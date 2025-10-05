Recherche
LBWL

Premier succès de la saison pour Toulouse face à La Roche, Landerneau s’offre les Flammes, l’ASVEL Féminin n’y arrive toujours pas…

LBWL - Porté par une rotation déterminante, le TMB a de justesse composté son premier succès de la saison (66-65) face à La Roche, qui enchaîne une nouvelle défaite. L’ASVEL Féminin n’a elle non plus pas encore débloqué son compteur de victoire à Angers (62-60), contrairement à Landerneau qui a su rebondir face aux Flammes Carolo (85-81). Charnay maintient pour sa part son invincibilité face à Chartres (89-74).
Résumé
Premier succès de la saison pour Toulouse face à La Roche, Landerneau s’offre les Flammes, l’ASVEL Féminin n’y arrive toujours pas…

Bella Murekatete et les Toulousaines ont rempoté leur premier match de la saison face aux Vendéennes, toujours en quête de leur premier succès.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

“Même d’un point, la victoire est très importante”. L’entraîneur du Toulouse Métropole Basket a naturellement affiché sa satisfaction auprès de nos confrères de La Dépêche, après le premier succès sur un fil de ses joueuses à la maison, face à La Roche (66-65).

– Journée 2

 

Si c’est bien la meneuse titulaire Trinity San Antonio (10 points, 3 rebonds, 5 passes) qui a donné la victoire au TMB sur un lancer franc, le technicien a surtout pu compter sur “le banc, la grosse satisfaction qui nous permet de l’emporter”. La représentante la plus marquante de cet apport des remplaçantes est assurément Emily Prugnieres, auteure de 12 points à 4/7 aux tirs en seulement 12 minutes.

Emily PRUGNIERES
Emily PRUGNIERES
12
PTS
2
REB
1
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
TOU
66 65
ROC

De leur côté, les Vendéennes manquent encore l’occasion de s’imposer après la défaite en ouverture face à Angers. La faute à un manque de constance notamment aux tirs (35% au global) avec une adresse venue par vague malgré le match très sérieux de Rita Igbokwe (13 points et 16 rebonds en 29 minutes).

Rita IGBOKWE
Rita IGBOKWE
13
PTS
16
REB
0
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
TOU
66 65
ROC

 

Angers et Charnay reçus 2/2

Angers a justement enchaîné face à l’ASVEL Féminin (62-60), qui était encore une fois privée de Honesty Scott-Grayson et Diana Balayera, toujours pas qualifiées par la Commission du contrôle de gestion comme ce fut le cas lors du premier match perdu contre Charnay.

– Journée 2

 

Les Angevines ont notamment pu prendre l’ascendant entre la fin du premier quart-temps et le début du deuxième, infligeant un 17-0 aux Rhodaniennes incapables de trouver la mire. Si les joueuses de Yoann Cabioc’h ont pu revenir dans le match avec la bonne performance de Jess-Mine Zodia (18 points et 11 rebonds en 33 minutes), l’entraîneure angevine Aurélie Bonnan retient surtout “la capacité à gagner deux matchs serrés, l’un où l’on fait un écart, l’autre où l’on se fait rattraper” en deux matchs de l’UFAB, comme elle le confie à Ouest-France.

Jess-mine ZODIA
Jess-mine ZODIA
18
PTS
11
REB
0
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
ANG
62 60
LYO

Le match solide de Oumou Diarisso (12 points, 13 rebonds en 33 minutes) avec des points assurés à l’intérieur a montré la voie à Angers, qui a manqué d’adresse extérieure (26%), comme son adversaire du soir (18%).

Oumou DIARISSO
Oumou DIARISSO
12
PTS
13
REB
1
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
ANG
62 60
LYO

Charnay a également enchaîné face à Chartres avec une éclatante victoire à domicile sur le score de 89-74. Ce sont pourtant les Chartraines qui avaient démarré sur les chapeaux de roues, en prenant douze points d’avance sur les locales grâce à une Nicole Enabosi impitoyable avec les brèches de Charnay dans la peinture. Mais le CCMBF a ensuite complètement perdu pied après 15 minutes, ce que Charnay n’a pas laissé passer.

– Journée 2

 

Grâce à un lourd 18-0 en moins de trois minutes, le CBBS est revenu dans la rencontre pour finalement s’imposer de quinze points, porté par l’assurance de Nukiya Mayo, meilleure marqueuse de la rencontre avec 20 points à 6/8 aux tirs, 9 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 32 minutes.

Nukiya MAYO
Nukiya MAYO
20
PTS
9
REB
1
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
89 74
CHA

Porte-étendard du CBBS, l’ailière américaine a toutefois pu s’appuyer sur un collectif impressionnant de révolte, et de trois autres individualités à 16 points ou plus. Non sans se faire peur, Charnay préserve sa place parmi les trois équipes de tête encore invaincues, alors que Chartres enregistre une deuxième défaite en autant de matchs.

Succès de choix pour Landerneau

Enfin, Landerneau a su rebondir avec la manière en faisant tomber les Flammes Carolo après prolongation(85-81), balayant la défaite de la première journée face aux championnes de France en titre de Basket Landes. Encore privées de Adja Kane, Hélène Jacovljevic et Camryn Taylor, les Bretonnes ont réalisé un véritable tour de force collectif, portées par une Sophia Elenga impressionnante de justesse.

Sophia ELENGA
Sophia ELENGA
17
PTS
10
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LAN
85 81
CHA

Increvable, l’ailière signe un très bon 5/9 à 3-points pour terminer avec 17 points, 10 rebonds dont 7 défensifs en 45 minutes, jouant donc la quasi-intégralité de la rencontre. Pour les Flammes en revanche, cette deuxième défaite en deux matchs sonne comme une réelle désillusion.

Les Ardennaises avaient réalisé une présaison parfaite poursuivie par un premier trophée au match des Champions face à Basket Landes ; mais le premier succès en LBWL tarde encore. Face à Landerneau, Lucile Jérôme a tout de même été très intéressante en sortie de banc, avec également 17 points à 6/10 aux tirs en 23 minutes. Une performance prometteuse pour celle qui fait le grand saut depuis Mondeville.

Lucile JÉRÔME
Lucile JÉRÔME
17
PTS
1
REB
4
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LAN
85 81
CHA

Basket Landes avait justement ouvert la deuxième journée de Boulangère Wonderligue, remportant le choc du week-end sur le parquet de Bourges (53-58). Le deuxième weekend de championnat se conclut ce dimanche 17 heures, avec la réception de l’ESBVA par Lattes-Montpellier.

Rédaction

 

La Boulangère Wonderligue – Journée 2
04/10/2025
BOU Bourges
53 58
LAN Basket Landes
TOU Toulouse M.B.
66 65
ROC Roche Vendée
LAN Landerneau
85 81
CHA Charleville-Mézières
ANG Angers Féminin
62 60
LYO Lyon Asvel Féminin
CHA Charnay
89 74
CHA Chartres Féminin
05/10/2025
MON Lattes Montpellier
VIL Villeneuve d’Ascq

 

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket.
Charnay
Charnay
T-shirt offcourt

