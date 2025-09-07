L’échec des Bleus, éliminés dès les 1/8e de finale de l’EuroBasket par la Géorgie !
Quelle immense désillusion à Riga ! Battue par la Géorgie (70-80), l'équipe de France prend la porte dès les 1/8e de finale de l'EuroBasket, en raison notamment d'une adresse catastrophique (6/36 à 3-points). Un premier couac majeur pour l'inauguration du mandat de Frédéric Fauthoux...
Les Bleus sont à terre, sortis par la Géorgie
