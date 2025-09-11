Recherche
EuroLeague

L’Anadolu Efes a trouvé le remplaçant de Vincent Poirier en NBA !

Alors que l'Anadolu Efes doit composer pendant plusieurs mois sans Vincent Poirier, le club stambouliote est sur le point de signer son remplaçant venu de NBA : Kai Jones, ancien intérieur de Dallas, Los Angeles ou encore des Charlotte, que Bologne scrutait également.
00h00
Kai Jones remplace Vincent Poirier à Efes, alors que l’intérieur français est blessé pour plusieurs mois.

Crédit photo : Kevin Jairaj-Imagn Images

Contraint de revoir ses plans de début de saison suite à la blessure de Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans), l’Anadolu Efes Istanbul s’apprête à frapper un grand coup avec son remplaçant. Selon les informations de Basketnews, le club turc est proche de finaliser la signature de Kai Jones, l’ancien intérieur de Charlotte et Dallas qui évoluait encore récemment en NBA avec les Los Angeles Clippers.

Un potentiel athlétique à exploiter

Kai Jones, qui était également dans le viseur de la Virtus Bologne depuis plusieurs semaines, semble finalement avoir fait son choix en faveur du championnat turc. L’accord entre les différentes parties devrait inclure une clause de sortie particulière, liée aux conditions et surtout au timing du retour de Vincent Poirier. Cette clause pourrait ainsi permettre à Jones de quitter le club dans certaines circonstances spécifiques, offrant ainsi une flexibilité tant au joueur qu’à l’organisation stambouliote.

PROFIL JOUEUR
Kai JONES
Poste(s): Pivot
Taille: 211 cm
Âge: 24 ans (19/01/2001)
Nationalités:

logo bah.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
5
#370
REB
3,1
#291
PD
0,6
#466

Avec 107 apparitions en NBA, Jones connaît le haut niveau mondial. S’il ne valait que 5 points et 3,1 rebonds par match en moyenne la saison passée, son potentiel athlétique dans un contexte européen, où il pourrait bénéficier de plus de temps de jeu, peut lui permettre de s’exprimer davantage. L’Anadolu Efes resterait par la même occasion compétitif sur la scène européenne, malgré l’absence préjudiciable de son intérieur tricolore.

Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

da_yeti
Frapper un grand coup avec la signature de Kai Jones !?! Je demande à voir avant toute éloge de ce joueur inconnu qui n’a du faire que du garbage time en nba.
