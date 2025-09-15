Spanoulis recadre Sengun après la petite finale : « Arrêtez de dire des bêtises sur Giannis »

Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans) et la Grèce ont décroché la médaille de bronze à l’EuroBasket 2025. Mais après la victoire contre la Finlande (92-89), Vassilis Spanoulis a tenu à réagir aux propos d’Alperen Sengun, qui avait affirmé que le double MVP n’était « pas un grand passeur ».

Giannis Antetokounmpo répond aux critiques

En conférence de presse, Giannis Antetokounmpo est d’abord revenu sur la sortie du pivot turc : « Je ne suis pas quelqu’un qui aime parler. Je laisse mon jeu parler. J’entame ma 13e saison en NBA, j’ai tout gagné. Et ce que je n’avais pas encore, c’était une médaille avec la sélection. Et maintenant, je l’ai. Ceux qui doutent encore peuvent regarder mes clips sur YouTube et se faire leur idée. »

Avec 30 points, 17 rebonds et 6 passes décisives contre la Finlande, le « Greek Freak » a guidé son pays vers son premier podium européen depuis 2009, concluant un tournoi à 27,3 points, 10,6 rebonds et 4,1 passes de moyenne.

Spanoulis monte au créneau

Mais c’est surtout le sélectionneur grec, Vassilis Spanoulis, qui a pris la parole pour défendre sa star : « Sengun est un très petit enfant pour parler de Giannis. Et je ne veux plus entendre ces histoires. Dire que la Turquie a verrouillé Giannis, c’est du bullshit. Il a trouvé ses coéquipiers plus de six fois, il a raté quelques layups, on n’a pas marqué. Voilà tout. »

Le coach a tenu à rappeler le contexte : « Ce n’était pas un bon jour pour nous. Ils ont mieux joué, on leur a donné le momemtum, et ils ont gagné. Mais inventer des récits sur Giannis, c’est injuste. »

Une médaille historique pour la Grèce

Ce podium permet à la Grèce de renouer avec une médaille européenne seize ans après la précédente. Pour Spanoulis, plus que le métal, c’est surtout le lien tissé avec sa superstar qui compte : « Pour moi, ce n’est pas une médaille, c’est la relation que nous construisons avec Giannis pour la vie. »