Betclic Élite

Le Mans s'impose dans la douleur face à Dijon en ouverture de la saison de Betclic ELITE

Betclic ELITE - Pour le match d’inauguration de la saison 2025-2026, le Mans Sarthe Basket est allé s’imposer sur le parquet du Palais des Sports Dijon (91-89), après avoir été longtemps mené par les locaux.
00h00
Le Mans s’impose dans la douleur face à Dijon en ouverture de la saison de Betclic ELITE

Trevor Hudgins a sonné le réveil manceau en seconde mi-temps pour l'emporter à Dijon.

Crédit photo : Le Mans Sarthe Basket, via X

Pourtant privée de son intérieur Williams Narace pour l’ouverture du championnat, la JDA Dijon a longtemps fait douter le Mans Sarthe Basket, avant que les hommes de Guillaume Vizade ne fassent respecter une certaine logique en s’imposant 91-89 grâce à une seconde mi-temps bien plus convaincante que la première.

– Journée 1

Le match a commencé tambour battant pour les Dijonnais au Palais des Sports, avec le premier panier de la saison de Betclic ELITE inscrit par Justin Bibbins sur un and-one. L’ancien joueur de Sassari a dynamité la défense mancelle, et trouvé en Tariq Owens un bon relais dans la raquette, l’intérieur écrasant d’ailleurs un alley-oop de son meneur (7-4, 3’). En plus du départ canon de leur équipe, les supporters dijonnais ont pu apprécier le retour sur les terrains de la légende David Holston, qui n’avait plus effleuré les parquets depuis le mois de mars. Le capitaine est d’ailleurs celui qui inscrit les deux seuls 3-points dijonnais concrétisés dans le premier quart, avant de terminer la rencontre avec 20 points et 5 passes.

Les Manceaux étaient quant à eux à la peine en début de rencontre, mais le coaching de Guillaume Vizade se montre juste. Avec 8 points dans le premier quart en sortie de banc, Johnny Berhanemeskel permet aux visiteurs de ne compter que six points de retard après dix minutes : 22-16.

Un Trevor Hudgins diesel en sauveur du Mans

Le deuxième acte est du même acabit, porté sur l’offensive avec une menace plurielle pour une JDA rigoureuse en défense ; tandis que Berhanemeskel continuait son récital au scoring pour maintenir les Manceaux à flots. Le Canadien termine la rencontre avec 21 points, dont 18 inscrits en première mi-temps, à 5/8 aux tirs dont 3/3 à 3-points, mais le MSB était toujours derrière au score après vingt minutes, payant la bonne couverture de certains cadres comme Trevor Hudgins (6 points en première mi-temps, 21 points et 5 passes au final) en première période (46-41).

Le retour des vestiaires a également sonné le retour au score des Manceaux, qui prennent l’avantage au score pour la première fois de la rencontre grâce à un 6-0 en seulement deux minutes (47-46, 22’). Les Manceaux ont pris leurs aises grâce aux espaces laissés dans la raquette par la défense dijonnaise, alors que le public donnait de la voix pour limiter le déficit de ses joueurs au score (68-66, 30’).

L’écart est resté infime jusqu’au bout, les deux équipes se répondant à coup de lancers francs dans une fin de match hachée. Mais à une minute trente du terme, Lucas Dufeal a concrétisé un nouveau lancer donnant six points d’avance, avant que Trevor Hudgins ne donne trois possessions d’avance au MSB. Malgré une dernière poussée dijonnaise, le Mans s’était assuré la victoire.

Après avoir tant souffert en début de match, Le Mans remporte sa première victoire à l’extérieur en ouverture du championnat de France depuis 2013, face à une Jeanne d’Arc guerrière pendant quarante minutes. Les hommes de Guillaume Vizade n’ont pas failli après une entame ratée, alors que Laurent Legname peut retenir beaucoup de positif de ce match d’ouverture, malgré le goût amer qu’il laisse en bouche par son finish défavorable.

Dijon
Dijon
Suivre
Le Mans
Le Mans
Suivre
cambouis
Victoire au final assez logique du Mans...par contre, la retransmission de DAZN...surtout sur le dernier 1/4 temps était minable ( images figées, temps bloqué..) va falloir s'améliorer Testé sur plusieurs moyens, tel, tele, tablette, retour en arrière...pareil
ideja
Ton commentaire me rassure (d'une certaine manière), il n'y a pas que chez moi que la qualité de la retransmission s'est détériorée en fin de match 🙂 Pour le reste, ce fut un match agréable, disputé, à l'issue incertaine... Bravo au MSB d'avoir réussi à s'imposer à l'extérieur. Et la JDA peut se rassurer, sa défense est déjà bien en place. Il ne manque qu'un effectif au complet pour peaufiner ses systèmes d'attaque (malgré tout, le ballon bouge déjà bien). Heureux aussi de voir que Quentin Losser n'est pas du tout impressionné par la 1ère division (lui qui la découvre, pour ainsi dire). 9 pts, 5 rdbs, 2 pds en 18 minutes, pas mal du tout !
viking92
Ton commentaire sur la défense de Dijon est ironique ? Que de boulevards laissés aux Manceaux. Ils sont très faibles en défense sur ce match.
ideja
@viking92 C'est vrai qu'elle s'est affaiblie en 2ème mi-temps... mais la 1ère mi-temps était plutôt convaincante, non ? J'ai encore en mémoire le début de saison 2023-24 absolument catastrophique, où il n'y avait ni défense (du jamais vu) ni attaque (un spectacle pitoyable). C'était "le début de la fin" de l'ère Nenad Marković aux commandes de la JDA. En comparaison, je trouve cette entame de saison 2025-26 plutôt rassurante (en considérant de surcroît l'enchaînement de blessures vécu durant la préparation).
