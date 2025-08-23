À la recherche d’un club, Charles Kahudi est partenaire d’entraînement à l’Élan Chalon

À 39 ans, Charles Kahudi a toujours l’envie d’évoluer sur les parquets. Avec l’ambition de prolonger sa carrière professionnelle en 2025-2026, l’emblématique ailier effectue actuellement la préparation estivale avec l’Élan Chalon.

Bienvenue au Colisée Charles Kahudi 🔴⚪️ L’international français et multiple Champion de France rejoint le groupe comme partenaire d’entraînement 💪#RougeEtBlanc pic.twitter.com/DPgHxm7KAO — Elan Chalon (@ELANCHALON) August 23, 2025

Après dix saisons à l’ASVEL, Charles Kahudi (1,99 m, 39 ans) a donc trouvé refuge chez le voisin chalonnais pour garder le rythme cet été. Alors qu’il imaginait possiblement se tourner vers un poste en interne à l’ASVEL, celui qu’on surnomme « L’Homme » veut encore apporter toute son expérience à une équipe. Charles Kahudi n’a pas pu terminer comme il l’aurait voulu à l’ASVEL, avec une dernière saison émaillée de nombreux pépins physiques (20 matches disputés sur 79 possibles).

PROFIL JOUEUR Charles KAHUDI Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 199 cm Âge: 39 ans (19/07/1986) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 4,5 #178 REB 0,8 #218 PD 0,7 #179

Installé avec sa famille à Lyon, où il a trouvé un équilibre, Charles Kahudi ne ferme pas la porte à un départ vers d’autres régions pour son ultime saison professionnelle. Avant de devenir l’un des joueurs emblématiques de l’ASVEL, l’ancien international français a joué à Cholet, Évreux, Dijon ainsi qu’au Mans.