Tours cartonne face à Val de Seine, la série noire se poursuit pour Metz et le BesAC

Battu lors de la première journée face à Tarbes-Lourdes, Le Tours Métropole a depuis enregistré trois victoires de suite, dont la dernière avec la manière face à Val-de-Seine sur un large 117-73 en clôture de la quatrième journée de poule A de Nationale 1.

Avec six joueurs à 10 points ou plus, le succès collectif des Tourangeaux est total face à des Franciliens dépassés par les événements. Louis Gibey s’est largement distingué en signant un double-double : 19 points à 9/14 aux tirs et 10 rebonds, le tout en seulement 23 minutes. L’intérieur a formé une paire dévastatrice près du cercle avec l’arrière Jordan Barham, auteur de 22 points.

Le large score a permis au banc de Tours de prendre une grande part au succès du samedi, à l’image d’un Keziah Forest-Lô inarrêtable sur pénétration avec 17 points en 25 minutes. Les Knights se replacent ainsi derrière Levallois et Lorient, seules équipes en 4-0 sur le début de première phase de poule A.

Dans la deuxième poule, Berck a également engrangé de la confiance face à Metz en s’imposant 94-64 sur son parquet. Jamais vraiment inquiétés, les Berckois ont enregistré un deuxième succès en trois journées grâce à leur collectif huilé. Huit des dix joueurs de l’ABBR terminent d’ailleurs la rencontre entre 8 et 14 points. Alexis Thomas termine le match avec une ligne de statistiques complète : 11 points à 5/9 aux tirs, 9 rebonds et 5 passes en 26 minutes.

Côté Canonniers, le double-double de Collin Turner (13 points, 12 rebonds) est l’arbre qui cache la forêt de l’explosion en vol messine. Les Lorrains ont énormément souffert en début de match, dont ils n’ont pas su se relever ensuite. Metz continue ainsi sa série noire : 4 matchs, pour 4 défaites ; avant d’aborder la Coupe de France face à Orchies mardi 7 octobre.

Autre série noire : celle du BesAC, battu pour la quatrième fois de la saison en autant de matchs, à l’occasion de la réception de Boulogne-sur-Mer. Malgré de bonnes séquences avant la mi-temps, les Bisontins n’ont jamais vraiment géné les Boulonnais, portés par leur capitaine Jean-Francois Kebe et ses 19 points, 6 rebonds, 7 passes. BesAC occupe donc la dernière place du classement de poule B à égalité avec Salon-de-Provence, Metz et Charleville-Mézières ; tandis que le SOMB s’accroche au wagon des leaders avec trois victoires en quatre matchs.

Enfin, Fos-sur-Mer a réalisé le bon coup de la soirée en s’imposant sur le parquet de Saint-Vallier, ancien pensionnaire d’ELITE 2, alors que les Sudistes devaient sans Martins Igbanu, géné au genou. Mais les Fosséens ont trouvé les ressources pour s’imposer dans le clutch time 73-71, portés par un Domnick Bridgewater en confiance. Malgré du déchet (9/21 aux tirs), le meneur signe un match à 22 points, 3 rebonds et 6 passes pour permettre aux récipiendaires de repartir avec la victoire. Fos réalise ainsi une première série de victoires après le succès dans le derby face au Pays Salonais.