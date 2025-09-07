Recherche
Équipe de France

ITW Frédéric Fauthoux : « C’est un échec qu’il faudra assumer »

Équipe de France - Frédéric Fauthoux est revenu sur l'élimination de l'équipe de France en huitièmes de finale de l'EuroBasket, après la défaite contre la Géorgie (70-80). Forcément très déçu, le nouveau sélectionneur des Bleus reconnaît une mauvaise entame de son équipe et assume sa part de responsabilités.
00h00
ITW Frédéric Fauthoux : « C’est un échec qu’il faudra assumer »

Frédéric Fauthoux a connu un échec pour sa première campagne à la tête de l'équipe de France

Crédit photo : Julie Dumélié

Pour sa première compétition internationale en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Frédéric Fauthoux a connu un échec. Malgré les forfaits, les blessés en cours de campagne (Sarr) ou juste avant (Strazel), les Bleus restaient favoris de le huitième de finale contre la Géorgie. Mais les tricolores ont mal démarré la rencontre (7-14), courant après le score face à une sélection qui avait pris confiance.

Malgré plusieurs retours, un bon début de deuxième mi-temps (44-40), le match a fini par échapper aux Français, notamment en raison de leur grande maladresse à 3-points (6/36). Après la rencontre, perdue sur le score de 80 à 70, celui qui est aussi le coach de la JL Bourg ne s’est pas échappé et est revenu devant la presse sur les raisons de cet échec, assumant pleinement sa responsabilité.

Frédéric, quels sont selon vous les gros points qui n’ont pas fonctionné ce dimanche ?

L’entame de match, qui n’était pas en termes d’intensité ce que l’on attendait. C’était la première fois de la compétition où on a laissé autant de pénétrations en début de match. On regardera pourquoi. Il faudra aussi discuter avec les gars. Mais oui, c’est une grosse déception parce qu’on ne s’est pas mis dans l’intensité nécessaire pour faire un match de cette importance-là. A partir du moment où on court derrière le score en permanence, où les Géorgiens ont marqué des tirs de très haut niveau à la fin des 24 secondes, ils étaient en confiance et nous on a jamais réussir à avoir cette confiance là.

On parle de la mauvaise entame de match. Mais est-ce que ça se sentait en avant match ? Il n’y avait rien de particulier à l’échauffement ou plus tôt dans la journée qui pouvait laisser penser que vous démarreriez mal ?

On peut toujours trouver mille raisons. Je ne pense pas. Je pense qu’on a fait ce qui était nécessaire. Je pense que les gars voulaient aussi, mais on n’est pas toujours dans la tête des joueurs. Je pense que ce ne sont pas des mecs qui trichent. On le voit pendant toute la compétition. Je trouve qu’ils ont donné tout ce qu’ils avaient, tout ce qu’il fallait. On s’est accrochés. L’état d’esprit était excellent. Maintenant, le basket, il faut mettre le ballon dans la raquette. Ils ont marqué 80 points en marquant des paniers au buzzer des 24 secondes régulièrement, ou des fautes sur le buzzer des 24 secondes. Nous, les tirs, avant, ouverts, on ne les a pas mis.

« Les gars ont mouillé le maillot »

Comment expliquer cette maladresse à 3-points ?

Il faut aussi poser la question aux joueurs. C’est eux qui tirent. On essaie de les mettre en confiance. On essaie de les rassurer. Je prends aussi ma part de responsabilité. Est-ce que j’aurais dû mettre dans le confort des joueurs ? Il a fallu rééquilibrer l’équipe avant de partir. Après le match d’Athènes, vous l’avez vu. On a toujours été en train de reconstruire au sein du groupe. Tout ça cumulé, c’était peut-être un peu trop dur pour nous tous.

Le manque d’expérience, les forfaits, ce sont deux gros facteurs d’explication sur le résultat final ?

Surtout les forfaits en cours de compétition. Les forfaits qu’on a eu un cour de route nous font mal, on a été obligé de rééquilibrer tout ça, et de hiérarchiser tout ça. Oui, il y a eu un peu de manque d’expérience de la gestion émotionnelle de ces matches-là. Mais je le répète, les gars ont mouillé le maillot, je suis déçu pour nous tous, pour le basket français car forcément, on voulait beaucoup mieux faire. J’espère qu’on se servira de cela pour être meilleur sur les prochaines compétitions.

Frédéric Fauthoux et le staff n'ont pas réussi à inverser la vapeur lors de France - Géorgie
Frédéric Fauthoux et le staff n'ont pas réussi à trouver les solutions pour inverser la vapeur lors de France – Géorgie (photo : Julie Dumélié)

On connaît les circonstances atténuantes mais quelle est la responsabilité qui est la vôtre dans cet échec ?

D’abord, n’oubliez jamais que les Géorgiens ont fait un gros match, avec des joueurs de très haut niveau. Je pense que la responsabilité du staff est aussi importante que celle des joueurs. Après chaque match, on se pose toujours des questions. Qu’est-ce qu’on peut faire pour évoluer ? J’aurais pu mettre dans le confort certains joueurs beaucoup plus tôt et faire des choix plus forts beaucoup plus tôt. Mais ils ont été fait et sur certains matches ça a bien marché.

A posteriori, n’était-ce pas trop risqué de partir avec seulement quatre intérieurs ?

Je ne pense pas que ce soit là où on ait pêché. Si on regarde la Finlande, la Lituanie, l’Italie, etc., vous en prenez beaucoup d’autres, combien ont-ils d’intérieurs ? Je ne cherche pas d’excuses, vous avez des questions, j’y vais. Je trouve qu’en France, on fait aussi des différences parce qu’on a des joueurs que les autres nations n’ont pas. Et c’est vrai aussi qu’on est très forts quand d’autres joueurs peuvent s’exprimer autour. Quand à un moment donné on ne peut pas les utiliser, on devient une nation comme les autres. Du coup, on est obligé de changer un petit peu ce qu’on a fait depuis quelques temps. On a encore dominé le rebond donc ce n’est pas ça. On ne s’est pas fait enfoncer sur des post-ups, peut-être un peu Shengeila, mais pas plus que ça. Donc le choix était posé, mesuré. Il faut l’admettre, cela reste du sport et il a manqué ce petit brin de chance.

Les Français, juste après leur défaite contre la Géorgie
Les Français, juste après leur défaite contre la Géorgie (photo : Julie Dumélié)

Sur les choix forts que vous évoquiez, pouvez-vous préciser ? Est-ce qu’il s’agissait de changer le cinq majeur à un moment donné ? Est-ce installer une hiérarchie plus précise ?

Le cinq majeur, vous parlez souvent de ça. Il y a mille questions. Il y a eu a moins deux matches où ç’a été un peu facile, on a su gagner avec écart et on a pu tourner. La Géorgie, c’était à la vie à la mort à chaque match, et donc ils ont construit un groupe plus solide que nous dans la difficulté.

« Il y a des joueurs qui ont énormément grandi pendant cet Euro »

Qu’avez-vous ressenti quand le match vous a échappé à la fin ?

A 20-30 secondes de la fin, il y a beaucoup de déception de regrets, plein de choses… Ça fait mal d’être à la tête de cette équipe, (on sait) l’attente, la responsabilité qu’il y a autour de cette équipe, pour tous ceux qui aiment le basket. On pense aux bénévoles, les pros qui aiment le basket, et c’est un échec qu’il faudra assumer.

Un an après la médaille d’argent à Paris, est-ce inquiétant ?

Je ne sais pas. Je ne pense pas, loin de là. On peut regarder l’autre côté de la médaille. Il y a des joueurs qui ont énormément grandi pendant cet Euro, cela donne des enseignements. C’est jamais inintéressant. En début de prépa, j’avais dit : l’expérience ne s’achète pas.

C’est une riche expérience à prendre aussi pour vous votre staff qui vivaient leur première campagne à la tête des Bleus.

Oui, cela vaut aussi pour le staff. Je m’échappe rarement et quand je dis on ou eux, je me mets toujours avec. Tout le monde est déçu, les joueurs les premiers, parce qu’ils donnent beaucoup, s’investissent beaucoup. Mais croyez moi le staff aussi mais peut-être qu’on fera les choses différemment à l’avenir.

A Riga,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thetruth
"Comment expliquer cette maladresse à 3-points ? Il faut aussi poser la question aux joueurs. C’est eux qui tirent. On essaie de les mettre en confiance." Pas de bol, on a manqué de chance, de confiance ou on n'a pas eu le déclic au tir comme il disait. Soyons pragmatique, regardons les résultats de l'ensemble des équipes de France et on pourra conclure qu'on ne sait pas enseigner le tir en France. On a des joueurs adroits mais pas réguliers. G. Yabusele est capable de mettre 36 pts et de disparaitre après. Même chose pour S. Francisco. Quand est ce qu'on s'intéresse à ce qui fonctionne en France et à l'étranger ?
Répondre
(2) J'aime
yo1935
Pareil un Coulibaly. En nba il peut alterner les tres bonnes periodes et les tres mauvaises. Dans cette equipe, seuls Risacher et Yabu sont a peu pres regulier au shoot sur une saison.
Répondre
(0) J'aime
djokeric- Modifié
"Un coach doit toujours se mettre derrière les joueurs dans la victoire et devant dans la défaite" Bozidar Maljkovic. Les finlandais ou Italiens qui ne prennent pas 5 intérieurs sont des nations qui vivent du shoot, ce que n'est pas la France. Accépter la responsabilité de l'échec l'aiderait au moins en tant qu'homme avant d'être coach. Puis ça permettrait au joueur d'avoir du respect pour lui Dans son discours il semble plutôt sur de rester à la tête de l'EDF. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. J'aimerais que Boris Diaw nous dise ce qu'il en est. Pour moi il ne mérite pas de rester, et il n'aurait même pas du être engagé. Pour l'instant je ne me suis pas planté, il n'est pas à la hauteur.
Répondre
(0) J'aime
