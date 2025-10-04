Recherche
Betclic Élite

La JL Bourg renverse Nancy et signe sa première victoire de la saison

Betclic ELITE - La JL Bourg-en-Bresse s’est imposée sur le parquet du SLUC Nancy (80-88) ce samedi 4 octobre lors de la 2e journée de Betclic ÉLITE. Après une première mi-temps compliquée, les Bressans ont renversé la rencontre grâce à un troisième quart-temps maîtrisé et signent ainsi leur première victoire de la saison.
00h00
La JL Bourg renverse Nancy et signe sa première victoire de la saison

Darius McGhee et la JL Bourg ont gagné à Nancy

Crédit photo : SLUC Nancy / Com1Sport

En déplacement à Gentilly, la JL Bourg-en-Bresse s’est imposée face au SLUC Nancy (80-88) pour décrocher sa première victoire de la saison en Betclic ÉLITE. Portés par un gros troisième quart-temps, les hommes de Frédéric Fauthoux ont su inverser la tendance après la pause.

– Journée 2

Une victoire qui lance la saison burgienne

Après une défaite inaugurale à Limoges, la JL Bourg-en-Bresse a trouvé le chemin du succès ce samedi 4 octobre à Nancy (80-88). Pourtant, les Couguars, poussés par leur public, avaient parfaitement entamé la rencontre. Le duo Nolley – Fleming a permis au SLUC de prendre les devants dans le premier quart-temps (12-6, 4e), avant que les Bressans ne reviennent dans le match sous l’impulsion de Ricky Lindo et Adam Mokoka (20-21, 10e).

Sous l’impulsion d’Amini, très actif, Nancy a repris les commandes avant la pause (46-40, 20e). Mais au retour des vestiaires, les hommes de Frédéric Fauthoux ont haussé le ton. Darius McGhee a trouvé la mire à longue distance, et la “Jeu” a infligé un sévère 29-14 dans le troisième quart-temps pour renverser la rencontre (60-69).

Un collectif solide autour de Moulare et McGhee

En confiance, la JL Bourg a ensuite géré son avance. Malgré les efforts d’Amini et de Nolley, les Burgiens ont gardé la main grâce à la réussite d’Assemian Moulare (18 points, 3 rebonds, 4 passes) et à la maîtrise collective affichée dans le money-time. La JL s’impose finalement 88-80, une victoire encourageante avant de retrouver Ekinox mercredi pour la réception d’Ankara en EuroCup.

Nancy, vaillant mais trop irrégulier, concède pour sa part une deuxième défaite consécutive.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
