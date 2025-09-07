Recherche
Équipe de France

L’échec des Bleus, éliminés dès les 1/8e de finale de l’EuroBasket par la Géorgie !

Quelle immense désillusion à Riga ! Battue par la Géorgie (70-80), l'équipe de France prend la porte dès les 1/8e de finale de l'EuroBasket, en raison notamment d'une adresse catastrophique (6/36 à 3-points). Un premier couac majeur pour l'inauguration du mandat de Frédéric Fauthoux...
00h00
L’échec des Bleus, éliminés dès les 1/8e de finale de l’EuroBasket par la Géorgie !

Les Bleus sont à terre, sortis par la Géorgie

Crédit photo : Julie Dumélié
– 1/8 Finales

Résumé et réactions à venir

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Commentaires

michel_jeune
Quel plaisir de voir la mine déconfite de Fauthoux, encore une fois dans cet Euro, ce petit bonhomme arrogant s'est pris une très belle leçon de coaching par son adversaire.
garris
Se réjouir de l'échec des autres... On est plus dans le sport...
loki
Dingue cette haine gratuite sur internet. Une défaite et il faut tout déglinguer (sur une équipe de France qui perd certe en 8eme, mais qui n'était pas attendue non plus en haut de la compétition). Bravo.
lou_grand
Euh si ! C'était le podium qui était visé et on faisait partie des favoris derrière la Serbie et l'Allemagne. La critique est inhérente à l'échec sauf dans le basket français puisque critiquer Collet était impossible et j'ai bien l'impression que pour Fauthoux, ça va être pareil.
flavor_flav
tu peux critiquer mais un délit de sale gueule n'est plus de la critique, c'est de la haine pure et subjective
le_xav
Et quel compétiteur annonce "si on fait les quarts ça sera déjà bien" ?
lou_grand
@le xav : donc les Georgiens ne sont pas des compétiteurs puisqu'ils n'avaient qu'annoncer viser la qualif en 1/8e ? Compétiteurs, tous les joueurs à l'Euro le sont. Après, on a l'habitude avec cette EdF de se prendre les pieds dans le tapis régulièrement. Et toujours avec les mêmes matches : aucune intensité et pas d'adresse.
magik
Les imbéciles sont de sortie
jaylen_bskt
L’adresse à 3 points…
le_xav
C'est clair, tu corriges ce 6/36 et ça suffit pour passer. Plein d'autres trucs à corriger c'est sûr, mais cette maladresse nous a mis dedans.
thegachette
Oui soit disant le match contre l'Islande avait permis de reprendre confiance en nos shoots...
raoulfonfrin
Fauthoux dehors !
bearnais64
toi aussi
raoulfonfrin
toi aussi !
magik
Raoullllllllllllllllllll............. le cri que dessaoule! dehors!
magik
Ils sont très jeunes, ils apprennent, il nous manquait 5 de nos meilleurs joueur (Fournier, Gobert, Wenby, Lessort, Sarr),c'est un mal pour un bien et revenir plus fort! force à eux :)
yo1935
Sarr ne fait pas partie de nos 5 meilleurs joueurs.
lou_grand- Modifié
C'est dingue comme les échecs du basket français sont vite balayés par certains ! Un mal pour un bien de passer pour des pinpins face à la Géorgie ? Sérieusement ? Une équipe qui a 2 joueurs NBA et 1 en EL et c'est tout. Nous, on a presque que des joueurs NBA ou EL. Des joueurs très jeunes ? Ils n'ont pas 18 ans tout de même (le plus jeune, c'est Risacher avec ses 20 ans mais déjà 3 saisons pro dont une en NBA). Faut arrêter avec les fausses excuses.
magik
C'est juste une équipe qui se découvrent, la plus jeune de la compétition, avec en plus beaucoup de blessés et d'absent! c'est un fait. Ils apprennent!
benjam
D'abord, bravo à la Géorgie, joueurs (shengelia !) et coaching staff, d'avoir joué un beau basket, académique, froid comme une lame et inspiré, d'avoir fait déjouer la France... Comme l'avait fait Israël. La maladresse sur les tirs ouverts et en rythme a été fatale. Quand les joueurs sont dans leur spot et mettent dedans, ça fait -40 et ça aurait pu être là même histoire. Sauf que la prépa et le tournoi ont montré beaucoup de fébrilité chez les joueurs. Globalement, l'animation offensive a offert quelques belles séquences, mais c'est un Eurobasket et toutes les équipes font de belles séquences. La plupart du temps les choix ont été plutôt mauvais, comme l'a souligné Batum au commentaire. Sur Fautoux, qui va prendre cher, déjà c'est un bon coach, apprécié des joueurs, bon meneur d'hommes. Sur le plan tactique en revanche, il a tenté des trucs, mais il s'est fait outcoaché par ses vis-à-vis. Les joueurs avaient la possibilité de faire quelque chose, même laborieusement, en gagnant sur le fil, ils n'ont pas trouvé le sauveur. Alex Sarr aurait pu être le facteur X, on ne saura pas et les autres équipes ont connu des déboires encore plus impactants. Au final, ça reste un tournoi raté, seulement 2 défaites mais contre des équipes très loin dans la hiérarchie mondiale et pas fou fou non plus contre la Pologne et la Slovénie qui ont longtemps mené au score. Sur l'inexpérience par contre, bah bof, pas convaincu de l'argument. Manque de vécu collectif, notamment en défense, ça oui. Mais on avait une collection de grands joueurs qui savent être clutchs, ils ne l'ont pas été. L'équipe de France a malgré tout un réservoir de talent incroyable. D'où ce sentiment de gâchis qui domine.
airball
"Une collection de grands joueurs qui savent être clutchs", c'est vrai, mais quasiment tous des facteurs X plus que des leaders dans leurs clubs respectifs. Du coup, ça manquait de hiérarchie, contrairement aux équipes qui surprennent dans cet Euro (Finlande, Pologne) ou confirment (Allemagne, Turquie) dans lesquelles les leaders sont clairs.
thegachette
Grands joueurs qui savent être clutchs en club ? Lesquels ? Des bons joueurs de bonnes équipes oui. Mais pas un leader dans une très bonne équipe... Rares sont ceux dans le tas qui sont vraiment dépositaires du jeu en fin de match...
ludo54
Un couac,un couac,c est vite dit...il ne faut pas oublier qu on s est vite retrouvé décimé sous le cercle,que l'équipe est jeune et qu en face,ce n était pas l équipe nationale de Monaco (désolé pour l exemple) On pourra vraiment déterminer le niveau de l équipe en y rajoutant Fournier, Gobert, Wembanyama,Lessort et Strazel entre autres... L Espagne et la Serbie en sont un exemple
lou_grand
Bah si, c'est un énorme couac ! Sur cette compétititon et avec ce groupe, tout le monde (staff, joueurs, presse, pronostiqueurs) voyait l'EdF sur le podium. Donc c'est un énorme échec, surtout en se faisant sortir par la Géorgie qui, si c'est pas l'équipe de Monaco, n'est pas non plus un ogre européen (1ere accession à un 1/4). Après, le groupe et le staff ont été beaucoup trop sur courant alternatif pour espérer mieux. Trop de joueurs en panne d'adresse sur le tournoi. Et le choix de ne partir qu'avec 4 intérieurs est clairement un échec qui incombe au sélectionneur et son armée mexicaine de staff (Fauthoux + Villa + Sarre + Diaw et pas un pour se dire que partir à 4 intérieurs c'est léger ?). Quand, en plus, tu en perds un au bout d'un match....
ludo54
Le basket en compétition nationale s est nettement amélioré ces dernières années,l écart de niveau de jeu avec les équipes moyennes diminue . Perso,je ne voyais déjà pas l équipe sur le podium dès le départ vu l Allemagne,la Turquie et la Serbie,je te rejoins sur la panne d adresse mais aussi vu la pauvreté du jeu collectif,trop de tricotage et de 1/1. Tout n est pas à jeter non plus,il faut se servir de cette leçon,c est tout,je trouve qu on se sent beaucoup trop supérieur à des petites nations parfois...
julien12
Un vrai coach pour cette équipe, vite...
magik
Vas y propose toi MDR!!!! boulet va!
droopy45
Un remake de France/Israël!!!! Je ne comprend pas certains choix: refus de marquer à 2 pts pour extra passe et échec à 3 points. S'en prendre à Fauthoux est trop facile ! Quand tous les joueurs passent à travers, il n'y a pas grand chose à faire ! Peut être que ceux qui critiquent Nadir Hifi vont reprocher au coach de l'avoir laissé sur la touche. Cette désillusion vient aussi du fait des blessures (excusable) et du refus de porter le maillot de l'EDF (autre débat)
lulutoutvert
bravo aux géorgiens qui ont fait ce qu'il fallait pour étouffer notre équipe. ils ont fait ce que l'Israel a réussi à faire. Nous empêcher de jouer à l'intérieur. Et à l'extérieur, ça arrose, maintenant qu'il a plu en France. Pfuittt Quand tu joues à 9 (Cordinier et TLC n'entre presque pas en jeu). TLC ? pourquoi ne pas le tenter sur le terrain quand Bilal et Zac ont la tête dans le sac. Je ne suis pas hyper fan de lui, mais depuis le début du tournoi, il a répondu présent par son impact. Car c'est clairement ce qui nous a manqué l'impact (des 2 cotés du terrain). Okobo ? oui et non. Oui il met des petits shoots intéressants, et non, je ne le vois pas percurter la défense pour ouvrir des voies pour ses copains. Fauthoux a certes des circonstances atténuantes (les blessures), mais tactiquement je ne lui ai pas trouvé de la créativité, d'idées neuves et différentes (qui auraient pu nous sortir du guêpier). Perso, il vient de manger son sursis. A lui de me (et nous) prouver qu'il peut être un vrai meneur d'hommes (humainement et tactiquement), et non uniquement cet aboyeur de bord de terrain qui agace beaucoup de monde. Sinon la victoire nous a clairement ouvert le chemin des vacances (ironie !!!!)
thegachette
On aura plus de temps libre sur la fin de l'Euro... On regardera si on a rien de prévu... Là bloquer son dimanche aprèm, pour ça...
flavor_flav- Modifié
immense désillusion? non! ce match est la suite des matchs de poule (en passant, surement la plus faible de l'euro) avec un défense pas si mauvaise avec des géorgiens qui mettent des shoots difficiles et une attaque où cette maladresse récurrente à trois points empêche de gagner des matchs. Pourtant il y avait des shoots ouverts, des tireurs mis en bonne postiion mais comme les autres matchs, ça ne rentre pas: probleme de confiance, pas de véritable shooteur? et comme à l'intérieur on manquait de poids pour venir jouer au plus près, on était bloqué. Maintenant , il faut se poser et réfléchir à ce qui n'allait pas et surtout ne pas oublier que c'est une équipe en reconstruction, jeune et qui a été pas mal touché par les absences et blessures.
lou_grand
"Maintenant , il faut se poser et réfléchir à ce qui n'allait pas et surtout ne pas oublier que c'est une équipe en reconstruction, jeune et qui a été pas mal touché par les absences et blessures." Bref, faut leur trouver des excuses.
un_mec_dans_son_canap
Meme si cest pas exactement le meme match et la même defense meme sentiment d’impuissance que devant Israel. Bcp de regret….
mic_y
Je suis étonné de voir les réactions véhémentes à l'égard de Fauthoux. Il est arrivé avant-hier... calmez-vous les amis, c'est une contre performance OUI c'est une réalité. Mais je trouve qu'il a réussi à composer sans se limiter malgré les forfaits répétés
presqueneutre
Scooting, articles, comment les jouer, points faibles.... Et on voit quoi ?? Montée balle tranquille. Aucun press tout terrain pour bousculer les 24 sec de possession à leur laisser chercher les Lf ou la réussite à 3 pts. En attaque on cible pas les 3 intérieurs qui tiennent l'équipe. On canarde a 3 points. En bon vieux coq sans tête comme on a sait faire. Le physique sauté courrir, surtout quand on le fait ne mènera jamais à la victoire. Allé, tous le monde est jeune, même le coach... On sera moins con la prochaine fois
alco23
On perd de 10 avec 23 tirs tentés de plus (36 shoots à 3 pts)! Le basket est un peu un sport d’adresse … où l’équipe doit travailler pour avoir de bons shoots. Cette maladresse collective est incroyable à ce niveau. Dommage en début de deuxième mi-temps on peut revenir. Les (trop?) jeunes ne nous pas aidés sur ce match…
tony9
Franchement écoeuré, on parle de la Géorgie en face
rickywinslow- Modifié
Quelle plaie ce match! On manque d agressivité tout le match on joue encore au handball! Il manque un ailier scoreur agressif mais malheureusement je n en vois pas hormis Fournier qui est plus tout jeune. Ma crainte c est que cette jeunesse dont on parle ne contienne pas un tel profil et qu on se leurre avec nos « talent NBA » qui ne savent pas défendre avec du QI .combien de fautes stupides sans danger !! Après La Défense, je veux bien croire que les absents ont pesé mais un bon défenseur comme Coulibaly qui n est pas un danger permanent en attaque , c est vraiment problématique. Bref y a de l’espoir mais aussi beaucoup de solutions à trouver!
macroy- Modifié
Clairement c'est une contre performance pour Fauthoux et son staff. C'est vrai que l'équipe de France est jeune et en reconstruction mais on se devait de gagner contre une équipe de Georgie franchement pas terrible..et on saute des les 1/8 eme ! Je suis toujours scotché par la pauvreté de notre jeu offensif sur jeu placé. On ne propose rien a part un bloc central sur le meneur ou porteur de balle avec les 4 autres qui attendent dans les coins. Et ce sont des un contre un d'Okobo ou Francisco qui shootent ou qui pénètrent et ressortent pour les mecs dans les coins a 3 pts. On a pas appris de notre match sur israel en retombant dans un faux rythme contre la Georgie qui ne nous convient pas. Heureusement qu'on récupère des rebonds offensifs a foison sinon on en aurait pris 20 ! Il est intéressant de noter a quelle point l'expérience internationale est importante dans ces matchs couperets avec un joueur comme shengelia qui est un top ailier fort d'Euroleague,qui ne faisait pas une grande compétition jusque la mais qui répond présent et qui nous tue sur ce match ! Yabusele fait une bonne partie mais est absent dans le dernier quart temps, on ne lui donne pas la gonfle,notamment poste bas ! Lui a été attaqué et a fait des fautes mais pas shengelia ! J'ai toujours l'impression que Fauthoux est sans réaction sur les plans de jeu adverses qui lui sont proposés. Au niveau individualité, des mecs font le boulot comme Okobo et Francisco qui est bien revenu et qui assure en défense. Jaiteh aussi,Yabusele, surtout en 1ere mi temps. Et Hoard. Pour le reste, quelques fulgurances chez certains mais pas de régularité sur le match. Je trouvais Fauthoux plutôt bon dans son management mais la, j'aurais essayé Hifi notamment a la place de Malédon. Le problème, c'est qu'on va expliquer ce résultat en nous disant qu'il manquait du monde, comme Victor, mais je le répète comme en 2022, notre vrai souci c'est qu'on a pas de fond de jeu, pas de projet collectif. Tant qu'on ne s'appuiera que sur nos individualités et pas sur notre collectif, j'ai du mal a croire qu'on ira au bout d'une compétition.
thegachette
Mais quelle horreur, catastrophe, déception... je sais pas lequel choisir, mais vraiment ils ont été nul. Ne pas mettre un shoot à ce point. Autant fermer les yeux avant de tirer... Et continuer à tirer après 12 échecs consécutifs... je sais pas ce qui est le pire... Les Géorgiens étaient meilleurs et plus intelligents. Un meneur plus fort, des joueurs NBA plus mûrs, un capitaine plus agressif... Pas besoin d'avoir 12 joueurs pour gagner au basket. 3/4 bons qui assument et quelques soldats autour... Rendez nous Collet. Ça c'est juste gratuit, juste pour la provoc... mais Fauthoux n'a pas réussi à taper la Georgie... ni à créer un style de jeu...
elmanu
Dommage de ne pas avoir plus vu Yabusélé au poste bas. Trop d'attaques sans qu'il touche la balle ou utilisé comme un simple relais. J'étais pour en faire la plaque tournante de l'attaque, ça n'a été le cas que contre la Pologne. Okobo a eu plus de mal sur ce match. Manque de solution offensive avec Risacher qui passe à côté, malgré un bon passage. Bizarre d'oublier Cordinier mais pas sûr que ça aurait changé beaucoup de choses. Gros match de Jaiteh. Peut-être qu'on aurait du naturaliser nous aussi un joueur, un TJ Short ou un Mike James? En tout cas sans Baldwin je ne pense pas que la Georgie gagnait.
airball
Semi-couac vu la jeunesse et l'inexpérience du groupe, et son côté bancal avec trop peu d'intérieurs. Ça donne un concours à 3 points peu passionnant où ça passe... ou ça casse : 6/36 !! Sinon sans vouloir tomber dans la critique gratuite, il a pas complètement oublié Cordinier le coach ?? (Son début de match était plutôt pas mal pourtant).
rix75
Génération NBA faites moi rigoler.
bigupto80
Chacun aura son idée sur l'adresse qui n'est vraiment pas notre point fort. Mais pour une équipe soit disant avec des qualités défensives très haut dessus de la moyenne, prendre 26 pts au premier quart temps, c'est qu'on s'est vraiment vu trop beau. Pour le coach, pas d'avis catégorique mais c'est clairement pas top soyons honnêtes.
maxoule
Aucune raison pour moi de tomber sur eux. Une équipe très jeune, un collectif récent, un coach débutant... à mon sens une premiere étape d'un bel avenir. En face une Géorgie avec un très bon basket, des joueurs expérimenté et un coach qui a tout connu... bref, ils ont bien joué et mérité cette victoire. Petite infidélité à mes bleus qui restent évidemment mes préférés, le jeux à l'ancienne proposé par les géorgiens, j'ai adoré et je suis content que ça ait montré que ça peut encore gagner... si ça donnait des idée aux fous du shoot (tous, pas que bleus) ce serait cool !
silk
Bon ben voila, retour à la maison. Quelques réflexions à chaud: - impossible de bien figurer dans un euro avec seulement 3 intérieurs sur la feuille de match. Fauthoux a pris le pari de ne pas remplacer Poirier, pari perdu. Ce n'est pas par hasard si on perd contre Israel et la Georgie, 2 équipe dont le point fort est dans la raquette. - pas compris l'entêtement des français à bonmbarder à 3pts alors qu'ils n'en mettaient pas un... - quelques faillites individuelles sur cet euro: Maledon en panne complète d'adresse, Cordinier plus que discret. Au bout du compte il ne faudra pas oublier que Fauthous a du faire face à une cascade de forfaits (Wemby, Gobert, Lessort, Poirier, Fournier, Strazel plus la blessure de Sarr) et que cette équipe était la plus jeune de l'euro.
67tototo
Ce n est pas le coach qui rate des tirs ouverts..quand 1 équipe rate tout et l autre est dans une adresse diabolique même sur des shoots impossibles, ca fait la différence. On mettait 3 ou 4 trois points supplémentaires et hop ca passait. Pour rappel nous étions parmi les favoris avant les blessures de Vincent, Mathieu et Alexandre...plus après..
le_xav
Le mec qui a parié 100 balles avec le bon bracket des quarts de finale est en passe de racheter Google.
lefree74
un Profil qui manque et qui pourrait résoudre pas mal de problème, c'est clairement Ajinca... grand, defenseur élite et shoot soyeux, qd il aura engrangé xe l'expérience en euroleague, je le vois bien en successeur de Fournier, je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois bcp ds ce joueur !!!
pauldoux
Pas mal de têtes de série sont sorties comme la Serbie, l'Espagne et nous. Un vainqueur surprise cette année ?
theworm
Un échec pour cette équipe et pour le coach en particulier. Personne ne peut être passé à côté du manque de réactivité technique de FF, qu'a-t-il proposé pour trouver des solutions face à une équipe plutôt proche de celle de Israël. Évidemment, que FF est visé durement, lorsque tu as cette attitude, très supérieure, tu t'exposes encore plus aux critiques et lorsque tu exploses en vol on te tombe dessus. Pas d'inquiétude pour lui avec l'arrogance qu'il a, ça ne va pas l'affecter.
halle_37
Dans le basket il y a autre chose a faire que tirer a 3 points....
