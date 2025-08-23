Recherche
Betclic Élite

À la recherche d’un club, Charles Kahudi est partenaire d’entraînement à l’Élan Chalon

Betclic ELITE - Toujours désireux de poursuivre sa carrière professionnelle après son départ de l'ASVEL, Charles Kahudi effectue la présaison avec l'Élan Chalon.
|
00h00
Résumé
Écouter
À la recherche d’un club, Charles Kahudi est partenaire d’entraînement à l’Élan Chalon
Crédit photo : Laurent Staskiewicz

À 39 ans, Charles Kahudi a toujours l’envie d’évoluer sur les parquets. Avec l’ambition de prolonger sa carrière professionnelle en 2025-2026, l’emblématique ailier effectue actuellement la préparation estivale avec l’Élan Chalon.

Après dix saisons à l’ASVEL, Charles Kahudi (1,99 m, 39 ans) a donc trouvé refuge chez le voisin chalonnais pour garder le rythme cet été. Alors qu’il imaginait possiblement se tourner vers un poste en interne à l’ASVEL, celui qu’on surnomme « L’Homme » veut encore apporter toute son expérience à une équipe. Charles Kahudi n’a pas pu terminer comme il l’aurait voulu à l’ASVEL, avec une dernière saison émaillée de nombreux pépins physiques (20 matches disputés sur 79 possibles).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Charles Kahudi.jpg
Charles KAHUDI
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 199 cm
Âge: 39 ans (19/07/1986)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
4,5
#178
REB
0,8
#218
PD
0,7
#179

Installé avec sa famille à Lyon, où il a trouvé un équilibre, Charles Kahudi ne ferme pas la porte à un départ vers d’autres régions pour son ultime saison professionnelle. Avant de devenir l’un des joueurs emblématiques de l’ASVEL, l’ancien international français a joué à Cholet, Évreux, Dijon ainsi qu’au Mans.

LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
