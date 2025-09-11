La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés

La NBA franchit un nouveau cap dans sa quête du spectacle. Dès la saison régulière 2025-2026, la ligue américaine modifie ses règles statistiques pour encourager les tirs audacieux de fin de quart-temps. Cette mesure, baptisée « heave rule », vise à éliminer la réticence des joueurs à tenter des « prières » au buzzer par crainte d’abîmer leurs pourcentages de réussite.

The NBA will implement a new change for the 2025-26 season: unsuccessful end-of-period heaves will now be recorded as a missed field-goal attempt for the team, not the player, sources tell ESPN. Those long heaves will no longer impact an individual player's percentages. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 10, 2025

Selon les informations rapportées par Shams Charania, les tirs lointains ratés dans les trois dernières secondes des trois premiers quarts seront désormais comptés comme un tir manqué pour l’équipe, mais pas pour le joueur individuel. En cas de réussite, rien ne change : le panier reste crédité au tireur.

Des critères stricts pour éviter les dérives

Pour qu’un tir soit classé comme « heave » selon les critères définis par NBA, plusieurs conditions doivent être réunies. Le tir doit être lancé dans les 3 dernières secondes du premier, deuxième ou troisième quart-temps, provenir de la zone défensive ou d’une très courte partie de la zone offensive, et être pris à au moins 36 pieds de l’arceau, soit environ 11 mètres.

Cette modification, testée lors de la saison 2024-2025 en G-League puis appliquée en Summer League, répond à une problématique statistique bien réelle. Selon SportRadar, le pourcentage général d’adresse de ces tirs très longue distance pris en toute fin de période n’est que de 4%. La saison dernière, seules 12 tentatives ont trouvé le chemin des filets, avec Stephen Curry en tête (4 réussites) suivi de Nikola Jokic (3 réussites).

Dans un contexte où les statistiques individuelles prennent une importance croissante, notamment pour déclencher certains bonus contractuels, les joueurs pouvaient être frileux à l’idée de tenter ces tirs désespérés. La NBA espère donc générer plus d’actions spectaculaires pour garnir ses highlights, tout en préservant l’intégrité des statistiques individuelles.

Cette évolution règlementaire s’inscrit dans la stratégie globale de la ligue pour maximiser le divertissement, encourageant désormais les joueurs à prendre des risques calculés sans craindre les conséquences statistiques de leurs échecs.