Le cinq a mal lancé les Bleus contre la Géorgie, Isaïa Cordinier le regrette : « On a été responsables »

Éliminé de l’EuroBasket 2025 avec l’équipe de France, Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) est revenu sur la sortie prématurée des Bleus, battus en huitièmes de finale par la Géorgie (70-80). Pour lui, la maladresse à 3-points des tricolores (6/36) est évidemment un facteur clé, mais la manière dont le cinq majeur a lancé la rencontre en défense en est une autre. Titulaire, l’arrière de l’Anadolu Efes Istanbul prend d’ailleurs sa part de responsabilité dans cet échec.

Si on regarde la feuille de match, ce qui saute aux yeux est le manque d’adresse aujourd’hui. Est-ce que c’est l’analyse qu’on peut en tirer ?

Si on regarde la feuille de stats… Après si on regarde la manière dont on approche le match, c’est ça aussi. (Il y a) Des fautes d’inattention, des fautes de naïveté à des moments clés où on peut passer devant. On commence bien le troisième quart-temps. On les laisse reprendre de l’avance. C’est une accumulation de détails sur le match. L’adresse… Forcément, si on met trois 3-points de plus, on est dans le game. Mais, je pense que le plus important, c’était notre manière de jouer.

Est-ce que le fait qu’ils aient pris de suite un petit avantage vous a obligé à jouer dans l’urgence ?

Dans l’urgence, je ne pense pas. Mais c’est l’approche du match. C’est le 5 majeur. On a été responsables de ça. Une fois que les équipes qui ne sont pas les favorites sentent le truc arriver et qu’elles peuvent aller attraper le match, c’est toujours plus compliqué.

Il y avait des petites erreurs de communication sur pick and roll en début du match.

C’est ce que j’explique. Des fautes d’inattention de notre game plan qui ne sont pas respectées. C’est ça qui leur donne le rythme.

