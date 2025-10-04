Orléans renverse Roanne après un scénario totalement fou !

Devant plus de 7 000 spectateurs chauffés à blanc à la CO’Met Arena, l’Orléans Loiret Basket a fait vibrer son public. Pourtant, la soirée semblait mal engagée pour les hommes de Lamine Kébé. Dominés dans l’impact et malmenés au rebond, les Loirétains étaient distancés à -17 (61-78) à la 37e minute. En face, la Chorale de Roanne, jusque-là invaincue (3 victoires en 3 matchs), semblait filer vers une victoire logique, portée par un Anthony Durham inspiré et un Dylan Affo Mama des grands soirs.

Quel maaatch à CO’Met ce soir avec un dernier quart -temps et une prolongation de feuuuu ! Nos joueurs ont trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer devant nos 7174 supporters sur le score de 93 à 91 !#TousOLB pic.twitter.com/9jzLaKFcmr — OrléansLoiretBasket (@OLB45) October 4, 2025

Mais dans un incroyable retournement de situation, Siriman Kanouté a relancé les siens par une série d’actions spectaculaires. L’international malien a multiplié les interceptions et les paniers décisifs, arrachant la prolongation au buzzer (81-81).

Kanouté en feu, Kuta héros du soir

L’OLB, boosté par cette fin de quatrième quart-temps monumentale, prenait l’avantage dans la prolongation (87-84, 42e). Roanne réagissait encore (90-91, 44e), mais Orléans tenait bon malgré une adresse défaillante sur la ligne des lancers francs. Dans les ultimes secondes, Nathan Kuta réalisait un contre salvateur pour sceller la victoire des siens. Score final : 93-91.

Un succès référence pour Orléans, désormais solidement installé dans le haut du classement, et un revers amer pour Roanne, qui aura mené 37 minutes avant de tout perdre dans le money-time.