 

Personnellement, j’ai été très impressionné par la qualité des lectures et des passes durant cette première partie de l’Euro. Beaucoup de « petites » équipes montrent de réelles capacités à prendre de bonnes décisions sous pression et dans un laps de temps très réduit.

Côté français, on a pu voir des lacunes sur cet aspect-là du jeu, avec une tendance a beaucoup « geler » la balle et jouer principalement autour de situations d’isolation.

En images, des situations de passe non trouvées

3. La qualité de sélection de tirs

Très vite au cours de cette compétition, nos adversaires ont pris l’option de beaucoup défendre les espaces et la raquette, nous obligeant à prendre beaucoup de tirs à 3-points. Les Bleus ont beaucoup peiné sur l’attaque de la zone, tout comme la défense de « ice » des géorgiens (empêcher le porteur de balle de prendre l’écran).

Au-delà de la difficulté d’adaptation, il semble important de mettre encore une fois en avant les difficultés des Bleus dans leur choix de finition.

En image, trois situations de tirs ouverts non lues.

4. Les fautes « bêtes » 

Très souvent (trop ?) vite dans la pénalité, les Bleus ont donné, durant toute la compétition, beaucoup de lancers-francs en fin de quart)temps, notamment sur les fautes loin du panier.

L’utilisation des fautes est aujourd’hui en FIBA une stratégie essentielle et l’équipe de France à d’emblée pêché dans ce jeu-là.

En image, une faute de Luwawu-Cabarrot évitable en fin de troisième quart et les deux dernières fautes contre les Géorgiens qui scellent le sort du match.

Pour aller plus loin dans la réflexion…

Pour aller plus loin dans cette réflexion, il peut paraître intéressant de se poser la question de la mise en avant des qualités de lectures, de jeu sans ballon et de qualité de passe dans la formation française. 

Alors que d’autres nations montrent aujourd’hui une qualité technique et de prises de décision largement supérieures au niveau intrinsèque des joueurs – rendant le collectif performant -, nos équipes de France (on peut inclure les jeunes en difficulté cet été dans cet aspect du jeu également) ont beaucoup tendance à se reposer sur la gestion des duels et le jeu de un contre-un. D’autant qu’avec autant de joueurs de très haut niveau (n’oublions pas tous les absents et tous les jeunes qui arrivent !!!), entraînant ainsi une répartition du temps de jeu importante, il paraît difficile d’être dominant sur une compétition de ce format avec ce type de jeu.

Les précédentes chroniques de Guillaume Soares :

Qui est Guillaume Soares ?

Ancien joueur de niveau NM3 – Prénationale (avec quatre apparitions en NM1 en 2008), reconverti dans le coaching depuis, Guillaume Soares (35 ans) était à la tête des U18 du Stade Marseillais la saison dernière après quatre années passées dans un rôle d’assistant-coach au sein du monde professionnel.

Il a successivement secondé Sébastien Cherasse à Andrézieux-Bouthéon (NM1), Dounia Issa à Pont-de-Chéruy (NM1), Guillaume Vizade à Vichy (ÉLITE 2) et David Morabito à Blois (Betclic ÉLITE). En parallèle, il est également professeur des écoles.

Pour le troisième été consécutif, après la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques 2024, l’entraîneur stéphanois tiendra des chroniques tactiques sur BeBasket autour des matchs de l’équipe de France pendant l’EuroBasket 2025.

Guillaume Soares a fini la saison 2023/24 sur le banc de l’ADA Blois (photo : Virginie Lapeyronie)
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
