ELITE 2

Orléans renverse Roanne après un scénario totalement fou !

ÉLITE 2 - Mené de 17 points à quatre minutes de la fin, l'Orléans Loiret Basket a signé une incroyable remontée pour s’imposer face à la Chorale de Roanne (93-91, a.p.) ce samedi 4 octobre, en clôture de la 4e journée d’Élite 2. Un succès arraché dans les dernières secondes grâce à un contre décisif de Nathan Kuta.
00h00
Orléans renverse Roanne après un scénario totalement fou !

Siriman Kanouté a été décisif dans la victoire d’Orléans contre Roanne

Crédit photo : Orléans Loiret Basket

Devant plus de 7 000 spectateurs chauffés à blanc à la CO’Met Arena, l’Orléans Loiret Basket a fait vibrer son public. Pourtant, la soirée semblait mal engagée pour les hommes de Lamine Kébé. Dominés dans l’impact et malmenés au rebond, les Loirétains étaient distancés à -17 (61-78) à la 37e minute. En face, la Chorale de Roanne, jusque-là invaincue (3 victoires en 3 matchs), semblait filer vers une victoire logique, portée par un Anthony Durham inspiré et un Dylan Affo Mama des grands soirs.

Mais dans un incroyable retournement de situation, Siriman Kanouté a relancé les siens par une série d’actions spectaculaires. L’international malien a multiplié les interceptions et les paniers décisifs, arrachant la prolongation au buzzer (81-81).

Siriman KANOUTÉ
Siriman KANOUTÉ
24
PTS
2
REB
6
PDE
Logo ELITE 2
ORL
93 91
ROA

Kanouté en feu, Kuta héros du soir

L’OLB, boosté par cette fin de quatrième quart-temps monumentale, prenait l’avantage dans la prolongation (87-84, 42e). Roanne réagissait encore (90-91, 44e), mais Orléans tenait bon malgré une adresse défaillante sur la ligne des lancers francs. Dans les ultimes secondes, Nathan Kuta réalisait un contre salvateur pour sceller la victoire des siens. Score final : 93-91.

– Journée 4

Un succès référence pour Orléans, désormais solidement installé dans le haut du classement, et un revers amer pour Roanne, qui aura mené 37 minutes avant de tout perdre dans le money-time.

Commentaires

halle_37
Supporter choraliens, rendez vous demain a 10h pour finir de se bouffer les c****** Comment on peut se saborder a ce point dans un match ou la victoire aurait était tellement importante.........
Répondre
(0) J'aime
gomma
WTF ??? 17 points à 4mn de la fin ???
Répondre
(0) J'aime
coquio86
un coup terrible pour Roanne qui aura du mal à se remettre de cette défaite!!!!!!!!
Répondre
(0) J'aime
