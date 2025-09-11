Recherche
Betclic Élite

Le Mans pensait la prolongation de Trevor Hudgins impossible

Betclic ÉLITE - Trevor Hudgins restera bien au Mans Sarthe Basket pour la saison 2025-2026. Une prolongation que les dirigeants du MSB jugeaient improbable, tant le meneur américain semblait promis à l’EuroLeague et à des offres financières plus élevées.
00h00
Le Mans pensait la prolongation de Trevor Hudgins impossible

Trevor Hudgins lors de la finale de la Leaders Cup 2025, remportée contre Monaco

Crédit photo : Julie Dumélié

Le Mans Sarthe Basket a réalisé l’un des gros coups de l’été en réussissant à prolonger Trevor Hudgins (1,80 m, 26 ans). Les dirigeants du MSB avouent eux-mêmes qu’ils n’imaginaient pas voir leur meneur américain poursuivre l’aventure.

Hudgins, la surprise du mercato manceau

Lors de la conférence de reprise, le président Christophe Le Bouille n’a pas caché son étonnement de voir Trevor Hudgins rester au club après sa deuxième saison réussie sous le maillot du MSB. « Honnêtement, j’avais du mal à y croire. Notamment parce qu’il allait avoir des contacts avec des équipes d’EuroLeague, avec des enjeux financiers importants qu’on n’aurait pas pu suivre », a-t-il expliqué dans Ouest-France.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Trevor HUDGINS.jpg
Trevor HUDGINS
Poste(s): Meneur
Taille: 180 cm
Âge: 26 ans (23/03/1999)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
15,6
#8
REB
1,8
#164
PD
2,8
#48

Le directeur sportif Vincent Loriot a confirmé la difficulté de cette prolongation : « J’étais aussi, à la base, sur le même mode que Christophe. Quand on y est allé, on est vite tombé d’accord, et on a finalisé la chose en une semaine environ. Mais très franchement, je n’y croyais pas ».

De son côté, l’entraîneur Guillaume Vizade se réjouit de pouvoir continuer à s’appuyer sur son leader offensif : « Trevor est une pièce essentielle du jeu, et avoir des leaders qui ont ce comportement-là, ça correspond parfaitement à la maison MSB ».

En conservant Hudgins, Le Mans sécurise un élément majeur de son effectif pour la saison 2025-2026 et envoie un signal fort à la Betclic ELITE : il faudra encore compter sur le MSB sur les mois à venir.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
