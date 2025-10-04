Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Le Pays Salonais fait venir Ryan Lobreau en renfort

NM1 - Le Pays Salonnais 13 aligne depuis peu Ryan Lobreau en tant que joker médical. L’ailier-fort/pivot, passé par Orchies récemment, vient renforcer un effectif amoindri par les blessures.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Pays Salonais fait venir Ryan Lobreau en renfort

Ryan Lobreau aide depuis peu Le Pays Salonais

Crédit photo : BC Orchies / Fée nat'hur - photographie

L’arrivée de Ryan Lobreau (2,07 m, 24 ans) tombe à point nommé pour le Pays Salonais Basket 13. Le club, confronté à plusieurs absences dans son secteur intérieur, a fait appel à ce jeune joueur polyvalent capable d’évoluer aussi bien au poste 4 qu’au poste 5.

Un renfort attendu dans la raquette

Physique et mobile, Ryan Lobreau va densifier le jeu intérieur du PS13 et offrir de nouvelles options au staff de Sébastien Cherasse. Pour ses premières sorties sous ses nouvelles couleurs, l’ancien pensionnaire du STB Le Havre et de Saint-Vallier a compilé 4,5 et 1,5 rebond de moyenne en 12 minutes sur quatre matchs contre Boulogne-sur-Mer, Orchies, Fos Provence et Loon-Plage ce vendredi soir.

PROFIL JOUEUR
Ryan LOBREAU
Poste(s): Pivot
Taille: 207 cm
Âge: 24 ans (13/02/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
4,7
#216
REB
1,7
#223
PD
0
#271

« Ryan est un joueur qui va nous apporter une dimension supplémentaire pour faire face à nos différentes blessures. C’est encore un très jeune joueur qui va progresser au fil des jours et des matchs. Et c’est surtout une belle personne, qui va se fondre dans le collectif tant humainement que sportivement », a commenté l’entraîneur Sébastien Cherasse.

La saison dernière, l’intérieur affichait 2,3 points et 2 rebonds de moyenne sous les couleurs d’Orchies en NM1. Avant cela, il a passé deux saisons en Espagne en LEB Silver (2022-2024), après avoir goûté à la Pro B avec Saint-Vallier en 2021-2022.

Un parcours déjà riche pour son âge

En deux ans, Ryan Lobreau a déjà multiplié les expériences, en France comme à l’étranger. S’il ne s’agit que d’une pige, il espère se stabiliser en NM1 chez un promu qui reste bloqué à 0 victoire en 4 matches, au fond du classement de la Poule B. Ce vendredi, les Bucco-Rhodaniens ont souffert dans le dernier quart-temps pour s’incliner 87-75 contre Loon-Plage. Ryan Lobreau n’a pu apporter que 4 points et 1 rebond en 13 minutes.

LIRE AUSSI
NM1
NM1
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Ryan Lobreau aide depuis peu Le Pays Salonais
NM1
00h00Le Pays Salonais fait venir Ryan Lobreau en renfort
T.J. Shorts a encore eu du mal ce vendredi en EuroLeague avec le Panathinaïkos
EuroLeague
00h00Deuxième sortie ratée pour T.J. Shorts avec le Panathinaikos, battu par le FC Barcelone à domicile
L'AS Monaco a battu Dubaï ce vendredi soir
EuroLeague
00h00La Roca Team se relance en EuroLeague : « Une belle réponse » pour Vassilis Spanoulis
Sylvain Francisco et le Zalgiris Kaunas ont fait tomber le Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00Le Zalgiris Kaunas et Sylvain Francisco renversent le champion en titre !
Gavin Ware, désormais au Limoges CSP, retrouve son ancien club de Dijon
Betclic ELITE
00h00Gavin Ware, des retrouvailles particulières avec Dijon
Le BCM Gravelines-Dunkerque est très diminué pour jouer à Nanterre
Betclic ELITE
00h00Un, deux, trois forfaits : Le BCM Gravelines-Dunkerque décimé avant de jouer à Nanterre !
Les joueurs d'Orchies posent devant leur public après une quatrième victoire en quatre matches
NM1
00h00Levallois & Lorient toujours invaincus en poule A, Le Havre & Orchies enchaînent en poule B
Zacharie Perrin sous le maillot de Hambourg
À l’étranger
00h00Zacharie Perrin brille avec Hambourg malgré la défaite contre Chemnitz
Aaron Towo-Nansi a inscrit 8 points lors de Cholet - Boulazac
Betclic ELITE
00h00À 16 ans, Aaron Towo-Nansi inscrit ses premiers points pros avec Cholet : « C’est une fierté d’entendre mon nom scandé »
La JA Vichy reste invaincue à domicile après sa victoire contre Antibes, sur un énorme game-winner de Jordan Shepherd
ELITE 2
00h00Blois chute à La Rochelle, Aix-Maurienne, Poitiers et Évreux lancent leur saison, Vichy s’offre Antibes sur un tir venu d’ailleurs
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »
NBA
00h00Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Un maillot de Kobe Bryant s'est vendu pour près d'un million de dollars !
NBA
00h00Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars
NBA
00h00À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
1 / 0