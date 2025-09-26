Le Mans s’impose dans la douleur face à Dijon en ouverture de la saison de Betclic ELITE

Pourtant privée de son intérieur Williams Narace pour l’ouverture du championnat, la JDA Dijon a longtemps fait douter le Mans Sarthe Basket, avant que les hommes de Guillaume Vizade ne fassent respecter une certaine logique en s’imposant 91-89 grâce à une seconde mi-temps bien plus convaincante que la première.

Le match a commencé tambour battant pour les Dijonnais au Palais des Sports, avec le premier panier de la saison de Betclic ELITE inscrit par Justin Bibbins sur un and-one. L’ancien joueur de Sassari a dynamité la défense mancelle, et trouvé en Tariq Owens un bon relais dans la raquette, l’intérieur écrasant d’ailleurs un alley-oop de son meneur (7-4, 3’). En plus du départ canon de leur équipe, les supporters dijonnais ont pu apprécier le retour sur les terrains de la légende David Holston, qui n’avait plus effleuré les parquets depuis le mois de mars. Le capitaine est d’ailleurs celui qui inscrit les deux seuls 3-points dijonnais concrétisés dans le premier quart, avant de terminer la rencontre avec 20 points et 5 passes.

⚡ | Pas une seconde à perdre ! Justin Bibbins inscrit les premiers points de la saison 🔥 Suivez la rencontre en direct uniquement sur DAZN 👉 https://t.co/m8Y10EymKz@jdadijonbasket #BetclicELITE pic.twitter.com/nFQ8EwTeeL — DAZN France (@DAZN_FR) September 26, 2025

Les Manceaux étaient quant à eux à la peine en début de rencontre, mais le coaching de Guillaume Vizade se montre juste. Avec 8 points dans le premier quart en sortie de banc, Johnny Berhanemeskel permet aux visiteurs de ne compter que six points de retard après dix minutes : 22-16.

Un Trevor Hudgins diesel en sauveur du Mans

Le deuxième acte est du même acabit, porté sur l’offensive avec une menace plurielle pour une JDA rigoureuse en défense ; tandis que Berhanemeskel continuait son récital au scoring pour maintenir les Manceaux à flots. Le Canadien termine la rencontre avec 21 points, dont 18 inscrits en première mi-temps, à 5/8 aux tirs dont 3/3 à 3-points, mais le MSB était toujours derrière au score après vingt minutes, payant la bonne couverture de certains cadres comme Trevor Hudgins (6 points en première mi-temps, 21 points et 5 passes au final) en première période (46-41).

Le retour des vestiaires a également sonné le retour au score des Manceaux, qui prennent l’avantage au score pour la première fois de la rencontre grâce à un 6-0 en seulement deux minutes (47-46, 22’). Les Manceaux ont pris leurs aises grâce aux espaces laissés dans la raquette par la défense dijonnaise, alors que le public donnait de la voix pour limiter le déficit de ses joueurs au score (68-66, 30’).

🥵 Lucas Dufeal impose sa puissance ! La fin de match est électrique ! ⚡ Suivez toute la Betclic Élite sur DAZN à partir de 9,99€/mois : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! 👈⁰⁰@MSB_Officiel #BetclicELITE pic.twitter.com/I9IvcBew2F — DAZN France (@DAZN_FR) September 26, 2025

L’écart est resté infime jusqu’au bout, les deux équipes se répondant à coup de lancers francs dans une fin de match hachée. Mais à une minute trente du terme, Lucas Dufeal a concrétisé un nouveau lancer donnant six points d’avance, avant que Trevor Hudgins ne donne trois possessions d’avance au MSB. Malgré une dernière poussée dijonnaise, le Mans s’était assuré la victoire.

Après avoir tant souffert en début de match, Le Mans remporte sa première victoire à l’extérieur en ouverture du championnat de France depuis 2013, face à une Jeanne d’Arc guerrière pendant quarante minutes. Les hommes de Guillaume Vizade n’ont pas failli après une entame ratée, alors que Laurent Legname peut retenir beaucoup de positif de ce match d’ouverture, malgré le goût amer qu’il laisse en bouche par son finish défavorable.