Inusable Joe Burton, avec un match historique à 56 d’évaluation en NM1 !

Ce vendredi 10 janvier, Joe Burton a posé un nouveau jalon sur sa légende au sein du basket français. Pivot aux mains d’or, MVP de Pro B en 2016 et de NM1 en 2023, le Californien a réalisé l’une des meilleures évaluations de l’histoire de la NM1 (56), si ce n’est la meilleure.

La meilleure évaluation des années 2000

Aussi loin qu’on puisse remonter, c’est à dire plus de 20 ans en arrière (saison 2002-2003), jamais une telle hauteur n’avait été atteinte à l’évaluation. Le seul ayant parvenu à atteindre les 50 sur cette période est l’ancien meneur américain Akeem Williams, auteur de 50 d’éval lors de la saison 2019-2020 avec La Charité. Pour atteindre ce total insensé de 56, Joe Burton (2,01 m, 34 ans) a compilé 29 points à 11/16 aux tirs et 7/9 aux LFs, 22 rebonds dont 4 offensifs, 8 passes décisives, 7 interceptions, 3 ballons perdus et 9 fautes provoquées en 39 minutes de jeu.

Ainsi, la performance rocambolesque de Jordan Burton dans ce match de milieu de tableau de la Poule B de NM1 entre Orchies et Besançon a permis de donner la victoire au BCO (86-71). Si le vainqueur ne restera pas dans les mémoires, la performance historique de Joe Burton est gravé à jamais dans les livres du basket français.