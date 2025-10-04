Recherche
ELITE 2

L’Élan Béarnais garde le rythme en résistant à Gries-Souffel

ÉLITE 2 - Invaincu depuis le début de la saison, l'Élan Béarnais a continué de surfer sur cette très belle dynamique en s'offrant un quatrième succès de rang ce vendredi soir face à une valeureuse équipe de Gries (75-69).
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Élan Béarnais garde le rythme en résistant à Gries-Souffel
Crédit photo : Bastien Lamarche

Il y avait comme un parfum de revanche ce samedi soir au Palais des Sports de Pau à l’occasion de cette affiche de la 4e journée de championnat ÉLITE 2 entre l’Élan Béarnais et Gries-Souffel. Battus l’an dernier en playoffs par la formation alsacienne, les Béarnais ont lavé l’affront en s’imposant au forceps à domicile (75-69).

Une première mi-temps accrochée

C’est une équipe décimée par les blessures que l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez s’apprêtait à recevoir ce samedi soir. Sérieux en défense et efficaces en transition, les hommes de Mickaël Hay ont rapidement pris les commandes dans cette rencontre. Sous l’impulsion d’un Marvin Clark Jr étincelant (13 points à 4/8 aux tirs), les locaux ont pris le large dans ce premier quart-temps (17-7, 7′). Une belle entame gâchée par un relâchement incompréhensible, relâchement qui a permis aux adversaires du soir de refaire peu à peu leur retard dans cette première mi-temps. Pire, bien aidé par l’efficacité redoutable de son meneur américain Divine Myles (11 points à 4/10 aux tirs), l’Alliance Sport Alsace est même repassée devant juste avant la pause (33-35, 20′).

Le coup d’accélérateur signé Thelwell, l’omniprésence de Sitraka Raharimanantoanina

Au retour des vestiaires, l’intensité n’a pas faibli entre les deux formations. Mieux rentrés dans cette deuxième mi-temps, les coéquipiers de Drew Thelwell (19 points à 7/10 aux tirs et 2 rebonds) ont remis un coup d’accélérateur au meilleur des moments. Bien aidés par l’omniprésence de Sitraka Raharimanantoanina dans la peinture (15 points à 6/8 aux tirs et 8 rebonds), les locaux sont repassés devant à dix minutes du terme (57-53, 30′).

Dans un dernier quart-temps extrêmement tendu. Les Palois, de nouveau agressifs défensivement et adroits sous le cercle, ont su résister au retour alsacien pour l’emporter et continuer sur sa lancée. Après 4 journées, Pau reste en haut du classement.

Les réactions :

« On a pris ce match sérieusement même si l’équipe en face était décimée. Je travaille dur avec le staff vidéo pour me perfectionner. Il y a une concurrence saine. Un manque de dureté a permis à l’ASA de réagir. La Pro B c’est un marathon, pas un sprint. On voit match par match et on va se focaliser sur le match de Coupe mardi. » – Fabio Milanese

« On vit un moment difficile mais on ne lâchera pas. On a manqué de lucidité sur certains moments. Si on gomme les pertes de balles, l’écart est plus serré. » – Gide Noel

« On est pas loin de gagner ce soir. J’espère récupérer les joueurs blessés rapidement. Les pertes de balle coûtent cher. Je tiens à remercier mon équipe. Pau est la meilleure équipe de Pro B pour moi. On a joué deux matchs avec un poste 4 et un poste 5. En Pro B, c’est impossible de jouer comme ça. L’équipe a très vite perdu confiance. » – Nebojša Bogavac

« Le deuxième quart-temps a été hyper compliqué. On était pas dans le bon état d’esprit sur ce deuxième quart-temps. J’aime ce genre de victoires. Il a fallu aller la chercher, se battre. Sitraka a été déterminant autant défensivement qu’offensivement. Un grand grand bravo aux garçons. Les maintenir à 69 points, c’est très bien » – Mickaël Hay

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
thebrow
Seul équipe invaincu après la défaite de Roanne après 4 journées ce championnat est quand même une folie
