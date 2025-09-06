[L’œil de coach Soares] 84 line-ups déjà utilisées par le staff des Bleus, quelles sont les plus rentables ?

À l’image de la campagne des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’équipe de France est celle qui utilise le plus de joueurs, que ce soit au niveau des temps de jeu moyen ou d’associations différentes. Faisons ensemble un point sur les cinq qui semblent les plus efficaces et qui seront sans doute dans la tête de Frédéric Fauthoux et du staff pour les phases finales.

Les +/-

Élie Okobo, l’indispensable

Très en vue sur les phases de poule dans son style si particulier et si gracieux en attaque, Élie Okobo est aujourd’hui la valeur sûre de l’équipe, et cela se voit avec un +/- moyen de +14,8. Cela signifie qu’en moyenne, l’équipe de France marque en moyenne 14 points de plus que son adversaire lorsqu’il est sur le terrain. Plus impressionnant encore, il est également premier avec +11 (égalité avec Sarr), si on ne prend en compte que les trois matchs majeurs de la phase de poule (Pologne, Slovénie, Israël).

Autre fait remarquable, les cinq joueurs (hors Sarr) qui ont le meilleur +/- global sont aussi ceux qui ont le meilleur ratio lors des trois matchs capitaux. On retrouve ainsi dans l’ordre : Okobo, Sylvain Francisco (+12,2 moyen, +7,3 sur les 3 matchs), Jaylen Hoard (+9,8 ; +6), Bilal Coulibaly (+7 ; +1) et Zaccharie Risacher (+6,8, mais -1).

Les meilleurs cinq

Un cinq pour commencer, un autre pour finir ?

Le staff des Bleus a déjà sollicité 84 line-ups différentes, contre 58 pour l’Allemagne, 64 pour la Turquie et 65 pour la Serbie.

Une seule line-up a été utilisé à chacun des matchs : le cinq de départ (Maledon – Cordinier – Coulibaly – Yabusele – Jaiteh), pour un total de 26 minutes et 45 secondes. C’est assez loin du +21 du cinq allemand (18 minutes au total), +26 pour les Serbes (15 minutes !!!) et jusqu’à +45 pour le cinq de la Turquie (en 54 minutes). Avec un score global de +8, cette équipe est performante proche du cercle (61,3% à 2 points) mais inefficace derrière l’arc (2/15 !)

Des line-ups souvent vues qu’une seule fois

La plupart des line-ups n’ayant été utilisée qu’une fois depuis le début du tournoi, difficile d’en tirer des conclusions… On pourra tout de même ressortir le très beau +12 à 6/9 aux tirs du quintet Francisco – Okobo – Coulibaly – Yabusele – Hoard, qui semble tenir la corde pour finir les matchs couperet. Utilisée contre la Slovénie, cette line-up a infligée un 22-10 à Luka Doncic et ses coéquipiers. L’autre association à +12 ne pourra plus être revue (voir ci-dessous), en raison de la blessure d’Alexandre Sarr…

On pourrait aussi s’attendre à revoir l’association Francisco – Okobo – Risacher – Hoard – Jaiteh qui cumule un +8 en seulement 2 minutes et 45 secondes sur le parquet, face aux Polonais et aux Israéliens. Enfin, le cinq des meilleurs +/-, présenté ci-dessus, n’a jamais été essayé.

Sur le tableau présenté ci-dessous, la 2e et la 4e line-up ont été uniquement utilisées contre l’Islande, alors que la 5e n’a été vue que contre la Belgique.

Le choix des associations semble être plus que jamais un casse-tête pour Frédéric Fauthoux et son staff, comme il l’avait déjà été pour Vincent Collet aux JO de Paris. En espérant le même résultat final…

Les précédentes chroniques de Guillaume Soares :