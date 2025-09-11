« Cette saison devrait être celle de ma révélation » : Zacharie Perrin raconte son départ de Nancy pour Hambourg

MVP de l’EuroBasket U20 en 2024 après une saison prometteuse à Antibes en Pro B, Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans) n’a pas pu encore totalement convaincre ensuite dans l’élite avec Nancy, qu’il quitte après un exercice frustrant. L’intérieur, grand espoir du basket français, a signé cet été en Allemagne à Hambourg, club d’EuroCup depuis trois ans ; un choix qu’il a expliqué à nos confrères germaniques du Hamburger Abendblatt.

Zacharie Perrin a d’abord eu un dilemme estival : “choisir la facilité et rester à Nancy, à deux heures de chez moi” ou bien la seconde option, celle qu’il a choisie, “sortir de ma zone de confort, comme tous les internationaux français ont fait. Ce n’est qu’en déménageant que je gagne en maturité et en indépendance”, justifie-t-il.

“La NBA ne m’attend pas encore”

Au-delà de se lancer un défi humain, le joueur est conscient que son choix de rejoindre Hambourg peut sportivement le rapprocher de ses objectifs. “La NBA ne m’attend pas encore. Le club me ressemble un peu ; on avance pas à pas. De plus, les Towers jouent à l’international, ce qui était important pour moi”.

Certain d’avoir fait le bon choix, Zacharie Perrin ne minimise pas ses ambitions pour l’exercice à venir, tant en championnat qu’en Coupe d’Europe. “Cette saison devrait être celle de ma révélation. Elle est cruciale pour l’avenir de ma carrière. Je fais beaucoup de concessions pour cela et je veux me concentrer uniquement sur le basket”. Son capitaine Benedikt Turudic semble déjà confirmer : “C’est un plaisir incroyable de s’entraîner avec lui, car il adore travailler dur. Je n’avais pas joué avec quelqu’un avec un tel potentiel depuis longtemps. Il a l’opportunité de progresser énormément avec nous”.