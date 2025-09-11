L’Anadolu Efes a trouvé le remplaçant de Vincent Poirier en NBA !

Contraint de revoir ses plans de début de saison suite à la blessure de Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans), l’Anadolu Efes Istanbul s’apprête à frapper un grand coup avec son remplaçant. Selon les informations de Basketnews, le club turc est proche de finaliser la signature de Kai Jones, l’ancien intérieur de Charlotte et Dallas qui évoluait encore récemment en NBA avec les Los Angeles Clippers.

Un potentiel athlétique à exploiter

Kai Jones, qui était également dans le viseur de la Virtus Bologne depuis plusieurs semaines, semble finalement avoir fait son choix en faveur du championnat turc. L’accord entre les différentes parties devrait inclure une clause de sortie particulière, liée aux conditions et surtout au timing du retour de Vincent Poirier. Cette clause pourrait ainsi permettre à Jones de quitter le club dans certaines circonstances spécifiques, offrant ainsi une flexibilité tant au joueur qu’à l’organisation stambouliote.

PROFIL JOUEUR Kai JONES Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 24 ans (19/01/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 5 #370 REB 3,1 #291 PD 0,6 #466

Avec 107 apparitions en NBA, Jones connaît le haut niveau mondial. S’il ne valait que 5 points et 3,1 rebonds par match en moyenne la saison passée, son potentiel athlétique dans un contexte européen, où il pourrait bénéficier de plus de temps de jeu, peut lui permettre de s’exprimer davantage. L’Anadolu Efes resterait par la même occasion compétitif sur la scène européenne, malgré l’absence préjudiciable de son intérieur tricolore.