La Roca Team se relance en EuroLeague : « Une belle réponse » pour Vassilis Spanoulis

Après sa défaite inaugurale contre le Zalgiris Kaunas, l’AS Monaco Basket a parfaitement réagi ce vendredi soir en s’imposant largement face à Dubaï Basketball (103-81). Nikola Mirotic et ses coéquipiers ont livré une prestation aboutie, qui a satisfait un Vassilis Spanoulis exigeant mais rassuré.

Une réaction immédiate et collective

Deux jours seulement après une entrée en matière ratée en EuroLeague, la Roca Team a offert une tout autre copie face à Dubaï. Devant son public de Gaston Médecin, Monaco a déroulé son jeu pour signer une première victoire européenne convaincante (103-81).

Énervé deux jours plus tôt, Vassilis Spanoulis n’a pas manqué de saluer la réaction de son groupe : « Le match de ce soir est une belle réponse à la performance de mercredi. On a montré notre vrai visage, imposé notre rythme et contrôlé le jeu. L’équipe a montré un gros caractère. »

Dominatrice dans tous les secteurs du jeu, Monaco a haussé le ton après la pause, infligeant un 17-0 fatal à Dubaï dans un troisième quart-temps d’une intensité folle. Nikola Mirotic (19 points et 7 rebonds pour 32 d’évaluation) a mené la charge, soutenu par Daniel Theis (15 points) et Mike James (14 points et 8 passes décisives).

Le tournant du troisième quart-temps

C’est dans le troisième acte que les Monégasques ont définitivement fait la différence. Interceptions, jeu rapide, réussite extérieure : la Roca Team a étouffé les visiteurs, incapables de suivre le rythme.

Matthew Strazel a insisté sur cette montée en puissance : « Après le match de mercredi, on se devait de proposer un autre visage. Ce (vendredi) soir, c’est la défense qui a tout déclenché. Le 3e quart-temps nous a donné beaucoup de rythme. »

Même satisfaction du côté du pivot allemand Daniel Theis : « On a joué ensemble, les uns pour les autres. C’est en jouant comme ça qu’on progressera. Le plus on jouera ensemble, le plus on aura d’automatismes. »

Un adversaire dépassé mais respectueux

De son côté, Jurica Golemac, l’entraîneur de Dubaï, a reconnu la supériorité du club princier : « Il faut féliciter Monaco. On n’a pas su répondre à leur intensité, surtout en seconde période. Face à ce genre d’équipe, la moindre erreur se paie cash. »

Avec ce succès, la Roca Team lance enfin sa saison européenne et pourra aborder plus sereinement la suite de cette première double semaine d’EuroLeague. Prochain rendez-vous : la Betclic ELITE, dès dimanche, avec la réception de Chalon-sur-Saône à Gaston Médecin.