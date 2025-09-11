Recherche
EuroCup

« Cette saison devrait être celle de ma révélation » : Zacharie Perrin raconte son départ de Nancy pour Hambourg

EUROCUP - Parti de Lorraine cet été pour l’Allemagne, l’intérieur français Zacharie Perrin est revenu sur son choix de signer aux Hambourg Towers, alors qu’il “aurait pu choisir la facilité et rester à Nancy”.
00h00
Zacharie Perrin a justifié son choix de quitter Nancy pour Hambourg.

Crédit photo : Lilian Bordron

MVP de l’EuroBasket U20 en 2024 après une saison prometteuse à Antibes en Pro B, Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans) n’a pas pu encore totalement convaincre ensuite dans l’élite avec Nancy, qu’il quitte après un exercice frustrant. L’intérieur, grand espoir du basket français, a signé cet été en Allemagne à Hambourg, club d’EuroCup depuis trois ans ; un choix qu’il a expliqué à nos confrères germaniques du Hamburger Abendblatt.

Rédaction

Zacharie Perrin a d’abord eu un dilemme estival : “choisir la facilité et rester à Nancy, à deux heures de chez moi” ou bien la seconde option, celle qu’il a choisie, “sortir de ma zone de confort, comme tous les internationaux français ont fait. Ce n’est qu’en déménageant que je gagne en maturité et en indépendance”, justifie-t-il.

“La NBA ne m’attend pas encore”

Au-delà de se lancer un défi humain, le joueur est conscient que son choix de rejoindre Hambourg peut sportivement le rapprocher de ses objectifs. “La NBA ne m’attend pas encore. Le club me ressemble un peu ; on avance pas à pas. De plus, les Towers jouent à l’international, ce qui était important pour moi”.

Certain d’avoir fait le bon choix, Zacharie Perrin ne minimise pas ses ambitions pour l’exercice à venir, tant en championnat qu’en Coupe d’Europe. “Cette saison devrait être celle de ma révélation. Elle est cruciale pour l’avenir de ma carrière. Je fais beaucoup de concessions pour cela et je veux me concentrer uniquement sur le basket”. Son capitaine Benedikt Turudic semble déjà confirmer : “C’est un plaisir incroyable de s’entraîner avec lui, car il adore travailler dur. Je n’avais pas joué avec quelqu’un avec un tel potentiel depuis longtemps. Il a l’opportunité de progresser énormément avec nous”.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
thetruth
Il a conscience déjà qu'il doit travailler, c'est une bonne chose. Maintenant il va devoir passer un cap techniquement et mentalement car on ne peut pas avoir un joueur à 40% aux LF et à 12% à 3 pts. En plus de cela, il va jouer en coupe d'Europe donc il ne doit pas griller cette chance
Répondre
(0) J'aime
