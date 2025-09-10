Recherche
Betclic Élite

L’Élan Chalon bloqué par le dossier Chris Johnson : « Cela nous met dans l’embarras »

Betclic ELITE - Après l'échec de sa visite médicale à l'Élan Chalon, Chris Johnson est dans l'attente d'une contre-expertise de la FFBB. Une situation qui bloque l'équipe chalonnaise, qui aimerait que ce dossier se règle au plus vite, pour pouvoir aller chercher un autre joueur en cas d'impossibilité d'engager Chris Johnson.
00h00
L'Élan Chalon bloqué par le dossier Chris Johnson : « Cela nous met dans l'embarras »

Chris Johnson pourrait ne jamais porter le maillot de l’Élan Chalon.

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Chris Johnson (1,98 m, 35 ans) pourrait ne pas connaître un 3e chapitre français dans sa carrière. Blessé et arrivé en retard pour la reprise, l’ailier n’a pas réussi sa visite médicale avec l’Élan Chalon, empêchant ainsi son intégration dans l’effectif pour la saison 2025-2026.

Sauf que l’Élan Chalon est pour le moment bloqué dans ce dossier, le joueur et son entourage ayant demandé une contre-expertise médicale auprès de la FFBB (Fédération Française de Basket-Ball). Le club chalonnais est dans l’attente de la décision de l’instance.

« Si le premier diagnostic est confirmé, on ira chercher un autre joueur le plus tôt possible »

Si la FFBB rend un avis positif, l’Élan Chalon se verrait dans l’obligation de réintègrer l’ancien membre du BCM Gravelines-Dunkerque (2017-2018) et de la JL Bourg (2019-2020). Dans le cas contraire, Elric Delord et son staff devraient trouver une solution de repli. « Cela nous met dans l’embarras que Chris (Johnson) ne puisse pas jouer car c’est un joueur clé de notre effectif. […] Si le premier diagnostic est confirmé, on ira chercher un autre joueur le plus tôt possible », indique le coach au Journal de Saône-et-Loire. « Charles (Kahudi) fait partie des trois joueurs pour lesquels on porte un intérêt. L’idée c’est de prendre le meilleur joueur possible. »

Intégré comme partenaire d’entraînement après son départ de l’ASVEL, Charles Kahudi veut prolonger sa carrière. À 39 ans, l’Élan Chalon pourrait être une très belle opportunité, d’autant plus qu’il a connu Elric Delord pendant quelques années à l’ASVEL. Avant cette éventualité, le cas Chris Johnson doit d’abord être acté.

L’effectif version 2025/26 de l’Élan Chalon :

  • Mathéo Leray – Clarence Nadolny – Jeremiah Hill
  • Akram Naji – Zac Cuthbertson – Yohan Choupas – Nate Darling
  • Chris Johnson (?) – Lionel Gaudoux – Justyn Mutts – Obinna Anochili-Killen – Yanis Tonnellier
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
jamesnaysmith
L'Élan a trop attendu. Une fois la visite médicale échouée, le contrat est caduc et l'on cherche un autre joueur...
