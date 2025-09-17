Recherche
EuroBasket masculin

Le message de paix de Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun, après le torrent de violence des réseaux sociaux

EuroBasket - Les deux superstars grecque et turque ont publié un message commun d’apaisement, après le déchaînement de haine des réseaux sociaux, sur fond d’histoire génocidaire entre les deux peuples.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le message de paix de Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun, après le torrent de violence des réseaux sociaux

Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun ont publié un communiqué commun appelant à l’apaisement après les tensions survenues entre fans grecs et turcs durant l’EuroBasket.

Crédit photo : Lilian Bordron

“Le sport est fait pour nous unir, par pour nous diviser”. C’est par ces mots, suivis des drapeaux turc et grec, que Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans) et Alperen Sengun (2,11 m, 23 ans) ont conclu leur communiqué commun sur Instagram, alors que les réseaux sociaux s’activent avec beaucoup de virulence autour des deux stars NBA de l’EuroBasket 2025.

Les deux joueurs ont par ailleurs reconnu leur part de tort dans cette situation, faisant tour à tour preuve de “maladresse” dans leur communication. Le Turc avait d’abord dit en zone mixte que Giannis Antetokounmpo n’était “pas un grand passeur”, avant que l’affaire ne prenne une tournure ambiguë, aux références politiques et patriotiques.

Une référence historique malvenue, avant des excuses

Le ‘Greek Freak’ a émis “un commentaire inapproprié en réponse à quelqu’un qui tenait des propos irrespectueux”, critiquant les drapeaux turcs qui envahissaient son live Instagram. Des « supporters » turcs s’en étaient alors pris à Antetokounmpo et son épouse, en menaçant de mort leur famille jusqu’à la fin de la compétition.

De son côté, Alperen Sengun a lui aussi reconnu sa part de tort, alors qu’il avait publié une image après la victoire en demi-finale face à la Grèce sous-titrée : “La brise marine n’est-elle jamais bonne ?”. Cette phrase a tout de suite été reprise et re-située dans un contexte périlleux de l’histoire des deux pays : le génocide grec pontique, contesté par la Turquie, où 350 000 grecs originaires du Pont furent massacrés. Conscient de son “erreur de communication”, Alperen Sengun a présenté ses excuses, soutenant qu’il n’avait “jamais eu l’intention de blesser le peuple grec”.

« Nous jouons dans le respect »

Pour tenter d’apaiser les tensions provoquées, les deux stars ont donc uni leur force dans une communication conjointe sur Instagram, rappelant notamment les valeurs qu’ils souhaitent promouvoir avec le sport. “Nous jouons par amour pour nos pays. Nous jouons par amour pour le jeu. Nous jouons dans le respect. Nous gardons toujours à l’esprit que le sport est fait pour nous unir, pas pour nous diviser”. Après la polémique, les deux parties souhaitent tendre vers la conciliation, ou réconciliation, espérant emmener avec eux leurs communautés de fans respectives.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

dem7
Tout ça pour ça Sengun se considère comme meilleur passeur que giannis et c'est vrai point final
Répondre
(1) J'aime
bill_laimbeer
Il peut aussi rester humble et respecter Giannis pour commencer
Répondre
(0) J'aime
mangeurdeballon
les turcs et grecques, toujours les même qui foutent la merde
Répondre
(0) J'aime
