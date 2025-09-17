Monaco lance sa saison entre ambitions XXL et zone de turbulences

L’AS Monaco a affiché la couleur ce mardi 16 septembre : malgré une intersaison heurtée et une saison 2024-2025 sans trophée (mais une première finale d’EuroLeague atteinte), la Roca Team se veut offensive. Les dossiers structurels (salle, statut EuroLeague) sont supposés avancer, tandis que le groupe, fourni et expérimenté, est calibré pour enchaîner Betclic ÉLITE et EuroLeague. Si tout le monde est au diapason, direction, staff et joueurs…

Une intersaison chahutée… mais un effectif XXL

Entre envies de départ, recrues tardives, un effectif incomplet lors d’une courte présaison sans le traditionnel camp de Bormio, Monaco n’a pas connu un été de tout repos. Pour autant, sur le papier, l’équipe est armée à l’aube de ce nouvel exercice : Nikola Mirotic, Kevarrius Hayes, Nemanja Nedovic, le retour de Yoan Makoundou et la signature de David Michineau s’ajoutent à une base solide. Côté sorties, le club a surtout perdu Georgios Papagiannis avant d’enregistrer d’autres départs.

Loyd, Motiejunas et Calathes seront-ils à Monaco cette saison ?

Le management monégasque a insisté sur la continuité, en rappelant que « le recrutement a commencé pendant la saison dernière » avec la volonté de conserver le noyau dur, symbolisée par la prolongation d’Alpha Diallo. Concernant les arrivées, Oleksiy Yefimov a précisé que Yoan Makoundou ne devait pas être considéré comme un nouveau joueur : revenu après deux saisons en tant que joueur étranger, l’intérieur français s’est endurci et doit désormais apporter sa puissance physique, sa capacité à protéger le cercle et son sens du sacrifice, notamment en posant des écrans pour libérer les arrières. Nemanja Nedovic est identifié comme un shooteur d’élite, capable de sanctionner « en sortie d’écran » et de prendre des tirs importants dans les moments chauds. David Michineau, lui, vient densifier le backcourt et offrir des rotations supplémentaires, surtout en championnat de France. Kevarrius Hayes complète le secteur intérieur par son profil athlétique : protecteur de cercle et finisseur redoutable au-dessus du cercle, notamment sur alley-oop.

Avec ces ajouts, le club estime avoir construit un effectif profond, pensé pour résister aux cadences d’une EuroLeague passée à 20 équipes et à ses double-weeks, tout en favorisant une saine concurrence interne qui doit tirer chacun vers le haut.

Selon nos informations, l’effectif pourrait toutefois encore évoluer : bien que présent ce mardi matin à Monaco pour sa visite médicale, Jordan Loyd est en partance pour l’Anadolu Efes Istanbul, moyennant une indemnité de transfert. Egalement présents en présaison, Donatas Motiejunas et Nick Calathes ne sont, eux, plus vraiment dans les plans, et le pivot lituanien attise déjà l’intérêt de plusieurs formations d’EuroLeague.

Mike James, toujours là… mais dans quel état d’esprit ?

Au milieu de ces mouvements, la présence de Mike James interpelle. Suspendu en fin de saison dernière, annoncé partant avant une « vraie-fausse » prolongation, le meneur américain est finalement resté et a repris l’entraînement la semaine passée, avant de disputer les deux matches de préparation à Chypre. Reste à savoir dans quel état d’esprit il abordera ce nouvel exercice.

a tenu à rassurer sur la motivation de son ancien et nouveau coéquipier : « Mike est de retour, et je dirais que Mike est vraiment motivé, et nous sommes tous motivés. »

Le président Aleksej Fedoricsev a également précisé que le capitanat serait décidé par les joueurs eux-mêmes, signe que le leadership de James, qui aurait pu être contesté, n’est finalement pas remis en cause.

Des ambitions toujours plus élevées

Après une saison sans titre mais marquée par une première finale d’EuroLeague, Monaco ne cache pas ses intentions : franchir un cap supplémentaire. Le président Aleksej Fedorycsev a rappelé que l’expérience de l’échec devait servir de moteur : « Ce n’est pas si facile de devenir la deuxième meilleure équipe d’Europe. Mais je crois vraiment que nos joueurs ne sont pas seulement des compétiteurs, ce sont des gagnants. Notre objectif est d’aller encore plus loin que l’an dernier. »

Le GM Oleksiy Yefimov a tenu le même discours, insistant sur la nécessité de viser haut sur tous les tableaux : « Oui, nous n’avons pas gagné de titre l’an passé, mais atteindre la finale de l’EuroLeague a été un grand accomplissement. Cette saison, nous voulons faire un pas de plus, que ce soit en championnat de France ou en EuroLeague. »

Cette idée de progression est également au cœur du discours de Matthew Strazel, qui entame sa quatrième saison avec la Roca Team : « Le but pour nous, c’est de continuer à progresser, surtout de rester une équipe, peu importe ce qui va se passer. On veut dégager cet esprit collectif auprès de nos fans. Et comme tout le monde le dit, l’objectif, c’est de gagner l’EuroLeague, à court ou moyen terme. Je pense qu’on est sur la bonne voie et j’espère que ce n’est qu’une question de temps. »

Licence EuroLeague : un dossier brûlant

Si Monaco a de quoi rivaliser sportivement, sa place en EuroLeague reste fragile. Le club ne possède pour l’instant qu’une licence d’un an. Oleksiy Yefimov a rappelé que l’avenir du projet passait par l’aréna et un statut d’actionnaire à part entière :

« Nous voyons clairement la voie que nous allons suivre. Bien sûr, c’est lié à notre projet de salle. C’est l’une des principales difficultés. Mais nous investissons beaucoup dans l’équipe, le président et le top management travaillent avec le même cœur pour atteindre nos objectifs stratégiques. Ces objectifs, ce sont les licences, et devenir actionnaire permanent comme les autres clubs et bénéficier des mêmes conditions. »

Sur la salle, indispensable pour s’ancrer dans l’élite, le GM a détaillé :

« Nous voulons créer quelque chose qui ne sera pas seulement une salle multifonctionnelle. Le basketball en sera l’ambassadeur. La première réunion en juillet avec le gouvernement a été très constructive. Nous allons continuer à travailler et à améliorer le projet. L’objectif principal reste le même : être durablement installé dans l’esprit EuroLeague. »

Cap sur la SuperCup

Avant d’attaquer la Betclic ÉLITE et une EuroLeague élargie à 20 équipes, Monaco sera à Paris ce week-end pour la SuperCup. Premier test grandeur nature pour une Roca Team qui sait que, cette saison plus que jamais, chaque victoire pèsera autant sur le parquet que dans les bureaux de l’EuroLeague. Ce sera aussi l’occasion de gagner un premier trophée, après le 0/4 de la saison passée, même si avec l’arrivée tardive du Vassilis Spanoulis (ce mercredi) et de Daniel Theis, qui ont joué jusqu’à dimanche à l’EuroBasket, le collectif ne sera pas prêt.

Elie is back 🌪 🔙 Première séance collective pour Elie Okobo, de retour de l'#Eurobasket 🇫🇷#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/fztN1Ukpot — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 16, 2025

A Monaco,