La JL Bourg renverse Nancy et signe sa première victoire de la saison

En déplacement à Gentilly, la JL Bourg-en-Bresse s’est imposée face au SLUC Nancy (80-88) pour décrocher sa première victoire de la saison en Betclic ÉLITE. Portés par un gros troisième quart-temps, les hommes de Frédéric Fauthoux ont su inverser la tendance après la pause.

Une victoire qui lance la saison burgienne

Après une défaite inaugurale à Limoges, la JL Bourg-en-Bresse a trouvé le chemin du succès ce samedi 4 octobre à Nancy (80-88). Pourtant, les Couguars, poussés par leur public, avaient parfaitement entamé la rencontre. Le duo Nolley – Fleming a permis au SLUC de prendre les devants dans le premier quart-temps (12-6, 4e), avant que les Bressans ne reviennent dans le match sous l’impulsion de Ricky Lindo et Adam Mokoka (20-21, 10e).

Sous l’impulsion d’Amini, très actif, Nancy a repris les commandes avant la pause (46-40, 20e). Mais au retour des vestiaires, les hommes de Frédéric Fauthoux ont haussé le ton. Darius McGhee a trouvé la mire à longue distance, et la “Jeu” a infligé un sévère 29-14 dans le troisième quart-temps pour renverser la rencontre (60-69).

LES STATS 📊 Une équipe solide sur plusieurs points ce soir 💪#WeRedy pic.twitter.com/CwxI9rO07V — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) October 4, 2025

Un collectif solide autour de Moulare et McGhee

En confiance, la JL Bourg a ensuite géré son avance. Malgré les efforts d’Amini et de Nolley, les Burgiens ont gardé la main grâce à la réussite d’Assemian Moulare (18 points, 3 rebonds, 4 passes) et à la maîtrise collective affichée dans le money-time. La JL s’impose finalement 88-80, une victoire encourageante avant de retrouver Ekinox mercredi pour la réception d’Ankara en EuroCup.

Nancy, vaillant mais trop irrégulier, concède pour sa part une deuxième défaite consécutive.