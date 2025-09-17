Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

La Coupe du Monde U23 de 3×3 reporte un match de NM1

Hugo Cucherat ayant été sélectionné pour la Coupe du Monde U23 de 3x3, la FFBB a reporté le match de la première journée de NM1 entre le SCABB Lab et Berck.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Coupe du Monde U23 de 3×3 reporte un match de NM1

Hugo Cucherat en Chine et non dans la Loire : le match SCABB Lab – Berck reporté

Crédit photo : FIBA 3x3

Comme l’an dernier avec les présences de Sya Plaucoste et Paul Billong dans le groupe France, la Coupe du Monde U23 de 3×3 (à Xiong’an, en Chine, du 17 au 21 septembre) perturbe la première journée de Nationale 1.

La sélection d’Hugo Cucherat, l’arrière du SCABB Lab, a contraint la FFBB à reporter le match opposant l’équipe d’Andrézieux-Bouthéon à Berck. Initialement prévu vendredi, il se tiendra le mardi 18 novembre. « Que ces compétitions se déroulent à la reprise de la saison, c’est compliqué à gérer », déplore l’entraîneur Marc Berjoan dans les colonnes du Progrès.

D’autant plus problématique pour le SCABB Lab que l’équipe n’a pas encore lancé sa saison, privée de Coupe de France à cause de son affiliation à l’entité ÉLITE 2 du SCABB.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NM1
NM1
Suivre
SCABB Lab
SCABB Lab
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon donne des nouvelles de ses nombreux blessés
Betclic ELITE
00h00Chris Johnson déclaré inapte à la pratique du basket pro en France, Chalon temporise sur la quête d’un remplaçant
NM1
00h00La Coupe du Monde U23 de 3×3 reporte un match de NM1
Tony Parker a finalement comblé le déficit de l'ASVEL cette saison, en compagnie d'autres actionnaires
France
00h00L’État rejette le projet touristique « excessif » de Tony Parker à Villard-de-Lans
Betclic ELITE
00h00Selon Lassi Tuovi, Jacob Grandison « va énormément aider Boulazac »
EuroBasket
00h00Le président Jean-Pierre Hunckler débriefe l’Euro raté des Bleus : « Une déception, oui, mais pas un échec »
EuroBasket masculin
00h00Le message de paix de Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun, après le torrent de violence des réseaux sociaux
BeBasket
Betclic ELITE
00h00Monaco lance sa saison entre ambitions XXL et zone de turbulences
Privé de titre en 2025, le président et Aleksej Fedorycsev et son GM Yefimov veulent remporter des trophées cette saison
Betclic ELITE
00h00Monaco lance sa saison entre ambitions XXL et zone de turbulences
La balle de basket va de nouveau rebondir à Alençon
Féminines
00h00Le basket ne disparaîtra pas à Alençon : un nouveau club voit le jour
1 / 0
Livenews NBA
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
1 / 0