Équipe de France

All-Access épisode 4 : le silence assourdissant du vestiaire Bleu, après le couperet de la Géorgie à Riga

Équipe de France - La FFBB a dévoilé l'épisode 4 de sa série All-Access, qui suit l'équipe de France à l'EuroBasket 2025 masculin. Entre l'arrivée en Lettonie pour le premier match à élimination directe et les changements de rôles de Théo Maledon et Jaylen Hoard, ce nouvel épisode plonge au cœur d'un groupe soudé, malgré le choc de la défaite face à la Géorgie.
00h00
All-Access épisode 4 : le silence assourdissant du vestiaire Bleu, après le couperet de la Géorgie à Riga

La détresse des Bleus, sortis dès les 1/8e de finale de l’EuroBasket par la Géorgie.

Crédit photo : Julie Dumélié

Comment préparer, et remobiliser ses joueurs, face à un adversaire et un contexte si spéciaux que la Géorgie en huitième de finale de l’EuroBasket ? Dans All-Access, l’équipe de France ouvre les portes de son hôtel puis de son vestiaire à Riga, lors des prises de paroles du sélectionneur Frédéric Fauthoux et au coup de sifflet final du premier match à élimination directe, fatal aux Bleus. Le silence assourdissant de la pièce, contrastant avec les cris de joie géorgien que laisse entendre les murs, est certainement l’un des passages les plus marquants de l’épisode.

Théo Maledon, à la relève de Matthew Strazel

Propulsé meneur titulaire de l’équipe de France après la blessure de Matthew Strazel, Théo Maledon s’est confié dans All-Access sur sa gestion de cette redistribution des rôles au poste 1. Encore très jeune, le nouveau joueur du Real Madrid fait preuve d’une grande maturité et d’un calme olympien, malgré les responsabilités qui lui reviennent au gré des aléas sportifs.

Jaylen Hoard, un rôle augmenté pour sa première campagne

Satisfaction des premières rencontres, Jaylen Hoard a lui aussi hérité d’un rôle croissant suite au forfait d’Alexandre Sarr. Alors qu’il découvre les compétitions internationales lors de l’EuroBasket, l’ailier se livre sur ses forces et sa joie, mais aussi sur la vulnérabilité aux événements avec laquelle le groupe doit composer.

Digérer l’amertume de la Géorgie

Ce quatrième épisode se conclut sur le bref discours de fin de match de Frédéric Fauthoux, qui doit laisser aux joueurs le temps de digérer la défaite face à la Géorgie tout en leur faisant relever la tête, après qu’ils ont “mis l’investissement qu’il fallait”.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket.
