La JDA Dijon donne des nouvelles de ses nombreux blessés

Contraint de demander la réduction de son match amical contre Saint-Quentin en un format de 4×8 minutes dimanche en raison de ses soucis d’effectif, la JDA Dijon a communiqué des nouvelles rassurantes de ses blessés ce mercredi.

𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗶𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲𝗿𝗶𝗲 ⛑️ On fait le point sur les états d'Axel Julien, Williams Narace et David Holston 💪 📄 Plus d'info sur https://t.co/oBdRWUswun#MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/FrofMMN1ak — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) September 17, 2025

Ainsi, David Holston a repris l’entraînement ce jour après plus de deux semaines d’arrêt. Le MVP 2019 de Betclic ÉLITE avait subi une béquille le 1er septembre lors d’un match amical contre Nancy qui avait entraîné une blessure au quadriceps.

Julien et Narace attendus la semaine prochaine

Un retour bienvenu pour soulager une ligne arrière, également amputée d’Axel Julien. Victime d’une élongation le week-end dernier lors du tournoi de Luxeuil-les-Bains, le Varois est à l’arrêt toute la semaine. Il reprendra l’entraînement la semaine prochaine.

Revenu de l’AfroBasket avec une frustrante quatrième place, et une blessure aux ischios-jambiers, Williams Narace dispose d’un planning similaire. La JDA Dijon indique que son international camerounais suit actuellement un programme individuel afin d’être prêt à renouer avec les séances collectives en début de semaine prochaine.

C’est donc sans Julien et Narace, mais peut-être avec Holston, que la JDA recevra l’ASVEL vendredi pour son ultime rencontre de préparation.