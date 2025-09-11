Le Mans pensait la prolongation de Trevor Hudgins impossible

Le Mans Sarthe Basket a réalisé l’un des gros coups de l’été en réussissant à prolonger Trevor Hudgins (1,80 m, 26 ans). Les dirigeants du MSB avouent eux-mêmes qu’ils n’imaginaient pas voir leur meneur américain poursuivre l’aventure.

Hudgins, la surprise du mercato manceau

Lors de la conférence de reprise, le président Christophe Le Bouille n’a pas caché son étonnement de voir Trevor Hudgins rester au club après sa deuxième saison réussie sous le maillot du MSB. « Honnêtement, j’avais du mal à y croire. Notamment parce qu’il allait avoir des contacts avec des équipes d’EuroLeague, avec des enjeux financiers importants qu’on n’aurait pas pu suivre », a-t-il expliqué dans Ouest-France.

PROFIL JOUEUR Trevor HUDGINS Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 26 ans (23/03/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 15,6 #8 REB 1,8 #164 PD 2,8 #48

Le directeur sportif Vincent Loriot a confirmé la difficulté de cette prolongation : « J’étais aussi, à la base, sur le même mode que Christophe. Quand on y est allé, on est vite tombé d’accord, et on a finalisé la chose en une semaine environ. Mais très franchement, je n’y croyais pas ».

De son côté, l’entraîneur Guillaume Vizade se réjouit de pouvoir continuer à s’appuyer sur son leader offensif : « Trevor est une pièce essentielle du jeu, et avoir des leaders qui ont ce comportement-là, ça correspond parfaitement à la maison MSB ».

En conservant Hudgins, Le Mans sécurise un élément majeur de son effectif pour la saison 2025-2026 et envoie un signal fort à la Betclic ELITE : il faudra encore compter sur le MSB sur les mois à venir.