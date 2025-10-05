Recherche
Logo Bebasket
NM1

Tours cartonne face à Val de Seine, la série noire se poursuit pour Metz et le BesAC

NM1 - Dans le dernier match de la quatrième journée de poule A, le Tours Métropole Basket a enregistré un succès éclatant sur son parquet face à Val de Seine pour mettre la pression sur les leaders de la division. Dans l'autre poule, Saint-Vallier a été surpris sur son parquet par Fos, quand le Metz et Besançon peinent à sortir de leur marasme de début de saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tours cartonne face à Val de Seine, la série noire se poursuit pour Metz et le BesAC

Keziah Forest-Lô, Jordan Barham et les Tourangeaux ont enregistré un large succès devant leur public face à Val de Seine, pour recoller derrière les leaders de la poule A de NM1.

Crédit photo : Tours Métropole Basket, via Instagram

Battu lors de la première journée face à Tarbes-Lourdes, Le Tours Métropole a depuis enregistré trois victoires de suite, dont la dernière avec la manière face à Val-de-Seine sur un large 117-73 en clôture de la quatrième journée de poule A de Nationale 1.

Jordan BARHAM
Jordan BARHAM
22
PTS
1
REB
2
PDE
Logo NM1
TOU
117 73
VDS

Avec six joueurs à 10 points ou plus, le succès collectif des Tourangeaux est total face à des Franciliens dépassés par les événements. Louis Gibey s’est largement distingué en signant un double-double : 19 points à 9/14 aux tirs et 10 rebonds, le tout en seulement 23 minutes. L’intérieur a formé une paire dévastatrice près du cercle avec l’arrière Jordan Barham, auteur de 22 points.

Louis GIBEY
Louis GIBEY
19
PTS
10
REB
2
PDE
Logo NM1
TOU
117 73
VDS

Le large score a permis au banc de Tours de prendre une grande part au succès du samedi, à l’image d’un Keziah Forest-Lô inarrêtable sur pénétration avec 17 points en 25 minutes. Les Knights se replacent ainsi derrière Levallois et Lorient, seules équipes en 4-0 sur le début de première phase de poule A.

NM1 – Journée 4
03/10/2025
REN Rennes
81 71
ANG Angers
SAB Sables Vendée Basket
85 83
POI Poissy
TAR Tarbes-Lourdes
62 72
CHA Chartres
LEV Levallois
112 89
TOU Toulouse
LOR Lorient
97 54
PFB Pôle France
FOU Pays de Fougères
75 61
VIT Vitré
04/10/2025
TOU Tours
117 73
VDS Val de Seine Basket

Dans la deuxième poule, Berck a également engrangé de la confiance face à Metz en s’imposant 94-64 sur son parquet. Jamais vraiment inquiétés, les Berckois ont enregistré un deuxième succès en trois journées grâce à leur collectif huilé. Huit des dix joueurs de l’ABBR terminent d’ailleurs la rencontre entre 8 et 14 points. Alexis Thomas termine le match avec une ligne de statistiques complète : 11 points à 5/9 aux tirs, 9 rebonds et 5 passes en 26 minutes.

Alexis THOMAS
Alexis THOMAS
11
PTS
9
REB
5
PDE
Logo NM1
BER
94 64
MET

Côté Canonniers, le double-double de Collin Turner (13 points, 12 rebonds) est l’arbre qui cache la forêt de l’explosion en vol messine. Les Lorrains ont énormément souffert en début de match, dont ils n’ont pas su se relever ensuite. Metz continue ainsi sa série noire : 4 matchs, pour 4 défaites ; avant d’aborder la Coupe de France face à Orchies mardi 7 octobre.

Collin TURNER
Collin TURNER
13
PTS
12
REB
3
PDE
Logo NM1
BER
94 64
MET

Autre série noire : celle du BesAC, battu pour la quatrième fois de la saison en autant de matchs, à l’occasion de la réception de Boulogne-sur-Mer. Malgré de bonnes séquences avant la mi-temps, les Bisontins n’ont jamais vraiment géné les Boulonnais, portés par leur capitaine Jean-Francois Kebe et ses 19 points, 6 rebonds, 7 passes. BesAC occupe donc la dernière place du classement de poule B à égalité avec Salon-de-Provence, Metz et Charleville-Mézières ; tandis que le SOMB s’accroche au wagon des leaders avec trois victoires en quatre matchs.

Jean-francois KEBE
Jean-Francois KEBE
19
PTS
6
REB
7
PDE
Logo NM1
BES
74 83
BOU

Enfin, Fos-sur-Mer a réalisé le bon coup de la soirée en s’imposant sur le parquet de Saint-Vallier, ancien pensionnaire d’ELITE 2, alors que les Sudistes devaient sans Martins Igbanu, géné au genou. Mais les Fosséens ont trouvé les ressources pour s’imposer dans le clutch time 73-71, portés par un Domnick Bridgewater en confiance. Malgré du déchet (9/21 aux tirs), le meneur signe un match à 22 points, 3 rebonds et 6 passes pour permettre aux récipiendaires de repartir avec la victoire. Fos réalise ainsi une première série de victoires après le succès dans le derby face au Pays Salonais.

Domnick BRIDGEWATER
Domnick BRIDGEWATER
22
PTS
3
REB
6
PDE
Logo NM1
SVB
71 73
FOS

 

NM1 – Journée 4
03/10/2025
LYO LyonSO
54 74
STB Le Havre
CHA Charleville-Méz.
60 78
MUL Mulhouse Mustangs
ORC Orchies
94 71
SCA SCABB Lab
SAL Pays Salonais Basket 13
75 87
LOO Loon Plage
04/10/2025
SVB Saint-Vallier
71 73
FOS Fos Provence
BER Berck Rang du Fliers
94 64
MET Metz
BES Besançon
74 83
BOU Boulogne-sur-Mer

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NM1
NM1
Tours
Besançon
Metz
