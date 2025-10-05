Joan Beringer monte en puissance avec Minnesota, Nolan Traoré et Noah Penda se montrent en présaison NBA

Les franchises NBA sont officiellement de retour sur les parquets à l’occasion de la présaison, durant laquelle plusieurs Français font déjà forte impression. C’est notamment le cas de Joan Beringer, auteur d’un excellent match lors de la victoire de Minnesota face à Denver (12-116).

Les résultats de ce samedi NBA de pré-saison ! 🇫🇷

Joan Beringer : 14 PTS, 4 REB, 1 BLK

Rudy Gobert : 6 PTS, 3 REB, 3 AST, 2 STL

Nolan Traoré : 7 PTS, 2 REB, 2 AST

Noah Penda : 6 PTS, 2 REB

Guerschon Yabusele : 3 PTS, 2 REB, 2 AST

L’intérieur a profité d’une rencontre où les joueurs majeurs étaient absents côté Wolves – Anthony Edwards en tête – pour se montrer sur 23 minutes, avec 14 points à 6/8 aux tirs, 4 rebonds et 1 contre. Ses premiers points sont venus sur une belle pénétration, montant sur Tim Hardaway Jr qui tentait d’obtenir une faute offensive du jeune Français.

Joan. Beringer. 🇫🇷 14 POINTS

4 REB

1 BLK

Comme durant la Summer League, Joan Beringer a tout de même montré quelques excès d’engagement, ce qui lui a valu cinq fautes. À ses côtés, Rudy Gobert a lui aussi participé à la fête avec 6 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en quelque 12 minutes.

Yabusele, Diawara et Dadiet reçus 2/2 à Abou Dabi

Dans les autres résultats de la soirée en NBA, Guerschon Yabusele et Mohamed Diawara ont maintenu leur invincibilité à Abou Dabi avec New York (113-104) face à Philadelphie. Le premier a fini avec 3 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception et un très beau contre en 15 minutes, qui a permis de lancer Mikal Bridges vers l’action du match, au cercle. Mohamed Diawara a lui joué 9 minutes, pour 3 points et 2 rebonds, tandis que Pacôme Dadiet n’a pas marqué sur ses 8 minutes sur le terrain, après avoir été titularisé lors du premier match.

L’autre franchise de la Big Apple, Brooklyn, était elle aussi sur les terrains face à l’Hapoël Jérusalem. Les Nets se sont tranquillement imposés 123 à 88 face aux Israéliens avec un Nolan Traoré incisif. L’ancien meneur de Saint-Quentin a enregistré 7 points, 2 rebonds et 2 passes décisives pour sa première sortie de 18 minutes en présaison, gratifiant le public de Brooklyn d’une partie de sa palette, entre capacité à driver et finition assurée.

Enfin, Noah Penda a lui aussi débuté par une victoire avec Orlando, opposé à Miami dans un classique de Floride. Dans une rencontre largement marquée par un revue des effectifs, l’ex joueur du Mans a joué 15 minutes, pour 6 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception.