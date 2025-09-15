Recherche
EuroBasket masculin

Spanoulis recadre Sengun après la petite finale : « Arrêtez de dire des bêtises sur Giannis »

EuroBasket - Après la victoire de la Grèce contre la Finlande (92-89) pour décrocher la médaille de bronze à l’EuroBasket 2025, Vassilis Spanoulis est revenu sur les propos d’Alperen Sengun. Le coach grec n’a pas mâché ses mots face aux critiques visant Giannis Antetokounmpo, qualifié de « pas un grand passeur » par le pivot turc.
|
Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans) et la Grèce ont décroché la médaille de bronze à l’EuroBasket 2025. Mais après la victoire contre la Finlande (92-89), Vassilis Spanoulis a tenu à réagir aux propos d’Alperen Sengun, qui avait affirmé que le double MVP n’était « pas un grand passeur ».

Giannis Antetokounmpo répond aux critiques

En conférence de presse, Giannis Antetokounmpo est d’abord revenu sur la sortie du pivot turc : « Je ne suis pas quelqu’un qui aime parler. Je laisse mon jeu parler. J’entame ma 13e saison en NBA, j’ai tout gagné. Et ce que je n’avais pas encore, c’était une médaille avec la sélection. Et maintenant, je l’ai. Ceux qui doutent encore peuvent regarder mes clips sur YouTube et se faire leur idée. »

Avec 30 points, 17 rebonds et 6 passes décisives contre la Finlande, le « Greek Freak » a guidé son pays vers son premier podium européen depuis 2009, concluant un tournoi à 27,3 points, 10,6 rebonds et 4,1 passes de moyenne.

Spanoulis monte au créneau

Mais c’est surtout le sélectionneur grec, Vassilis Spanoulis, qui a pris la parole pour défendre sa star : « Sengun est un très petit enfant pour parler de Giannis. Et je ne veux plus entendre ces histoires. Dire que la Turquie a verrouillé Giannis, c’est du bullshit. Il a trouvé ses coéquipiers plus de six fois, il a raté quelques layups, on n’a pas marqué. Voilà tout. »

Le coach a tenu à rappeler le contexte : « Ce n’était pas un bon jour pour nous. Ils ont mieux joué, on leur a donné le momemtum, et ils ont gagné. Mais inventer des récits sur Giannis, c’est injuste. »

LIRE AUSSI

Une médaille historique pour la Grèce

Ce podium permet à la Grèce de renouer avec une médaille européenne seize ans après la précédente. Pour Spanoulis, plus que le métal, c’est surtout le lien tissé avec sa superstar qui compte : « Pour moi, ce n’est pas une médaille, c’est la relation que nous construisons avec Giannis pour la vie. »

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
golo72
Bon factuellement Sengun c'est 6.6 passes par match ce qui est assez exceptionnel dans un eurobasket a son poste, il a un vrai sens du jeu et du collectif à l'image de Jokic..... Giannis excellent joueur n'a pas le même sens du jeu collectif que ces deux joueurs...Il passe quand il est pris a deux la plupart du temps, il créé du jeu par son décalage, mais il est plus finisseur que Sengun/Jokic tout en restant un excellent joueur évidemment. après il est de coutume de ne pas abimer l'image de marque des stars dans les médias....Giannis est une bête qu'il est difficile d'arrêter même si en jeu FIBA il est plus facile de modérer son rayonnement car moins d'espaces qu'en nba....il a moins le jeu européen compatible que Jokic ou Sengun qui ont tout en magasin pour être performant en fiba et en nba. Tout le monde voit que Giannis il peut pas rayonner autant en fiba qu'en nba....ça n'empêche qu'il reste un putain de game changer car il attire 2 voir 3 joueurs sur lui en permanence mais a un moment il faut que les autres joueurs prennent le relais et il ne peut pas tout faire tout seul contrairement à la nba ou on surprotège les superstars
Répondre
(2) J'aime
thegachette
En NBA il ne peut pas non pllus tout faire tout seul. La seule fois où il a été champion c'est quand les gars à côté ont été bon... Personne ne gagne tout seul. Jordan ou Kobe ne l'ont pas fait. Tout seul tu fais des stats en NBA, mais tu ne gagnes pas...
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
ben d'un coté, Giannis n'est pas Jokic pour son sens de la passe. Vu son poste, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Mais s'il progressait sur ce point vu que sur ce tournoi et les matchs de qualif (France par ex.), les adversaires ont parfois su le bloquer par des prises à 2, ce serait bénéfique pour son club et son pays. Et il serait donc encore plus difficile à défendre.
Répondre
(0) J'aime
headband_dri
Le game plan des turcs a marché car les shooteurs grecs n'ont pas mis dedans, et Giannis a parfois eu du mal à se sortir des prises à deux. De là à dire qu'il n'est pas un bon passeur... mais c'est vrai que la décla de Sengün c'était "pas un grand passeur". Bon, si par grand passeur il entend pas aussi fort que Jokic, en toute rigueur il a raison. Mais 1) c'est un peu lapidaire et 2) Sengün combien de passes hier ?
Répondre
(0) J'aime
