Zacharie Perrin brille avec Hambourg malgré la défaite contre Chemnitz
Zacharie Perrin sous le maillot de Hambourg
Zacharie Perrin se montre pour ses débuts en Allemagne, même si sa nouvelle équipe a du mal. Le jeune intérieur français a signé une prestation très solide avec Hambourg malgré la lourde défaite contre Chemnitz 102 à 78. Un revers qui s’est dessiné au retour des vestiaires puisque le score était de 42-44 à la mi-temps en faveur des visiteurs.
L’ancien Antibois a été le meilleur joueur de son équipe avec ses 23 points, 6 rebonds, 2 interceptions, le tout avec une incroyable adresse (10/11 aux tirs). Seule ombre au tableau : un 3/7 aux lancers francs qui aurait pu permettre à son équipe de rester un peu plus proche au score.
Strong performance by French big man Zacharie Perrin today in Hamburg’s loss to Chemnitz
23 points
6 boards
2 steals
10-11 FG
3-7 FT
The 21 year old, 6’10 big has been having a productive season in Germany, after previous stints in America and France. pic.twitter.com/U6ha3RXVbr
— nbadraftpoint (@nbadraftpoint) October 3, 2025
Efficace proche du cercle
Face à une équipe de Chemnitz solide et bien organisée, le Franc-Comtois a fait parler sa puissance et son sens du placement. Impliqué dans le jeu offensif, il a su conclure près du cercle avec efficacité, tout en se montrant actif au rebond et en défense. Malgré ce gros match, Hambourg a dû s’incliner, confirmant un début de saison compliqué collectivement. C’est la deuxième défaite en deux matchs pour les joueurs de Benka Barloschky en BBL qui s’étaient déjà inclinés contre Weissenfels 85-93 malgré un bon premier match de Perrin (12 points et 6 rebonds en 25 minutes). En EuroCup, ils ont également commencé par un revers cette semaine (85-100 contre l’Hapoël Jérusalem, avec 6 points et 11 rebonds de l’ancien joueur d’Illinois).
De la France et des États-Unis à l’Allemagne
Le natif de Besançon, formé au BesAC puis à Lons-le-Saunier avant de rejoindre le centre de formation d’Antibes à 15 ans a connu une montée en puissance ces dernières années mais une saison 2024-2025 mitigée à Nancy (6,7 points, 4,3 rebonds en 19 minutes de temps de jeu). À l’été 2025, il a pris la direction de l’Allemagne en signant à Hambourg, et sans surprise dans un championnat légèrement moins compétitif, il est pour le moment productif. Mais le jeune tricolore va devoir trouver un moyen d’aider son équipe à l’emporter.
