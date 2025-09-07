Recherche
Équipe de France

Le cinq a mal lancé les Bleus contre la Géorgie, Isaïa Cordinier le regrette : « On a été responsables »

EuroBasket - Isaïa Cordinier est revenu à chaud sur l'élimination de l'équipe de France contre la Géorgie, en huitièmes de finale de l'EuroBasket (70-80). Titulaire, il regrette l'entame de match des Bleus.
00h00
Le cinq a mal lancé les Bleus contre la Géorgie, Isaïa Cordinier le regrette : « On a été responsables »

Isaïa Cordinier avait forcément la tête basse après l’élimination de la France

Crédit photo : Julie Dumélié

Éliminé de l’EuroBasket 2025 avec l’équipe de France, Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) est revenu sur la sortie prématurée des Bleus, battus en huitièmes de finale par la Géorgie (70-80). Pour lui, la maladresse à 3-points des tricolores (6/36) est évidemment un facteur clé, mais la manière dont le cinq majeur a lancé la rencontre en défense en est une autre. Titulaire, l’arrière de l’Anadolu Efes Istanbul prend d’ailleurs sa part de responsabilité dans cet échec.

Si on regarde la feuille de match, ce qui saute aux yeux est le manque d’adresse aujourd’hui. Est-ce que c’est l’analyse qu’on peut en tirer ?

Si on regarde la feuille de stats… Après si on regarde la manière dont on approche le match, c’est ça aussi. (Il y a) Des fautes d’inattention, des fautes de naïveté à des moments clés où on peut passer devant. On commence bien le troisième quart-temps. On les laisse reprendre de l’avance. C’est une accumulation de détails sur le match. L’adresse… Forcément, si on met trois 3-points de plus, on est dans le game. Mais, je pense que le plus important, c’était notre manière de jouer.

LIRE AUSSI

Est-ce que le fait qu’ils aient pris de suite un petit avantage vous a obligé à jouer dans l’urgence ?

Dans l’urgence, je ne pense pas. Mais c’est l’approche du match. C’est le 5 majeur. On a été responsables de ça. Une fois que les équipes qui ne sont pas les favorites sentent le truc arriver et qu’elles peuvent aller attraper le match, c’est toujours plus compliqué.

Il y avait des petites erreurs de communication sur pick and roll en début du match.

C’est ce que j’explique. Des fautes d’inattention de notre game plan qui ne sont pas respectées. C’est ça qui leur donne le rythme.

A Riga,

halle_37
Je suis un de ces 1er détracteurs, mais c'était clairement un match ou hifi aurait pu être utile
Répondre
(1) J'aime
oscarnivore
Je dirai qu'au pire tu le fais rentrer deux minutes au QT3. Ca rentre, il reste, ça rentre pas, dehors. Mais ça s'essaye. Ca pouvait pas être pire que les autres...
Répondre
(3) J'aime
halle_37
C'est exactement ca
(1) J'aime
silk
Plus que la maladresse à 3pts ce qui me dérange c'est l'obstination à continuer à bombarder à 3 pts sans jamais chercher d'autres solutions
Répondre
(1) J'aime
oscarnivore
C'était tellement bouché en dessous... Mais il y a eu beaucoup de "extra passes" (truc à la con signifiant trop souvent "je sais pas quoi faire de la balle, démerde toi") sur des pénétrations.
Répondre
(0) J'aime
fussoire38
tout est dit, les joueurs n'ont pas respecté le plan de jeu... et pensaient pouvoir s'en affranchir en bombardant à 3 pts.
Répondre
(0) J'aime
