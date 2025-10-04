Recherche
Betclic Élite

Gavin Ware, des retrouvailles particulières avec Dijon

Betclic Elite - Ce samedi soir, Gavin Ware retrouvera la JDA Dijon avec le maillot du Limoges CSP. Passé à trois reprises par le club bourguignon entre 2018 et 2025, le pivot américain va vivre une soirée particulière face à une équipe où sa belle histoire s’est terminée par un divorce.
00h00
Gavin Ware, désormais au Limoges CSP, retrouve son ancien club de Dijon

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Ce Limoges – Dijon (2e journée de Betclic ELITE) a une saveur bien particulière pour Gavin Ware (2,06 m, 31 ans). Après plusieurs saisons à briller sous les couleurs de la JDA, l’intérieur américain a rejoint cet été le Limoges CSP, bien décidé à relancer sa carrière dans un environnement neuf.

Un match pas comme les autres

« Ce sera un match très spécial pour moi. Je suis heureux à l’idée de retrouver David (Holston), Axel (Julien) et Gregor (Hrovat). Le vestiaire m’a beaucoup aidé à rester concentré l’an dernier même si la saison a été difficile », confie-t-il au Populaire du Centre.

Entre 2018 et 2025, le natif de Starkville dans le Mississipi, a effectué trois passages à Dijon, devenant au fil du temps une figure emblématique du club. Mais la dernière saison s’est révélée tendue, marquée par des performances en baisse et un contexte interne compliqué.

Une séparation douloureuse avec Dijon

Revenu à Dijon durant l’été 2024 après être rentré aux États-Unis, Gavin Ware n’avait pas retrouvé la forme physique ni la confiance d’autrefois.

« Je n’étais pas en forme quand je suis revenu des États-Unis. J’ai eu des problèmes de poids, ils ont arrêté de croire en mes capacités et ils ont limité mes minutes. Mais peu importe leur décision, j’étais déterminé à faire mes preuves. J’ai essayé d’être agressif lors de chacune de mes entrées. Mais je n’ai pas joué mon meilleur basket. »

Nanti d’un contrat de deux saisons, les deux parties avaient convenu d’une séparation au bout d’un an après un exercice 2024-2025 compliqué individuellement (7,4 points de moyenne en 15 minutes de temps de jeu). La JDA et le joueur avait trouvé un arrangement financier pour se séparer, mettant fin à une collaboration de sept ans ponctuée de hauts et de bas. Une page qui s’est tournée dans une atmosphère tendue notamment avec son ancien entraîneur Laurent Legname.

Un nouveau départ à Limoges

À Limoges, Gavin Ware a retrouvé du plaisir et de la confiance. Dans un rôle central au sein du dispositif limougeaud de Dario Gjergja, il incarne désormais la puissance intérieure du CSP. Ses débuts convaincants laissent entrevoir une belle complémentarité avec les autres joueurs intérieurs, et un retour progressif vers son meilleur niveau. Ce samedi soir, Beaublanc sera le théâtre de ses retrouvailles avec son ancien club. Le pivot y croisera d’anciens coéquipiers. Un match chargé d’émotion, où le numéro 20 limougeaud veut prouver qu’il a tourné la page. Plus affûté et plus motivé, il veut surfer sur sa belle prestation face à la JL Bourg samedi dernier où il avait terminé la rencontre avec un joli double-double (12 points et 11 rebonds pour 20 d’évaluation en 27 minutes). Pour Gavin Ware, la victoire serait double : sportive et symbolique.

Gavin WARE
Gavin WARE
12
PTS
11
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
CSP
96 84
JLB

Un duel important

Face à une JDA en quête d’un premier succès après son revers face au Mans, Limoges voudra de son coté enchainer avec une nouvelle victoire après avoir battu Bourg-en-Bresse une semaine plus tôt. Le soutien d’un Beaublanc prêt à rugir sera une nouveau fois déterminant surtout que Nicolas Lang et Shawn Tanner manqueront à l’appel.

Dijon
Dijon
Suivre
Limoges
Limoges
Suivre
Livenews
Betclic ELITE
