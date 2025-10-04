Le Pays Salonais fait venir Ryan Lobreau en renfort

L’arrivée de Ryan Lobreau (2,07 m, 24 ans) tombe à point nommé pour le Pays Salonais Basket 13. Le club, confronté à plusieurs absences dans son secteur intérieur, a fait appel à ce jeune joueur polyvalent capable d’évoluer aussi bien au poste 4 qu’au poste 5.

Un renfort attendu dans la raquette

Physique et mobile, Ryan Lobreau va densifier le jeu intérieur du PS13 et offrir de nouvelles options au staff de Sébastien Cherasse. Pour ses premières sorties sous ses nouvelles couleurs, l’ancien pensionnaire du STB Le Havre et de Saint-Vallier a compilé 4,5 et 1,5 rebond de moyenne en 12 minutes sur quatre matchs contre Boulogne-sur-Mer, Orchies, Fos Provence et Loon-Plage ce vendredi soir.

PROFIL JOUEUR Ryan LOBREAU Poste(s): Pivot Taille: 207 cm Âge: 24 ans (13/02/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 4,7 #216 REB 1,7 #223 PD 0 #271

« Ryan est un joueur qui va nous apporter une dimension supplémentaire pour faire face à nos différentes blessures. C’est encore un très jeune joueur qui va progresser au fil des jours et des matchs. Et c’est surtout une belle personne, qui va se fondre dans le collectif tant humainement que sportivement », a commenté l’entraîneur Sébastien Cherasse.

La saison dernière, l’intérieur affichait 2,3 points et 2 rebonds de moyenne sous les couleurs d’Orchies en NM1. Avant cela, il a passé deux saisons en Espagne en LEB Silver (2022-2024), après avoir goûté à la Pro B avec Saint-Vallier en 2021-2022.

Un parcours déjà riche pour son âge

En deux ans, Ryan Lobreau a déjà multiplié les expériences, en France comme à l’étranger. S’il ne s’agit que d’une pige, il espère se stabiliser en NM1 chez un promu qui reste bloqué à 0 victoire en 4 matches, au fond du classement de la Poule B. Ce vendredi, les Bucco-Rhodaniens ont souffert dans le dernier quart-temps pour s’incliner 87-75 contre Loon-Plage. Ryan Lobreau n’a pu apporter que 4 points et 1 rebond en 13 minutes.