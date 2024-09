Le championnat de France de Nationale 1 version 2024/25 démarrera ce vendredi. Sauf pour quatre équipes, qui auront les yeux tournées vers… Ulaanbaatar (Mongolie), où se déroulera la Coupe du Monde U23 de 3×3.

Parmi les quatre joueurs appelés sous les drapeaux, le sélectionneur Sylvain Maurice a convoqué, en plus de Mathéo Cauwet et Ambroise Couture, deux pensionnaires de NM1 : Sya Plaucoste, désormais à Berck, et Paul Billong, qui a quitté le cocon de Boulazac pour Rennes. Par conséquent, l’ABBR et l’URB ont sollicité le report de leurs rencontres respectives auprès de la FFBB et ont eu gain de cause.

📣 𝐒𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟑𝐱𝟑 𝐔𝟐𝟑 4 joueurs et 4 joueuses ont été sélectionné(e)s pour représenter la France lors de la Coupe du Monde 23 du 11 au 15 septembre à Ulaanbaatar. ➕ d'infos : https://t.co/5qSokGspQF pic.twitter.com/57uDUCYpRP — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) September 10, 2024

Ainsi, les matchs Berck – Feurs et Vitré – Rennes se dérouleront le 29 novembre prochain.