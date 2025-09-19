LyonSO engage un finaliste des playoffs 2025

William Gneze (2,01 m, 24 ans) est le nouveau renfort de LyonSO. Passé par le centre de formation de Nanterre 92 puis par Rueil et Mulhouse, avec qui il a disputé la finale des playoffs de NM1 en 2025, l’intérieur gaucher s’est engagé pour une pige de deux mois. Objectif : compenser les absences de plusieurs joueurs blessés dans l’effectif de Philippe Hervé.

Un pigiste attendu face à Fos

Athlétique, solide et doté d’un tir extérieur, William Gneze va rapidement devoir s’intégrer au collectif rhodanien. Il sera qualifié dès le 26 septembre, pour la réception de Fos Provence. La saison passée, avec Mulhouse, il tournait à 5,3 points, 1,8 rebond et 0,9 passe décisive après 47 rencontres de saison régulière et de playoffs.

LyonSO affaibli par les blessures

Comme le rapporte Le Progrès, le club du Rhône a été contraint de se renforcer en raison d’une préparation compliquée. Noah Manet vient tout juste de réintégrer le groupe, mais d’autres cadres – Kevin Comblon et Noam Masdieu-Reynaert – sont toujours indisponibles. Dans ce contexte, l’arrivée de Gneze doit permettre à l’équipe de mieux encaisser le début de saison en Nationale 1.