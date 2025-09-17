Comme l’an dernier avec les présences de Sya Plaucoste et Paul Billong dans le groupe France, la Coupe du Monde U23 de 3×3 (à Xiong’an, en Chine, du 17 au 21 septembre) perturbe la première journée de Nationale 1.

La sélection d’Hugo Cucherat, l’arrière du SCABB Lab, a contraint la FFBB à reporter le match opposant l’équipe d’Andrézieux-Bouthéon à Berck. Initialement prévu vendredi, il se tiendra le mardi 18 novembre. « Que ces compétitions se déroulent à la reprise de la saison, c’est compliqué à gérer », déplore l’entraîneur Marc Berjoan dans les colonnes du Progrès.

D’autant plus problématique pour le SCABB Lab que l’équipe n’a pas encore lancé sa saison, privée de Coupe de France à cause de son affiliation à l’entité ÉLITE 2 du SCABB.