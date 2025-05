À bientôt 35 ans, Joe Burton couronné une seconde fois MVP de NM1 !

Et un nouveau titre de MVP pour Joe Burton ! Après la Pro B en 2016 et la NM1 en 2023, l’intérieur d’Orchies fait coup double dans la haute plus division fédérale, après avoir été désigné meilleur joueur de l’exercice 2024-2025. L’Américain a de nouveau dominé les parquets de Nationale 1, en ayant terminé la saison avec la meilleure évaluation moyenne (23).

L’âge ne semble pas avoir d’emprise sur Joe Burton (2,01 m, 34 ans), qui fêtera ses 35 ans en fin d’année. S’il n’a pas réalisé un exercice aussi accompli qu’en 2022-2023, saison de son premier couronnement (plus de 21 points et 28 d’évaluation), le Californien a de nouveau fait partie des tous meilleurs joueurs de la division avec son incroyable polyvalence pour son poste d’intérieur. Meilleure évaluation moyenne (23,1) devant Luka Nikolic (Challans) et Jaraun Burrows (Saint-Vallier), il est aussi le meilleur rebondeur (9,6), en étant également dans le top 15 des meilleurs marqueurs (15,2 points/match) et passeurs (4,5 offrandes/match).

Un match historique en 2025

Même si Orchies a échoué à se qualifier en playoffs, Joe Burton a pourtant multiplié les cartons pour essayer d’y parvenir. Comme sa soirée historique pour débuter l’année 2025, avec un match à 56 d’évaluation (29 points à 11/16 aux tirs et 7/9 aux LFs, 22 rebonds, 8 passes décisives, 7 interceptions, 3 ballons perdus et 9 fautes provoquées en 39 minutes de jeu). Du jamais en NM1, aussi loin que l’on puisse remonter, c’est à dire plus de 20 ans en arrière (saison 2002-2003).

Après 2023 et donc 2025, Joe Burton a ainsi quasiment réalisé un doublé, lui qui était à Évreux en Pro B la saison dernière lorsque le trophée de MVP a été remis à un autre joueur d’un club nordiste, Aaron Levarity (Boulogne-sur-Mer).