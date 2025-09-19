Recherche
NM1

LyonSO engage un finaliste des playoffs 2025

NM1 - LyonSO (NM1) a officialisé l’arrivée de William Gneze, finaliste des playoffs de Nationale 1 en 2025 avec Mulhouse. L’intérieur de 24 ans vient renforcer le groupe de Philippe Hervé pour deux mois, afin de pallier les nombreuses blessures.
|
00h00
Résumé
Écouter
LyonSO engage un finaliste des playoffs 2025

William Gneze rejoint LyonSO pour deux mois

Crédit photo : Victor Lecomte

William Gneze (2,01 m, 24 ans) est le nouveau renfort de LyonSO. Passé par le centre de formation de Nanterre 92 puis par Rueil et Mulhouse, avec qui il a disputé la finale des playoffs de NM1 en 2025, l’intérieur gaucher s’est engagé pour une pige de deux mois. Objectif : compenser les absences de plusieurs joueurs blessés dans l’effectif de Philippe Hervé.

Un pigiste attendu face à Fos

Athlétique, solide et doté d’un tir extérieur, William Gneze va rapidement devoir s’intégrer au collectif rhodanien. Il sera qualifié dès le 26 septembre, pour la réception de Fos Provence. La saison passée, avec Mulhouse, il tournait à 5,3 points, 1,8 rebond et 0,9 passe décisive après 47 rencontres de saison régulière et de playoffs.

LyonSO affaibli par les blessures

Comme le rapporte Le Progrès, le club du Rhône a été contraint de se renforcer en raison d’une préparation compliquée. Noah Manet vient tout juste de réintégrer le groupe, mais d’autres cadres – Kevin Comblon et Noam Masdieu-Reynaert – sont toujours indisponibles. Dans ce contexte, l’arrivée de Gneze doit permettre à l’équipe de mieux encaisser le début de saison en Nationale 1.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
