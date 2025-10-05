Recherche
À l’étranger

Yoan Granvorka fait son retour en Suisse

A L’ÉTRANGER - Yoan Granvorka, passé par le centre de formation du SLUC Nancy et bien connu du championnat suisse, fait son retour au pays. L’ailier international suisse s’est engagé avec Pully Lausanne pour la saison 2025-2026, après un passage aux Pays-Bas avec Feyenoord.
Yoan Granvorka retourne en Suisse

Crédit photo : Antoine Bodelet

Yoan Granvorka (2,01 m, 28 ans) est de retour en Suisse. L’ailier a signé àu Pully Lausanne pour la saison 2025-2026. Il jouera sous les ordres de Randoald Dessarzin, l’ancien coach de la JDA Dijon qui est aux commandes des Foxes pour une troisième saison consécutive en SBL.

Le retour au pays pour Yoan Granvorka

Après plusieurs saisons passées à l’étranger, l’international suisse qui dispose du statut JFL en France, retrouve la Suisse et la SBL. L’ancien joueur de Rouen et du Portel s’est engagé avec le Pully Lausanne Basket, ambitieux club de première division helvétique. Une belle opportunité pour l’ailier passé par le centre de formation du SLUC Nancy jusqu’en 2017, qui connaît bien le championnat suisse pour y avoir évolué plusieurs saisons entre 2017 et 2021 sous les couleurs de Monthey et l’Union Neuchâtel Basket.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Yoan Granvorka.jpg
Yoan GRANVORKA
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 28 ans (09/06/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / BNXT League
PTS
5,7
#160
REB
3,5
#95
PD
1
#145

Une expérience solide à l’étranger

Lors du dernier exercice 2024-2025, Yoan Granvorka évoluait aux Pays-Bas sous le maillot de Feyenoord Rotterdam en BNXT League. En 34 rencontres, il a compilé 5,7 points, 3,5 rebonds et 1 passe décisive pour 5,6 d’évaluation en 22 minutes de moyenne. Avant cette expérience néerlandaise, il avait porté les couleurs du Portel en 2022-2023 en Pro A (1,6 point de moyenne) puis de Rouen en 2023-2024 en Pro B (3,5 points de moyenne).

