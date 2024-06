Ryan Lobréau part en direction du Basket Club d’Orchies

Ryan Lobréau (2,07 m, 23 ans) est de retour en France. L’intérieur rejoint Orchies en Nationale 1 (NM1). Après deux saisons passées en troisième division espagnole à Cartagena, Ponferrada et Moron, l’ancien joueur de Saint-Vallier et du Havre retrouve donc le championnat de France.

« Je suis très content de rejoindre le BCO et son projet ambitieux. J’ai hâte de tous vous rencontrer : mes coéquipiers, le staff, et bien évidemment vous, les supporters. A très vite à l’Aréna ! », a commenté Ryan Lobreau.

Après avoir fait de l’athlétisme et notamment du 800 mètres, Ryan Lobréau a démarré le basket sur le tas. Vu au STB Le Havre en U18 puis au sein du même club en NM3 et NM1 lors de la saison 2020-2021, il a ensuite rejoint Saint-Vallier pour évoluer en Espoirs Pro B. Très productif à ce niveau (17,7 points, 10,6 rebonds, 2,1 passes décisives et 1,3 contre en 30 minutes de moyenne), il a ensuite tenté l’aventure en Espagne.

Seulement sur la saison dernière, il n’a joué que quatre matches à Moron, pour 7 points et 4,5 rebonds en 23 minutes de moyenne. Son profil a néanmoins convaincu le BC Orchies de le recruter. Le but pour le club est de l’associer à Joe Burton dans la raquette nordiste afin de la renforcer.