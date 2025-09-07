Sylvain Francisco : « Ça va laisser une cicatrice » après l’élimination contre la Géorgie

Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) n’a pas pu éviter la désillusion des Bleus à l’EuroBasket 2025. Éliminée dès les huitièmes de finale par la Géorgie (70-80), l’équipe de France sort prématurément d’une compétition qui devait bien lancer un nouveau cycle après la médaille d’argent olympique. Le meneur du Zalgiris Kaunas s’est exprimé en conférence de presse, lucide malgré sa déception.

« On n’a pas abordé ce match comme nous l’aurions dû »

Entré en cours de jeu, Sylvain Francisco a tenté d’apporter son énergie pour relancer les siens après un début raté. Même s’il a ramené les Bleus d’une fois, son adresse n’a pas suivi (3/13 aux tirs dont 3/11 à 3-points), à l’image de son équipe. L’intéressé ne s’est pas caché : « J’ai le sentiment qu’on n’a pas abordé ce match comme nous l’aurions dû dans le premier quart. Ça ne nous a pas donné confiance. On a manqué des tirs ouverts dont nous avions besoin en équipe. C’est dur, je suis déçu, c’est le basket. […] On ne peut pas commencer le premier quart comme ça, les quatre premières minutes. »

Face à une sélection géorgienne en réussite extérieure, la France a payé son terrible 6/36 à longue distance. « 6 sur 36 à 3-points, c’est dur. Eux font 10 sur 18, c’est incroyable. On ne peut pas jouer comme ça », a reconnu le Parisien, qui explique le nombre important de tirs longue distance tentés. « On n’a pas été assez percutants, ils fermaient beaucoup la raquette, ils laissaient les tirs ouverts et on ne les as pas puni. Si on avait mis dedans ils auraient eu peur et on aurait eu plus d’espace. »

Une équipe diminuée

Privés d’éléments majeurs juste avant l’Euro ou dès le premier tour, Alexandre Sarr et Matthew Strazel, les Bleus n’ont pas retrouvé l’équilibre. « On est une équipe jeune, la plus jeune du tournoi. Il nous a manqué des joueurs blessés, on a essayé de faire mieux, mais j’ai le sentiment qu’on n’aurait pas dû perdre ce match », a regretté Francisco.

À l’heure de faire le bilan, il a insisté sur l’importance de tourner la page : « Ça va laisser une cicatrice, avec le sentiment qu’on n’a pas fait ce qu’on aurait pu. Mais ce qui est fait est fait, on ne peut pas revenir en arrière. »

Une volonté de rebond

Déjà marqué par l’échec du Mondial 2023 à Jakarta, le meneur tricolore entend utiliser cette nouvelle désillusion comme moteur pour l’avenir. « Revenir plus fort. Ici c’est différent de 2023, on a perdu tant de pivots, l’alchimie est différente, des gars ont eu des rôles différents et devaient hausser leur niveau. On a perdu, je ne peux rien dire de plus. »