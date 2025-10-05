Recherche
NBA

Joan Beringer monte en puissance avec Minnesota, Nolan Traoré et Noah Penda se montrent en présaison NBA

NBA - Six Français étaient sur les parquets de présaison, dont Joan Beringer qui a de nouveau fait forte impression dans la victoire de Minnesota face à Denver (126-116) aux côtés de Rudy Gobert. Nolan Traoré et Noah Penda ont quant à eux pu prendre de la confiance avec Brooklyn et Orlando, pendant que Mohamed Diawara et Guerschon Yabusele enchaînaient un nouveau match à Abou Dabi.
|
00h00
Joan Beringer monte en puissance avec Minnesota, Nolan Traoré et Noah Penda se montrent en présaison NBA

Avec 14 points, Joan Beringer a largement contribué au succès de Minnesota face à Denver en présaison.

Crédit photo : Denis Poroy-Imagn Images

Les franchises NBA sont officiellement de retour sur les parquets à l’occasion de la présaison, durant laquelle plusieurs Français font déjà forte impression. C’est notamment le cas de Joan Beringer, auteur d’un excellent match lors de la victoire de Minnesota face à Denver (12-116).

L’intérieur a profité d’une rencontre où les joueurs majeurs étaient absents côté Wolves – Anthony Edwards en tête – pour se montrer sur 23 minutes, avec 14 points à 6/8 aux tirs, 4 rebonds et 1 contre. Ses premiers points sont venus sur une belle pénétration, montant sur Tim Hardaway Jr qui tentait d’obtenir une faute offensive du jeune Français.

Comme durant la Summer League, Joan Beringer a tout de même montré quelques excès d’engagement, ce qui lui a valu cinq fautes. À ses côtés, Rudy Gobert a lui aussi participé à la fête avec 6 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en quelque 12 minutes.

Yabusele, Diawara et Dadiet reçus 2/2 à Abou Dabi

Dans les autres résultats de la soirée en NBA, Guerschon Yabusele et Mohamed Diawara ont maintenu leur invincibilité à Abou Dabi avec New York (113-104) face à Philadelphie. Le premier a fini avec 3 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception et un très beau contre en 15 minutes, qui a permis de lancer Mikal Bridges vers l’action du match, au cercle. Mohamed Diawara a lui joué 9 minutes, pour 3 points et 2 rebonds, tandis que Pacôme Dadiet n’a pas marqué sur ses 8 minutes sur le terrain, après avoir été titularisé lors du premier match.

L’autre franchise de la Big Apple, Brooklyn, était elle aussi sur les terrains face à l’Hapoël Jérusalem. Les Nets se sont tranquillement imposés 123 à 88 face aux Israéliens avec un Nolan Traoré incisif. L’ancien meneur de Saint-Quentin a enregistré 7 points, 2 rebonds et 2 passes décisives pour sa première sortie de 18 minutes en présaison, gratifiant le public de Brooklyn d’une partie de sa palette, entre capacité à driver et finition assurée.

Enfin, Noah Penda a lui aussi débuté par une victoire avec Orlando, opposé à Miami dans un classique de Floride. Dans une rencontre largement marquée par un revue des effectifs, l’ex joueur du Mans a joué 15 minutes, pour 6 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception.

 

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NBA
NBA
jamesnaysmith
Beringer va visiblement pouvoir enseigner quelques moves à notre Rudy national… Il n’est jamais trop tard pour apprendre.
