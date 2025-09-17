Le message de paix de Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun, après le torrent de violence des réseaux sociaux

“Le sport est fait pour nous unir, par pour nous diviser”. C’est par ces mots, suivis des drapeaux turc et grec, que Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans) et Alperen Sengun (2,11 m, 23 ans) ont conclu leur communiqué commun sur Instagram, alors que les réseaux sociaux s’activent avec beaucoup de virulence autour des deux stars NBA de l’EuroBasket 2025.

Les deux joueurs ont par ailleurs reconnu leur part de tort dans cette situation, faisant tour à tour preuve de “maladresse” dans leur communication. Le Turc avait d’abord dit en zone mixte que Giannis Antetokounmpo n’était “pas un grand passeur”, avant que l’affaire ne prenne une tournure ambiguë, aux références politiques et patriotiques.

Une référence historique malvenue, avant des excuses

Le ‘Greek Freak’ a émis “un commentaire inapproprié en réponse à quelqu’un qui tenait des propos irrespectueux”, critiquant les drapeaux turcs qui envahissaient son live Instagram. Des « supporters » turcs s’en étaient alors pris à Antetokounmpo et son épouse, en menaçant de mort leur famille jusqu’à la fin de la compétition.

Sengun deleted the caption and put a turkish flag in the post he made after the game against Greece. Giannis and Alperen collaborated on the "sports unite" post. This is a GREAT move by the guys, after what happened in the previous days. pic.twitter.com/eoPUrEZrIi — Harris Stavrou (@harris_stavrou) September 16, 2025

De son côté, Alperen Sengun a lui aussi reconnu sa part de tort, alors qu’il avait publié une image après la victoire en demi-finale face à la Grèce sous-titrée : “La brise marine n’est-elle jamais bonne ?”. Cette phrase a tout de suite été reprise et re-située dans un contexte périlleux de l’histoire des deux pays : le génocide grec pontique, contesté par la Turquie, où 350 000 grecs originaires du Pont furent massacrés. Conscient de son “erreur de communication”, Alperen Sengun a présenté ses excuses, soutenant qu’il n’avait “jamais eu l’intention de blesser le peuple grec”.

« Nous jouons dans le respect »

Pour tenter d’apaiser les tensions provoquées, les deux stars ont donc uni leur force dans une communication conjointe sur Instagram, rappelant notamment les valeurs qu’ils souhaitent promouvoir avec le sport. “Nous jouons par amour pour nos pays. Nous jouons par amour pour le jeu. Nous jouons dans le respect. Nous gardons toujours à l’esprit que le sport est fait pour nous unir, pas pour nous diviser”. Après la polémique, les deux parties souhaitent tendre vers la conciliation, ou réconciliation, espérant emmener avec eux leurs communautés de fans respectives.