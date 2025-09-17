Recherche
Betclic Élite

Chris Johnson déclaré inapte à la pratique du basket pro en France, Chalon temporise sur la quête d’un remplaçant

À trois jours de son entrée en lice en Basketball Champions League, l'Élan Chalon a enfin eu la confirmation que Chris Johnson, victime d'un problème médical, ne sera pas autorisé à jouer en France cette saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Chris Johnson ne pourra pas porter les couleurs de l’Élan Chalon

Crédit photo : Élan Chalon

Après plusieurs semaines de blocage, le dossier Chris Johnson s’est enfin dénoué à Chalon-sur-Saône. Et malheureusement pas dans le bon sens pour l’ailier américain…

Victime d’un « problème de santé incompatible avec la pratique du basketball professionnel en France », l’ancien joueur NBA a été déclaré inapte au service.

Un problème détecté mi-août août, lors de son arrivée en Bourgogne, mais qui a tardé à être résolu, puisque le camp Johnson, « compte-tenu de la gravité du diagnostic », a logiquement demandé d’autres avis, notamment de spécialistes à Paris, qui ont confirmé le diagnostic dès le 22 août. La dernière contre-expertise, sous l’égide de la fédération, est finalement, après de longues semaines d’attente, venue valider le premier verdict de l’Élan Chalon. Par conséquent, Chris Johnson ne pourra plus jouer en France.

Pas d’obligation de prendre un remplaçant

Engagé en qualifications pour la Basketball Champions League dès ce week-end, avec un premier match samedi contre Fribourg à Samokov (Bulgarie), le club bourguignon indique « regretter le délai particulièrement long de cette procédure ayant considérablement limitée sa capacité d’action durant cette période déterminante ». Au micro d’Élan TV, Elric Delord a dénoncé « une lenteur aberrante » concernant la contre-expertise de la FFBB.

LIRE AUSSI

Toujours derrière la caméra du club, le technicien bourguignon indique ne pas se presser quant à l’éventualité d’un remplaçant médical. Alors que trois joueurs étaient ciblés fin août, dont le sparring-partner Charles Kahudi, le club va désormais laisser passer son tournoi de qualification pour la BCL avant de statuer.

« On va donner la chance à l’effectif actuel, qui s’est construit pendant la présaison, qui a trouvé son équilibre, trouvé une alchimie. On va attendre. Si on a besoin de recruter à un moment, on recrutera mais si on se dit que l’effectif actuel est notre meilleure chance de performer, on gardera l’effectif actuel. Dans tous les cas, on n’a pas le choix pour la Bulgarie et ça nous fera un bon galop d’essai pour savoir si ça vaut le coup d’y aller. Il y a plein de jeunes qui vont progresser par exemple. On verra à l’issue du tournoi en Bulgarie. » 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Chalon
Chalon
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

