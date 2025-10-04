Le Zalgiris Kaunas et Sylvain Francisco renversent le champion en titre !

Après avoir battu le finaliste de la dernière EuroLeague mercredi, le Zalgiris Kaunas a remis ça ce vendredi en dominant le champion en titre, le Fenerbahçe Istanbul, dans une Zalgirio Arena bouillante. Emmené par un Sylvain Francisco brillant (18 points à 6/12 aux tirs et 4 passes décisives en 24 minutes), le club lituanien signe un départ parfait (2-0) dans la compétition.

Un Zalgiris au mental de fer

Dans un match à haute intensité, les hommes de Tomas Masiulis ont pris les commandes dès le premier quart-temps, portés par un Nigel Williams-Goss de gala (20 points). Francisco a parfaitement complété le duo extérieur, alternant accélérations tranchantes et adresse extérieure.

Crazy crossover by Sylvain Francisco with a nasty ankle breaker! 🏥 pic.twitter.com/3xFQirvE5B — SKWEEK (@skweektv) October 3, 2025

Le Zalgiris a mené jusqu’à 14 points d’avance avant de subir le retour d’un Wade Baldwin incandescent (36 points, record de la saison en EuroLeague). Mais malgré la furia turque, les Lituaniens ont tenu bon, portés par l’énergie d’Ulanovas et la sérénité de Williams-Goss dans le money time.

Sylvain Francisco, un leader affirmé

Prolongé au printemps, Sylvain Francisco semble confirmer sa belle première saison au Zalgiris. Avec son agressivité offensive et son sang-froid, il s’impose comme l’un des moteurs de cette version 2025-2026 du Zalgiris, au sein d’un effectif ambitieux et soutenu par un budget record de 21,7 millions d’euros cette saison.

Le meneur tricolore confirme match après match sa montée en puissance au plus haut niveau européen. Après deux journées, il tourne à 15 points et 4 passes de moyenne, tout en affichant une belle efficacité. Kaunas, invaincu, envoie un signal fort à toute l’EuroLeague.

Prochaine étape : un choc en vue

Toujours invaincu, le Zalgiris Kaunas se déplacera la semaine prochaine sur le parquet du Bayern Munich. Une occasion pour Francisco de continuer à guider son équipe vers le succès, chez l’un de ses anciens clubs.