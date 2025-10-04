Recherche
Betclic Élite

Un, deux, trois forfaits : Le BCM Gravelines-Dunkerque décimé avant de jouer à Nanterre !

Betclic ELITE - Le BCM Gravelines-Dunkerque devra faire sans Chris Babb, Tajuan Agee et Soren Bracq ce samedi à Nanterre. Trois forfaits majeurs qui compliquent encore un début de saison déjà bien morose pour les Nordistes.
|
00h00
Un, deux, trois forfaits : Le BCM Gravelines-Dunkerque décimé avant de jouer à Nanterre !

Le BCM Gravelines-Dunkerque est très diminué pour jouer à Nanterre

Crédit photo : ESSM Le Portel

Le BCM Gravelines-Dunkerque n’avait pas besoin de ça. Après une lourde défaite à domicile face au Paris Basketball (66-109), les hommes de Jean-Christophe Prat se rendent à Nanterre ce samedi avec un effectif grandement diminué. Chris Babb, Soren Bracq et Tajuan Agee ne seront pas du voyage, trois absences qui s’ajoutent à un contexte déjà difficile pour le club maritime.

Trois absences d’un coup dur pour le BCM

Les nouvelles sont tombées en cascade cette semaine du côté du BCM. Le jeune Soren Bracq (1,94 m, 18 ans) est forfait après avoir été touché par le Covid. Tajuan Agee (2,07 m, 27 ans) souffre, lui, de deux tendinopathies au tendon d’Achille et sera écarté des parquets pour deux à trois semaines. Quant à Chris Babb (1,96 m, 35 ans), l’arrière américain n’a toujours pas effectué ses débuts officiels cette saison pour des raisons médicales. Le staff espère un retour dans une à deux semaines indique La Voix du Nord.

Une hécatombe qui ne pouvait pas plus mal tomber pour un groupe déjà en difficulté sur le plan collectif et qui cherche encore son rythme après une préparation perturbée.

Jean-Christophe Prat garde le cap

Malgré ces forfaits en série, l’entraîneur du BCM, Jean-Christophe Prat, refuse de se résigner dans La Voix du Nord.

« On va aller à Nanterre avec l’idée d’aller gagner ce match-là. On sera sept, on sera sept. Il y a toujours deux façons de faire : soit on se plaint, on se cherche des excuses, soit on prépare le match pour le gagner, on le jouera avec nos forces et nos faiblesses, et après, c’est le sport de haut niveau, avec des choses folles parfois. Au pire, on perdra. Mais jouons. »

Une déclaration lucide et combative, à l’image d’un coach conscient du défi à relever face à une équipe de Nanterre en confiance après sa victoire inaugurale à Chalon-sur-Saône (78-86).

Un déplacement sous haute tension

Le BCM, actuel 15e de Betclic ÉLITE, se déplacera donc à Nanterre (7e) avec seulement sept joueurs professionnels disponibles. Dans ces conditions, difficile d’espérer un exploit, mais le club maritime voudra au moins afficher un état d’esprit retrouvé.

L’entre-deux est prévu ce samedi à 18h10.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket
T-shirt offcourt

lulutoutvert
pas terrible comme début de saison. aux Nanterriens d'être intense et d'aller les impacter. A l'usure et avec un peu de qualité, il y a moyen de se rendre le match plus facile. Car Babb et Agee, ce sont quand même leurs 2 meilleurs joueurs
Répondre
(0) J'aime
