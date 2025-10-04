Recherche
À l’étranger

Zacharie Perrin brille avec Hambourg malgré la défaite contre Chemnitz

Allemagne - Zacharie Perrin a réalisé un grand match avec Hambourg ce vendredi en Bundesliga, malgré la défaite de son équipe face à Chemnitz. Le jeune intérieur français confirme son adaptation au championnat d'Allemagne.
00h00
Résumé
Zacharie Perrin brille avec Hambourg malgré la défaite contre Chemnitz

Zacharie Perrin sous le maillot de Hambourg

Crédit photo : Veolia Towers Hamburg

Zacharie Perrin se montre pour ses débuts en Allemagne, même si sa nouvelle équipe a du mal. Le jeune intérieur français a signé une prestation très solide avec Hambourg malgré la lourde défaite contre Chemnitz 102 à 78. Un revers qui s’est dessiné au retour des vestiaires puisque le score était de 42-44 à la mi-temps en faveur des visiteurs.

L’ancien Antibois a été le meilleur joueur de son équipe avec ses 23 points, 6 rebonds, 2 interceptions, le tout avec une incroyable adresse (10/11 aux tirs). Seule ombre au tableau : un 3/7 aux lancers francs qui aurait pu permettre à son équipe de rester un peu plus proche au score.

Efficace proche du cercle

Face à une équipe de Chemnitz solide et bien organisée, le Franc-Comtois a fait parler sa puissance et son sens du placement. Impliqué dans le jeu offensif, il a su conclure près du cercle avec efficacité, tout en se montrant actif au rebond et en défense. Malgré ce gros match, Hambourg a dû s’incliner, confirmant un début de saison compliqué collectivement. C’est la deuxième défaite en deux matchs pour les joueurs de Benka Barloschky en BBL qui s’étaient déjà inclinés contre Weissenfels 85-93 malgré un bon premier match de Perrin (12 points et 6 rebonds en 25 minutes). En EuroCup, ils ont également commencé par un revers cette semaine (85-100 contre l’Hapoël Jérusalem, avec 6 points et 11 rebonds de l’ancien joueur d’Illinois).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Zacharie Perrin.jpg
Zacharie PERRIN
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 21 ans (30/08/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL
PTS
17,5
#7
REB
6
#22
PD
0,5
#113

De la France et des États-Unis à l’Allemagne

Le natif de Besançon, formé au BesAC puis à Lons-le-Saunier avant de rejoindre le centre de formation d’Antibes à 15 ans a connu une montée en puissance ces dernières années mais une saison 2024-2025 mitigée à Nancy (6,7 points, 4,3 rebonds en 19 minutes de temps de jeu). À l’été 2025, il a pris la direction de l’Allemagne en signant à Hambourg, et sans surprise dans un championnat légèrement moins compétitif, il est pour le moment productif. Mais le jeune tricolore va devoir trouver un moyen d’aider son équipe à l’emporter.

