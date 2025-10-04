Basket Landes frappe fort d’entrée en s’imposant à Bourges

Le champion de France en titre Basket Landes a remporté le choc du week-end en s’imposant sur le parquet de Bourges (53-58), ce samedi, lors de la 2e journée de La Boulangère Wonderligue. Une victoire qui confirme la solidité du collectif landais et lance idéalement sa saison avant ses débuts en EuroLeague mercredi face à Saragosse.

✅ – Vous vouliez des filles de caractère ? Vous êtes servis ! Les Landaises s’imposent au Prado pour la première fois depuis cinq ans. Le score du match vous est présenté par notre partenaire Adecco Mont-de-Marsan 🤝 pic.twitter.com/AnLpK6VDz2 — Basket Landes (@BasketLandes) October 4, 2025

Basket Landes s’impose au Prado

Il n’est jamais simple de battre Bourges au Prado. Pourtant, Basket Landes l’a fait. Championnes de France en titre, les joueuses de Julie Barennes ont signé une victoire référence dès la 2e journée de La Boulangère Wonderligue, en renversant les Tango (53-58).

Le Tango Bourges Basket, emmené par Alix Duchet (12 points) et Marie-Paule Dally (8 points), avait pris le meilleur départ et compté jusqu’à 14 points d’avance (29-15, 18e). Mais les Landaises ont haussé le ton dès le retour des vestiaires, imposant leur agressivité défensive et retrouvant leur efficacité offensive pour revenir progressivement dans la partie.

Jolie Wojta montre la voie

Dans le money-time, les partenaires de Marie Pardon ont tenu bon, s’appuyant notamment sur Jolie Wojta (16 points, 4 rebonds), précieuse des deux côtés du terrain, et Camille Droguet (7 points, 6 rebonds et 4 passes). Sans Leïla Lacan, encore en phase de reprise après son été en WNBA, Basket Landes a confirmé la profondeur et la cohésion de son effectif.

Une victoire pleine de promesses avant l’EuroLeague

Déjà vainqueur de Landerneau mercredi (59-43), Basket Landes reste invaincu et s’offre un plein de confiance avant son entrée en lice en EuroLeague, mercredi à Mont-de-Marsan face à Saragosse.

De son côté, Bourges, battu pour la première fois de la saison, devra rapidement rebondir avant de recevoir le champion d’Europe, Prague, dans quatre jours.