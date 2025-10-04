Recherche
À l’étranger

Un basketteur américain risque la peine de mort en Indonésie

Jarred Shaw, ancien joueur de Prawira Bandung et champion d'Indonésie en 2023, est aujourd’hui détenu à Jakarta. Le basketteur américain de 35 ans risque la peine de mort pour possession de cannabis, qu’il affirme utiliser pour soigner la maladie de Crohn.
00h00
Jarred Shaw, ici avec les Tangerang Hawks, risque la peine de mort en Indonésie

Crédit photo : DR

Jarred Shaw, pivot américain de 2,11m bien connu du championnat indonésien, traverse aujourd’hui la période la plus sombre de sa vie. Champion d’Indonésie en 2023 avec Prawira Bandung et vu dernièrement sous le maillot des Tangerang Haks, l’ancien joueur universitaire de Utah State est incarcéré depuis cinq mois à Jakarta. Son crime présumé : la détention de cannabis. Mais pour le joueur qui a eu 35 ans il y a quelques jours, cette substance n’est pas une drogue, mais un traitement pour sa maladie de Crohn, une affection inflammatoire chronique de l’intestin.

Un champion devenu prisonnier

Arrivé en Indonésie il y a trois ans, Jarred Shaw s’était imposé comme l’un des intérieurs les plus dominants du championnat. Avec une moyenne de 18 points, 9 rebonds et 1,7 passe pour 22 d’évaluation en 25 minutes sur 69 matchs entre Prawira Bandung Satria Muda et Tangerang, il faisait partie des figures de la ligue. Mais depuis son arrestation à l’aéroport de Soekarno-Hatta, le joueur américain vit un enfer. Selon les autorités locales, Shaw a été interpellé pour détention de drogues et risque désormais la prison à vie, voire la peine capitale.

« Le chef de la police de l’aéroport, Ronald Sipayung, a confirmé à la presse locale que « l’Américain encourait la prison à vie, voire la peine de mort, s’il était reconnu coupable. Nous poursuivons l’enquête pour démasquer le réseau international de drogue à l’origine de cette affaire », relate Ouest-France.

Souffrant depuis des années de la maladie de Crohn, Jarred Shaw assure qu’il ne consomme pas le cannabis à des fins récréatives mais thérapeutiques. « Je n’en consomme pas pour m’amuser ou faire la fête. Je souffre d’une maladie inflammatoire incurable, la maladie de Crohn. Aucun autre médicament que le cannabis ne soulage mes maux d’estomac », a-t-il déclaré au Guardian.

 

L’Indonésie applique pourtant l’une des politiques antidrogue les plus strictes au monde. En 2016, plusieurs étrangers ont été exécutés pour des faits similaires. Conscient des risques, le Texan estime être victime d’une incompréhension culturelle et sanitaire :

« Ils me font passer pour un gros trafiquant de drogue. Ce qu’ils considèrent comme de la drogue, je le considère comme un médicament. On me dit que je vais passer le reste de ma vie en prison… »

Formé aux États-Unis, le natif de Dallas (Texas) a parcouru le monde depuis une dizaine d’années au fil des contrats. Il a joué en Turquie, D-League, Argentine, Thaïlande, Japon, Uruguay, Venezuela, République dominicaine, Mexique, Portugal, Arabie Saoudite, Liban, Irak et donc en Indonésie dernièrement.

Toujours en détention provisoire, l’ancien champion de l’IBL attend désormais la date de son procès.

Jarred Shaw avec Utah State le 22 janvier 2014 (© Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)
Jarred Shaw avec Utah State le 22 janvier 2014 (© Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)
