EuroLeague

La Roca Team se relance en EuroLeague : « Une belle réponse » pour Vassilis Spanoulis

EuroLeague - Bousculée en ouverture de l’EuroLeague par le Zalgiris Kaunas, l’AS Monaco Basket a parfaitement réagi en corrigeant Dubaï Basketball (103-81). Portée par un Nikola Mirotic impressionnant et un collectif retrouvé, la Roca Team a rassuré son coach Vassilis Spanoulis, qui a salué « une belle réponse » de ses joueurs.
00h00
L’AS Monaco a battu Dubaï ce vendredi soir

Crédit photo : Miko Missana

Après sa défaite inaugurale contre le Zalgiris Kaunas, l’AS Monaco Basket a parfaitement réagi ce vendredi soir en s’imposant largement face à Dubaï Basketball (103-81). Nikola Mirotic et ses coéquipiers ont livré une prestation aboutie, qui a satisfait un Vassilis Spanoulis exigeant mais rassuré.

Une réaction immédiate et collective

Deux jours seulement après une entrée en matière ratée en EuroLeague, la Roca Team a offert une tout autre copie face à Dubaï. Devant son public de Gaston Médecin, Monaco a déroulé son jeu pour signer une première victoire européenne convaincante (103-81).

Énervé deux jours plus tôt, Vassilis Spanoulis n’a pas manqué de saluer la réaction de son groupe : « Le match de ce soir est une belle réponse à la performance de mercredi. On a montré notre vrai visage, imposé notre rythme et contrôlé le jeu. L’équipe a montré un gros caractère. »

Dominatrice dans tous les secteurs du jeu, Monaco a haussé le ton après la pause, infligeant un 17-0 fatal à Dubaï dans un troisième quart-temps d’une intensité folle. Nikola Mirotic (19 points et 7 rebonds pour 32 d’évaluation) a mené la charge, soutenu par Daniel Theis (15 points) et Mike James (14 points et 8 passes décisives).

Le tournant du troisième quart-temps

C’est dans le troisième acte que les Monégasques ont définitivement fait la différence. Interceptions, jeu rapide, réussite extérieure : la Roca Team a étouffé les visiteurs, incapables de suivre le rythme.

Matthew Strazel a insisté sur cette montée en puissance : « Après le match de mercredi, on se devait de proposer un autre visage. Ce (vendredi) soir, c’est la défense qui a tout déclenché. Le 3e quart-temps nous a donné beaucoup de rythme. »

Même satisfaction du côté du pivot allemand Daniel Theis : « On a joué ensemble, les uns pour les autres. C’est en jouant comme ça qu’on progressera. Le plus on jouera ensemble, le plus on aura d’automatismes. »

Un adversaire dépassé mais respectueux

De son côté, Jurica Golemac, l’entraîneur de Dubaï, a reconnu la supériorité du club princier : « Il faut féliciter Monaco. On n’a pas su répondre à leur intensité, surtout en seconde période. Face à ce genre d’équipe, la moindre erreur se paie cash. »

Avec ce succès, la Roca Team lance enfin sa saison européenne et pourra aborder plus sereinement la suite de cette première double semaine d’EuroLeague. Prochain rendez-vous : la Betclic ELITE, dès dimanche, avec la réception de Chalon-sur-Saône à Gaston Médecin.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
