L’AS Monaco « en mode gestionnaire » de son effectif face à l’Élan Chalon

En pleine “triple week” après ses deux premiers matchs d’EuroLeague de la saison face à Zalgiris Kaunas (défaite 89-84) mercredi 1er octobre puis Dubaï (victoire 103-81) vendredi 3, l’AS Monaco veut “bien finir la semaine en championnat” lors de la réception de l’Élan Chalon ce dimanche à 16h30, comme le club l’indique sur son site internet. Pour autant, la Roca Team devrait effectuer un turnover relativement important face au club de BCL.

Sans plusieurs cadres, ni Yoan Makoundou

En effet, Vassilis Spanoulis devrait passer “en mode gestionnaire” de ses troupes comme il est de rigueur en Principauté avec un tel calendrier sur les cinq derniers jours. Côté absences, “Des cadres seront préservés” peut-on lire, sans précisions sur l’identité de ceux-ci. Le club rappelle également l’absence de Yoan Makoundou, “toujours inapte suite à sa blessure survenue en présaison”.

“Les joueurs qui ont moins joué lors de cette double week EuroLeague” devraient donc logiquement “bénéficier de plusieurs minutes de jeu”, à l’image de Juhann Begarin et Nick Calathes, zéro minute au compteur cette semaine, mais aussi de Terry Tarpey qui n’en a joué que 12. Absent des matchs d’EuroLeague, “David Michineau devrait être sur la feuille de match” du dimanche, lui qui avait joué 21 minutes le weekend passé face au Portel pour 4 petits points.